被疑利用区块链炒作 乐视网再遭问询

记者 林劲榆

晨报讯 互联网、汽车，乐视网的新业务又与区块链搭边了，并引来了深交所的问询。

昨天，深交所向乐视网发问询函，要求核实说明是否存在利用热点概念炒作股价的情形。

深交所问询函称，关注到媒体报道，7月11日，乐视网旗下超级电视运营主体乐融致新宣布进入区块链领域，与一链科技联合推出智能硬件“一链盒子”，同时乐为金融还将与一链科技在金融区块链方面进行合作。请乐视网就六个方面的问题进行说明。

深交所要求乐视网结合目前区块链技术的研究应用阶段，同行业竞争情况、以及乐视网、一链科技在区块链业务的人员、资金、技术专利储备情况，说明公司区块链业务是否具有相应的业务基础和可行性，是否具备核心竞争力，是否产生相应的经济效益，并进行充分的风险提示。

报道称，一链科技的股东以及管理层均曾在“乐视系”内担任要职，一链科技可以看作是乐视内部孵化的一个项目。深交所要求乐视网说明一链科技的股东及管理层最近三年是否与公司存在关联关系，是否存在关联方侵占上市公司的利益的情形。乐融致新与一链科技合作的区块链智能盒子业务的合作运营模式，相关业务对公司未来经营与财务的具体影响，是否会对现有会员付费模式产生冲击，以及公司开展相关业务可能面临的风险。

另外，深交所要求，请乐视网结合国内外对区块链、智能盒子业务的最新政策与法律法规等，说明公司开展与区块链相关的业务是否存在政策与法律风险，公司是否存在被处罚的风险。乐为金融是否为乐视网参股或者控股子公司。如是，要求说明乐为金融的股权结构、最近一年的经营情况、主要财务指标以及对公司的影响情况，乐为金融、一链科技在金融区块链领域的合作可行性、竞争力及未来业务合作的不确定。

与此同时，结合上述问题的回复，乐视网被要求核实说明公司是否存在利用热点概念炒作股价的情形。

7月11日，乐融致新与区块链社区一链合作推出智能硬件“一链盒子”，主打免费看全网视频内容、能赚通证的概念。在部分购物网站上，一链盒子已经有其销售页面。