九亭彩票亭为何一下子全被拆走？彩民们很关注

7月4日,松江区九亭城管中队组织执法人员将九亭镇区域内4处福利彩票亭整体吊离，正式宣告福利彩票亭成为历史。

据了解，九亭福利彩票亭设置于2006年前后，由于设置时间久，彩票亭亭容亭貌堪忧，个别彩票亭占用道路影响通行。6月下旬，九亭城管中队开始对全镇福利彩票亭进行排摸梳理，位于九亭大街381号、504号、742号和同利路122号共计4处彩票亭被列为整治范围。

为确保整治工作平稳有序，7月初起，中队联合区福彩中心开展清退工作，配合做好站点人员思想工作，要求站点负责人在标准亭整体吊离前将亭内物品全部清空并达成一致。上午8时，九亭城管中队执法人员顶着近30度高温，在闷热的天气下，吊机的轰鸣声中现场指挥作业，至中午12时，4处彩票亭被成功吊离，由于事先工作到位，现场指挥得当，整治工作平稳有序。九亭该项工作也走在了全区前列。在整治过程中有市民关心询问彩票亭被吊离后市民如何购买彩票。

区福利彩票中心工作人员表示，彩票亭被清退后，区福彩中心会在相同点位附近开设门店，方便广大市民购。 (许王璟)