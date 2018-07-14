“讲师”、“专家”群内直播教授投资 涉案3000余万元诈骗团伙被捣毁

晨报记者 吴艺璇

通过群呼软件物色诈骗对象，上钩后的受害者会被拉进微信群，由“讲师”、“专家”群内直播教授投资，引导受害者通过二维码下载“山寨”客户端至“长江金业”炒卖贵金属，最终“客户”上当受骗。

6月下旬，浦东警方捣毁一个特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓捕犯罪嫌疑人89名。据警方介绍，此案涉案金额达3000余万元。

公司人去楼空留下线索

近期，江苏南通警方在侦办一个起电信诈骗团伙案时，获取了该团伙境外服务器上的部分数据，发现其中一条指向上海浦东地区的案件线索，遂将相关情况通报上海警方。

浦东分局根据线索立即成立专案组，对登录地址附近的有关企事业单位开展上门走访。走访中位于周浦镇智慧园区56号楼3楼的“上海预跃电脑科技有限公司”引起了专案组的注意，检查中发现该公司存在异常经营的现象，次日当专案组再次上门准备进一步了解情况，却发现该公司已人去楼空。

由于时间仓促，该公司虽然撤离，却遗留了大量物品，专案组在现场发现了众多“话术单”（诈骗术语剧本）及通讯记录，可疑的动向以及现场的资料都显示该公司有从事电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。

经深入侦查，专案组很快锁定该公司实际负责人祝某（男，32岁）及总务助理陈某（女，30岁）的行踪，并发现该公司在周浦、川沙等地设有3处办公点，同时确认该公司另两处办公点仍处于运营状态且人数众多。

警方集中收网抓捕89人

面对人数多、跨度大、警惕性高异常狡猾的犯罪团伙，对任何一办公点的草率行动都极有可能让专案组再次面临人去楼空的情况。

为此，浦东警方调集120余名警力，周密部署，于6月22日开展集中收网行动，多线出动，同步打击，抓获该公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的89名犯罪嫌疑人，共缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

经审讯，祝某等人交代了自今年3月起，在上述三个办公点由话务员地区用群呼软件拨打电话拉“客户”进微信群，后假冒讲师、专家、主播推荐理财信息。

据介绍，这些话务员常自称知名证券公司的工作人员，将“客户”拉进微信群。进群后，“客户”一度以为自己进入的就是某证券公司的客户群中。随后，群内会有讲师、专家、主播营造推荐理财信息的氛围，最后以“现在股票不行”峰回路转，推荐“客户”炒黄金。