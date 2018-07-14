网红“椰子灰”冰淇淋到底安不安全？-“椰子灰”冰淇淋着色用的是“活性炭”还是“植物炭黑”引争议

晨报记者 徐妍斐 实习生 李文雅

你听说过“椰子灰”冰淇淋么？最近传来消息，“椰子灰”冰淇淋因添加活性炭在美国禁售。然而黑色的“椰子灰”冰淇淋在国内仍然是网红爆款。这款冰淇淋究竟含不含活性炭？对此，商家予以了否认，称冰淇淋用的是一种食品添加剂——植物炭黑。这可能会令消费者们感到疑惑：活性炭和植物炭黑有什么区别？



“椰子灰”线下销售也火

“椰子灰”冰淇淋流行于炎热的夏日，而且是个名副其实的“网红”。无论是抖音小视频APP 还是小红书都有许多关于“椰子灰”的推荐。抖音小视频上有关“椰子灰”的小视频最高的点赞数为1.4万，然而记者在搜索资料时发现，在社交平台上的走红有着营销活动的痕迹。天凯乐冰淇淋在日前发布一篇微信公众号推文，名为“你就是下一个网红，‘天凯乐首届抖音大赛’ 火热来袭！还等什么？”其中写道：根据抖音小视频平台红心数量进行排名而获得不同的奖品。

新奇的“椰子灰”冰淇淋也从线上红到了线下。昨天，记者走访了一家平型关路上的全家便利店，就买到了这款“椰子灰”冰淇淋。店员告诉记者，这款冰淇淋最近非常火爆，前几天一度卖到脱销，现在的是最近两天才刚到的。从外表来看，确实是少见的全黑色冰淇淋，最上面有一层椰蓉丝，整个冰淇淋除了正常的奶味甜味以外，也有着一股较浓的椰子香，但是却很容易吃到满嘴“黑黑的”。在社交平台，不少网友还评论说，不仅吃进去舌头发黑，之后就连粪便也是黑色的。

黑色冰淇淋在国外流行得更早一些。2016年美国就已经开始出现以椰子灰为原料，被称为Coconut Ash黑色冰淇淋，在国外的图片社交平台Ins上风靡一时。不过据《每日邮报》报道，今年6月，纽约市开始禁止销售这类黑色冰淇淋。美国食品和药物管理局（FDA）早年就颁布了禁令：禁止将活性炭作为食品添加剂和食品着色剂。

消息传出，国内部分消费者对“椰子灰”冰淇淋也有了疑虑。昨天记者搜索微博平台看到，一些网友对此已加以负面评论：“天呐，不要再吃椰子灰冰淇淋了”“中午刚吃完椰子灰就看见上热搜了，网红都不是什么好东西，生气”“冒着说里面有活性炭的风险试的，以后不会再吃了……”

商家否认添加活性炭

从一份“椰子灰”冰淇淋的海报上，可以看到商家对其定义是“烧出来”的冰淇淋，并称“全国首创”。在一篇小红书的介绍文字里，称椰子灰之所以是灰色，是因为“其实是烧焦的椰子壳的灰，椰壳活性炭经过提炼加工而成的椰子灰”。而外地媒体报道称，这款产品的宣传中曾宣称过“是用烧焦的椰子壳灰混合椰子片、椰汁以及奶油制成”“天然活性炭美颜，排出毒素，有助消化”。不过，记者在几份现存的官方海报中，并没有看见“活性炭”的字样。

而记者买到的这个“椰子灰”冰淇淋，配料表中含饮用水、白砂糖、麦芽糖等成分，没有“炭”相关的表述，而是标注了“着色剂”。昨天，在和江西天凯乐冰淇淋厂家进行联系后，“椰子灰”的销售主任明确表示：他们的“椰子灰”产品中添加的是植物炭黑，而非活性炭，这种植物炭黑是国家食品中允许添加的，他们将近期就会针对网上所提到的问题发布有关申明。

在这家公司的官方网站上，对“椰子灰”冰淇淋的表述是这样的：“采用纯天然椰汁和经过炭化提炼加工的椰壳”。

椰子灰属植物活性炭

都带着“炭”字，活性炭和植物炭黑有什么区别？华东理工大学食品科学与工程系教授刘少伟告诉记者，这其中涉及三份国家标准。

厂商所称的植物炭黑，确实是一种天然食用色素，以植物为原料，经炭化、精制而成。根据GB28308-2012国家标准，食品添加剂中的植物炭黑一种着色剂，主要用于冷冻饮品、糕点、糖果、饼干等食品。也就是说，如果冰淇淋中添加的是植物炭黑，那只需在安全范围内使用没有过量添加即可。

然而，按照国家标准GB29215-2012定义，植物活性炭（木质活性炭）的标准适用范围是“以木屑、竹子、椰壳或果壳等植物材料经物理法或化学法制得”。也就是说，椰壳烧出的椰子灰属于植物活性炭。

而根据国家标准GB2760-2014，规定植物活性炭作为食品工业加工助剂，应在食品生产加工过程中使用，在达到预期时尽可能减少使用量。也就是说，食品加工助剂是帮助食品加工的进行，不在最终食品中发挥功能作用。因此冰淇淋以“活性炭”为噱头并不靠谱。

美国食品和药物管理局禁止将活性炭作为食品添加剂和食品着色剂，并公布了两大原因：摄入过多的活性炭会导致人体脱水和便秘，影响人体营养素的吸收；活性炭在人体肠胃中吸收药物，可使避孕药以及其它处方药药效降低。刘少伟教授也表示，以椰子壳烧出椰子灰来给食品着色，其纯度和颗粒能否达到食品添加剂中天然色素的标准，是否还存在有害成分，需要经过严格的质量检测。