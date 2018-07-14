一边律师声明合作终止，一边幼教机构教学照旧-家长焦虑：“百花”教材授权到底还有没有

晨报记者 李星言

近日，一则关于“百花学习塾”的律师声明，在上海家长圈里引发了热议，该声明称上海百花与日方的合作到期终止，今后无权继续使用幼儿教育所持用的品牌、培训内容和相关教材。“这是不是指百花现有的思维课程，无法再教下去了？”有在读家长开始担心了。

律师声明：

与日方合作已终止

百花学习塾是一家以开发思维能力为卖点的教育培训机构。该机构自我宣称，每年都有不少学生经过他们培训后，幼升小时进入了一些上海比较好的民办小学。因此，百花学习塾在家长圈中，有一定的热度。几年前其位于中山公园附近的教学点在报名时，甚至出现排长队、黄牛倒卖报名号的情况。后来，教育主管部门查实该教学点不具备教育培训资质而被关闭。

而今，百花学习塾又闹出了动静。记者注意到，这则在媒体上刊登的律师声明称，日本株式会社幼儿教育实践研究所（简称幼儿教育所）与上海百花教育培训有限公司于2007年签订的授权合同已于2017年5月31日到期终止，双方未达成任何的延展协议，相关一切授权亦于同日终止。上海百花今后在其经营活动中无权继续使用幼儿教育所持用的品牌、培训内容和相关教材，也不得向任何人明示或暗示其自身和幼儿教育所有任何的代理授权关系。

声明还称，根据原授权合同约定，协议终止后三年内，上海百花及其法定代表人不得在幼儿教育所从事幼儿思维方式培训的直接经营、特许经营及幼儿培训教材出版的领域内开展业务。

记者昨晚打开百花官网，网站上介绍信息并没有变更，依然沿用的是此前的说法，称“百花学习塾”隶属于上海百花教育培训有限公司旗下专业从事幼小衔接教育的中日合作教育机构，母体是日本幼儿教育实践研究所，且百花学习塾也是日本株式会社幼儿教育实践研究所的中国总代理。

百花工作人员：

教学暂未受影响

这则律师声明在上海家长圈里引发了关注，也让不少报读百花的家长有些焦虑。

“看到这个声明，顿时心凉了一截，4月刚给孩子报好百花的中班课程。我们当时选择百花，就是看重他们用的是日本的教学理念，如果今后没了授权，百花不能再用原来的教材内容，肯定会对后面的教学有影响，但现在如果要退班，其他好的机构早就没有名额了，学费损失倒还是其次。”徐汇区一位家长表示。

截至记者发稿，尚未能获得百花就此律师声明内容的官方对外说法。不过，记者也以家长身份分别致电百花的八佰伴校区、闵行校区和虹口校区等，各校区工作人员答复的口径基本一致，称百花与日方签的中国代理权依然有效，只是合同需要更新。但也有工作人员表示，合同显示2017年5月到期，但是日方今年6月份才单方面要求终止合同，百花不排除通过法律维护权益的可能。

此外，对于家长最关心的教材一事，工作人员也表示，百花仅有逻辑思维课程的部分教材源自日方，但历经多年已经被不断修改更新，所以教学不受影响，仍将继续使用。

多位在百花就读的家长也告诉记者，校区里已经张贴了关于此事的声明，目前招生、上课节奏照常，似乎尚未未受到影响。