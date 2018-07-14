陪伴市民20年，太湖围养蟹要说再见-太湖蟹协会：明年9月或能吃上更近似野生的太湖蟹

晨报记者 谢克伟

苏州市人民政府、江苏省海洋与渔业局于日前发布通告，要求今年12月31日前，完成养殖设施的移交工作。2019年6月底前，全面拆除4.5万亩太湖围网养殖。此举意味着，持续了20多年的太湖围网养殖大闸蟹从明年起将与市民说“拜拜”。那么，它是否同时意味着从明年起，太湖养殖湖蟹就此消失，市民只能吃到太湖塘蟹了？

苏州市太湖蟹协会副会长奚兴根透露，苏州市太湖蟹协会和太湖养殖户正在酝酿太湖野生蟹保护区和在太湖中大量增殖放流蟹苗方案，如果方案得到施行，明年9月之后可以吃到更近似太湖野生蟹了。



太湖明年停止围网养殖

苏州市人民政府、江苏省海洋与渔业局于日前下发的《关于太湖围网拆除的通告》规定，决定拆除太湖苏州市行政区域内水域围网，收回养殖使用权。养殖使用权人应当在2018年9月30日前按照补偿方案的规定签定围网拆除补偿协议，由发证机关收回养殖使用权，并在2018年12月31日前自行向所在地的区人民政府办理移交手续。

据悉，太湖是我国五大淡水湖之一，横跨江、浙两省，北临无锡，南濒湖州，西依宜兴，东近苏州。太湖主要由东太湖和西太湖组成，东太湖属苏州市管辖，东太湖湖面面积约30万亩，平均水深约1.6米，东太湖水草茂盛，非常适合大闸蟹等水产品生长，目前东太湖围网养殖面积4.5万亩左右。西太湖水域的水较深，水草少，不太适合大闸蟹生长。

在上海市民的眼中，太湖养殖湖蟹的地位远远高于其它地区湖蟹，仅次于阳澄湖大闸蟹，又因为太湖养殖湖蟹的产量又远远大于阳澄湖大闸蟹，因此，太湖养殖湖蟹每年入沪销量占据着很高的比重。若太湖养殖湖蟹就此消失，将对每年9月之后的大闸蟹消费产生重大影响。

围网养殖成老太湖人回忆

奚兴根是一位土生土长的太湖老渔民，今年55岁的他，从小就随父母在太湖上打鱼捉蟹。“上世纪七十年代，太湖里捕捞上来的鱼蟹虾都是纯天然的野生产品，那个时候没有围网养殖，没有人工喂料。”奚兴根回忆，那时捕捞上来的太湖鱼蟹虾都要交给乡水产行，由他们来销售，打鱼人按公分计酬。

上世纪八十年代末开始，太湖渔民开始自己捕捞，捕捞上来的鱼蟹虾可直接进入市场销售。当时，奚兴根捕捞的鱼蟹虾会送往多个市场，其中之一就是上海八仙桥市场。“当时的太湖蟹好吃，蟹味道实足，刚蒸好的大闸蟹，一掀开锅盖，蟹香就会扑面而来。“

进入上世纪九十年代，太湖野生鱼蟹虾大幅度减少，1991年太湖开始围网养鱼蟹。1992至1993年开始，政府相关部门鼓励围网养殖，当时渔民可以在湖内随便圈地养鱼蟹，到了2007年至2008年，太湖围网养殖的面积高达20万亩，30万亩的湖面围网密布，太湖生态环境受到很大破坏。2008年后，太湖开始围网整治，目前，太湖围网养殖面积在4.5万亩左右。



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协会、养殖户已酝酿两办法

一、设野生蟹保护区

围网拆除方案一经公布，在太湖养殖户中掀起巨大波澜，今后渔民养殖户靠啥生存？这么好的太湖蟹品牌就此消失了？与此同时，焦急的还包括上海吃货，难道以后就没有很接近天然的太湖三白和太湖养殖湖蟹，就只有全人工养殖鱼蟹了？

问题提出之后，苏州市太湖蟹协会和养殖户绞尽脑汁想办法。吴江市阿四太湖蟹养殖有限公司和吴江万顷太湖蟹养殖有限公司透露，太湖蟹协会和太湖养殖户现已酝酿出太湖蟹增殖放流方案，即在每年的3月至5月在太湖内大量增殖放流蟹苗，蟹苗靠太湖天然水生资源生长，当年的9月以后就可捕捞收获。据悉，该方案已初步获相关部门肯定。

当然，增殖放流方案还涉及到管理、收益分配等很多复杂的后续工作，太湖增殖放流计划是否会获得通过，目前相关部门还没有给出明确说法。

与此同时奚兴根还透露一个细节，就是太湖蟹协会、养殖户、经销商还呼吁，要求有关部门建立太湖野生蟹保护区，只有建立了保护区，太湖蟹资源才能得到充分、有效、完全保护和利用。方案已同时上交给相关部门。

二、引太湖水养蟹

在采访中记者了解到，很多养殖户都在考虑将太湖水引进池塘，池塘生态养蟹，养殖后的水体经过处理，达标后排入河道，而整个过程采用标准化养殖。养殖户们认为，这样的养殖接近湖蟹养殖，养殖后的大闸蟹就是”太湖蟹“。“吴江万顷太湖蟹“总经理孙萍萍告诉记者，他们公司已经在太湖沿岸找了多块土地，如果土壤指标达标，会考虑引太湖水入池塘养蟹。

与此同时，记者从苏州市太湖蟹协会了解到，太湖地区庙港万亩大闸蟹养殖基地已于3年前建成，该基地养殖的大闸蟹水体全部从太湖引进，池塘按照标准化建设，30亩为一块，基地建有道路、用于管理和住人的工棚等设施，基地还部分建设了水处理设备，引进的太湖水养殖大闸蟹之后，经过处理排入河道。据悉，太湖围网拆除后，将会有更多养殖户进入基地养殖大闸蟹，届时相关部门将增加投入，包括水处理设备等。