上海完成全国首张可动态更新“噪声地图”未来夜间施工扰民等及时知晓-神奇“城市噪声地图” 看颜色“听”噪声高低

晨报记者 郁文艳

未来，哪个工地夜间施工扰民，在一张地图上就可以被发现。记者从市环境科学研究院了解到，该院已开发出全国首个可以实现数据自动更新的“城市噪声地图管理系统”，形象来说，就是一张“城市噪声动地图”，打开它，不同颜色代表噪声高低，上海外环以内城区的噪声可以“听”得到。未来，通过接入相关部门的数据、安装一些仪器，就可以及时“听”到夜间施工扰民等现象，为执法部门执法提供依据，进行更精细化城市管理，也给居民一个更安宁的工作生活环境。

噪声地图长什么样?

12种颜色代表噪声高低，交通主干道两侧噪声最大

声音是听的，可是怎么看？记者在市环境科学研究院的实验室看到，电子屏幕上的偌大地图显示了上海外环以内的中心城区，地图上有些地方是深红色的，有些是蓝紫色的，有些是黄色的，有些是绿色的。地图一角的标注显示，12种不同颜色代表声音高低。比如，浅绿色代表分贝在45至50之间，柠檬黄代表分贝在50至55之间，土黄代表分贝在55至60之间。

从地图上可以了解到，中心城区交通主干道两侧的噪声最大，比如，车流较多时，延安高架、南北高架两侧绝大部分都是深紫色，代表分贝在80以上。渐渐远离交通主干道，噪声也逐渐减弱。

地图数据从哪里来?

实测加公式推算，数据和实测误差在2分贝内

科研人员是如何知道道路两侧、绿地广场、居民区等处噪声高低的呢？毕竟，不可能在所有道路两侧、区域安装声级计等设备。

团队负责人、上海城市环境噪声控制工程技术研究中心主任周裕德教授介绍，中心城区一些道路、铁路、区域布设有声级计等设备，他们根据这些仪器监测出来的数据，再结合车流量、车型等，推导出一个计算公式，再从相关部门获取实时数据，最后导入模型计算出该处的噪声数据。经实际测量，推算出来的数据和实测误差在2分贝以内。

据悉，这张噪声地图从启动研究至今，已经有6年，还在不断完善中。

噪声地图有什么用?

可发现噪音扰民等违章现象，为执法部门提供执法线索

绘制这张噪声地图有什么用？周裕德表示，主要是为了城市管理，让居民能够有更安宁的工作生活环境。

记者在地图上发现，交通主干道两侧噪声较大，但是一旦沿主干道第一排有较高的建筑，该建筑后面区域的噪声就会明显减弱。也就是说，将来在城市规划建设时，如果某个区域是对噪声较为敏感的区域，但它又离交通主干道较近，那么就可以通过在该区域和交通主干道之间布设隔音屏障等方式来削减噪音。这点，在我们日常生活中已很常见，城区高架、部分高速公路两侧大都有声屏障。

噪声地图还可以找出不易被发现的噪声源。周裕德介绍，高层建筑的热泵、冷却塔也是一类噪声源，但“高高在上”，往往不易被发现，或者让人误以为噪声来源是周边交通。目前，噪声地图以黄浦区某街道为试点，把高层建筑上热泵、冷却塔的声音也“输”了进去。如果其他区需要，也可以把相关数据输入。

眼下是夏季，夜晚广场舞正热闹，可管控音响的人稍不注意，音量就会超过规定的70分贝。此外，偶尔还可能发生工地夜间施工扰民等情况。类似这样的现象，噪声地图也能发现吗？周裕德表示，目前工地基本都有视频监控，未来如果能在工地周边的居民区再布设声级计等设备，把数据接入噪声地图系统，理论上可以发现夜间施工扰民等违章情况，为执法部门提供执法线索，及时采取行动。噪声地图对广场舞噪音扰民的监控具体实施起来可能要复杂一些，更多的还是要参与者的自律，遵守《上海市社会生活噪声污染防治办法》的相关规定。

据悉，城市噪声地图已经具备动态更新的能力，未来，如果能接入交通等部门的数据系统，就可以真正实现更新，每20分钟刷新一次。

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国内城市噪声地图

以静态地图唱主角

据悉，除了上海，目前国内多个城市也都已绘制城市噪声地图，但以静态的地图居多。2010年，环保部借鉴欧盟经验，要求86个重点城市都要绘制噪声地图，用于城市管理。

世界上最早开始绘制城市噪声地图的是欧盟。2002年6月25日，欧洲议会和欧洲理事会通过环境噪声指令，要求欧盟成员国在2007年6月30日前为超过25万人口的城市和城市的大流量道路、铁路、机场等重要地区编制噪声地图，并基于地图编制噪声行动计划，加强环境噪声管理。在此之前，英国伯明翰已于2000年最早制作完成全城范围的噪声地图。眼下，英国已编制完成全国的噪声地图，覆盖年平均车流量大于300万辆的道路、年平均通车大于3万车次的铁路线路、年平均航班大于5万架次的机场、人口数量大于10万且人口密度大于500人/平方公里的城市区域等。法国、德国等大部分欧盟国家，以及日、韩等亚洲国家的部分城市，均已完成城市噪声地图的绘制，通过地图来控制环境噪声，用于城市规划等。

不过，国外的“城市噪声地图”多为静态、平面图，主要是相对来说，上海等国内城市更新发展快，噪声数据因此变化更频繁，因此做一张“动图”更有必要。而国外很多城市已经过了高速发展期，它们的噪声地图主要用作中长期环境政策和噪声管理规划的依据，立足宏观管理，不强调局部计算结果的绝对精确，一般一年更新一次就够了。