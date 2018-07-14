这是布置在厦门国际会展中心广场上的厦门会晤主题花坛（2017年8月24日摄）。新华社记者 姜克红 摄

新华社北京７月１３日电 题：书写发展合作大文章 推动全球治理新变革——习近平主席中东非洲之行前瞻

新华社记者郝薇薇 王雅楠 谢琳

季夏之月，赴万里之约。７月１９日至２８日，习近平主席将对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。

此次中东非洲之行是习近平连任国家主席后的首次出访，是国际形势深刻演变背景下中国面向发展中国家的重大外交行动，意义重大，世界瞩目。

这是2017年11月5日，在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，中远海运港口有限公司举行中远海运港口阿布扎比码头正式动工暨场站租赁签约仪式，标志着中国和阿联酋“一带一路”项目建设取得新进展。新华社记者 苏小坡 摄

携手同行 共谱民族复兴新篇章

海湾之畔，“沙漠之花”。时隔２９年，阿联酋再次迎来中国国家元首。

阿联酋是第一个与中国建立战略伙伴关系的海湾国家。从建立中阿政府间合作委员会机制到实现两国公民互免签证，从成立中国－阿联酋共同投资基金到启动人民币对阿联酋迪拉姆的直接交易，近年来，在两国领导人引领和支持下，中阿合作呈现全面、务实、高效、快速发展的新格局。中国连续多年成为阿联酋最大贸易伙伴，阿联酋则是中国在西亚北非地区第二大贸易伙伴和最大出口市场。

“阿中战略伙伴关系不只涉及某个或某几个领域，而是遍地开花。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里如是评价。

这是2016年8月19日，青岛海西重机有限责任公司工作人员从山东青岛西海岸新区向起航发往阿联酋的自升式海工平台上的同事挥手告别。新华社记者 张旭东 摄

访阿期间，习近平主席将会见副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德，出席欢迎仪式、签字仪式和欢迎宴会。双方有望在共建“一带一路”、产能合作、能源、农业、金融等领域达成一系列重要成果，进一步提升新时期中阿战略伙伴关系水平。

作为最早响应“一带一路”倡议国家之一和亚洲基础设施投资银行创始成员国，阿联酋一直是中国推进“一带一路”建设重要合作伙伴。在中国中东问题前特使吴思科看来，中阿在“一带一路”框架下的合作领域广、程度深、成果实，对中国同阿拉伯世界合作起到引领作用。

这是2015年11月9日，在第十八届阿布扎比石油和天然气国际会议暨展会上，参观者在中国海城石油的展位听介绍。新华社记者 安江 摄

继往开来 注入中非合作新动力

“中非关系发展没有完成时，只有进行时。”时隔两年，习近平主席再次造访“希望的大陆”，开启就任国家主席后第四次非洲之行。

“西非门户”塞内加尔，习近平主席非洲之行第一站。２００５年两国复交以来，中塞关系健康稳定发展。２０１６年，塞内加尔总统萨勒作为嘉宾国元首出席二十国集团领导人杭州峰会，两国元首将中塞关系提升为全面战略合作伙伴关系。目前，中国是塞内加尔第二大贸易伙伴、最大融资来源国。

这是2011年4月15日，人们在塞内加尔首都达喀尔中国援建的塞国家大剧院内观看演出。新华社记者 刘芳 摄

近年来，中塞务实合作一直走在中非合作前列。助力塞内加尔工业腾飞的迪亚姆尼亚久工业园，深受当地民众欢迎的中国农业专家技术培训，中方援建的地标建筑塞内加尔国家大剧院……在中非合作宏大图景上，中塞合作是一抹亮色。

此次访塞是习近平主席首次访问西非国家。访问期间，习近平主席将同萨勒总统举行会谈，见证签署多项合作文件，为中塞关系发展注入新动力。

“千丘之国”卢旺达是连接中东非的桥梁。中国国家主席首次访卢，卢旺达全国高度关注。“期待习主席访问进一步拉近卢中在政治、经济、社会发展等各领域合作，进一步推动中国对卢、对非投资。”卢旺达大学经济学院教授赫尔曼·穆萨哈拉说。

这是2018年4月30日，在卢旺达首都基加利，工人在C&H服装厂制作服装。这家由中国人于2015年开办的C&H服装厂目前共有1200名工人，全部为卢旺达人。新华社记者 吕天然 摄

中国是卢旺达第一大贸易伙伴。在卢旺达重建和工业化进程中，中国提供了宝贵援助和多方支持。卢旺达总统卡加梅感叹：“中国带给非洲人的，正是非洲人所需要的。”

访卢期间，习近平主席将同卡加梅总统举行会谈，共同见证多个合作协议签署，推动双方务实合作迈上新台阶。

这是2017年7月27日，在南非比勒陀利亚南非运输集团工厂组装车间, 中南两国技术人员对一台待组装的中国机车司机室进行内部装饰。新华社记者 翟健岚 摄

“彩虹之国”南非，习近平主席访非第三站。建交２０年来，中南关系实现由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，“同志加兄弟”的特殊友好关系历久弥坚。目前，中国是南非最大贸易伙伴，南非是中国在非第一大贸易伙伴。

这将是习近平主席第三次对南非进行国事访问，也是南非总统拉马福萨就职后接待的首次国事访问。拉马福萨总统用“南非举国上下欢迎”表达对中国贵宾的热切期盼。访南期间，习近平主席将同拉马福萨总统举行会谈并出席中南建交２０周年庆祝活动，就发展两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同擘画中南关系发展新蓝图。

这是2017年8月30日，在南非约翰内斯堡，一名游客准备用支付宝支付滑索体验课程。新华社发

“印度洋明珠”毛里求斯，习近平主席中东非洲之行最后一站。中毛相距遥远，但情谊深厚。中国是毛里求斯最大贸易伙伴，毛里求斯是第一个与中国开启自贸谈判的非洲国家，也是唯一一个把中国春节列为法定假日的非洲国家。访毛期间，习近平主席将会见贾格纳特总理，推动中毛友好合作深入发展。

作为发展中国家最集中的大陆，非洲一直是中国外交“基础中的基础”。在中国现代国家关系研究院研究员陈凤英看来，中央外事工作会议后习近平主席首次出访选择非洲，进一步凸显中非关系在新时代中国对外工作中重要地位。

过去５年来，中非不断深化政治互信、发展互助、理念互鉴，共同书写了共建“一带一路”、构建更加紧密的中非命运共同体“大文章”。今年是中非合作的大年，习近平主席此行将同９月举行的中非合作论坛北京峰会形成共振共鸣，掀起中非关系新热潮。

这是2018年2月16日拍摄的中国地质工程集团有限公司在卢旺达北方省鲁林多区建设的灌溉大坝。新华社发

共迎挑战 拓展全球治理新维度

７月２５日至２７日，金砖国家领导人将齐聚“黄金之城”约翰内斯堡。这将是习近平主席连续第六次出席或主持金砖国家领导人会晤。

金砖合作在新兴力量崛起大潮中应运而生，如今迈进第二个“金色十年”。一面是世界经济持续复兴，第四次工业革命方兴未艾；一面是全球治理挑战不断增多，单边主义、保护主义逆势而动。新形势新变化下，金砖国家如何担起金砖责任、彰显金砖作用、体现金砖担当，引人注目。

这是2010年12月9日，在塞内加尔首都达喀尔远郊桑加勒卡姆镇的中国农业技术示范基地，中国援塞农业专家张本俊（左一）向塞方官员介绍防鸟网的作用。新华社记者 丁海涛 摄

“当前贸易保护主义抬头，对国际贸易和世界经济复苏带来重大冲击。从金砖伙伴到国际社会，都高度关注捍卫开放型世界经济的中国主张。”巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗说。

从提出“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，到倡议构建金砖国家四大伙伴关系，再到推动确立经济、政治、人文“三轮驱动”的金砖合作架构，过去５年，中国对金砖合作引导力、塑造力不断提升。约堡会晤前，中方提出了建立“金砖国家新工业革命伙伴关系”倡议，得到有关各方积极响应。

约堡会晤期间，习近平主席将出席金砖国家工商论坛，领导人小范围会议、大范围会议，纪念领导人会晤１０周年非正式会议等活动，并同有关国家领导人举行双边会见，向国际社会传递深化金砖合作、推动构建人类命运共同体的积极信号。

这是2015年5月3日，在塞内加尔首都达喀尔，中国援塞医疗队为当地人看诊。新华社记者 李京 摄

此次约堡会晤延续厦门会晤合作势头，以“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”作为主题，采用厦门会晤合作模式，广邀发展中国家与会，举行金砖国家同非洲国家领导人对话会、“金砖＋”领导人对话会。

“金砖合作机制是南南合作重要平台，将帮助发展中国家发出自己的声音、维护多边主义的国际秩序。夯实金砖合作、做好南南合作这篇大文章，将是对完善全球治理的最大贡献。”陈凤英说。

穿越丝绸之路，携手中阿民族复兴；对接发展战略，推动中非团结合作；引领金砖合作方向，共促全球治理变革。习近平主席此次中东非洲之行必将为发展中国家团结合作开拓新天地，为推动全球治理变革注入新动力。（参与记者：陈威华、吕天然、苏小坡）

来源： 新华网