对两岸关系，习近平释放的这些信息get到了吗？

​13日上午，中共中央总书记习近平在人民大会堂会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团。习近平强调，大道之行、人心所向，势不可挡。我们有充分的信心和足够的能力，牢牢把握正确方向，坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

习近平曾多次会见连战，在当前的台海形势下，这次与连战会面释放了什么信息？

△7月13日上午，习近平会见连战

主流大势

习近平指出，“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”只要大家登高望远，就能看清主流、把握大势，共同推动两岸关系克难前行。两岸关系的主流和大势是什么？党的十九大报告将新时代对台工作的主要任务明确为“推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程”。在当前形势下，和平发展仍是两岸关系的主流，而祖国和平统一则是大势所趋，不可阻挡。

正确道路

习近平指出，两岸关系和平发展、携手致力民族复兴，是符合民族整体利益、顺应时代潮流、造福两岸同胞、得到两岸同胞拥护的正确道路。“不忘初心，方得始终。”正确道路要坚持走下去。特别是在当前台海形势下，两岸同胞更要坚定信心，团结前行。

2014年2月18日，习近平在会见连战时也指出，两岸同胞共同选择了两岸关系和平发展道路，这是一条维护两岸和平、促进共同发展、走向民族复兴、造福两岸同胞的正确道路。要坚定信心，排除一切干扰，沿着这条道路一步一个脚印地走下去。

由此可见，和平发展不仅是两岸关系的主流，也是一条正确之路，必须坚定走下去。

△2014年2月18日，习近平在北京会见连战

反对“台独”

看清主流和大势，走两岸关系和平发展的正确道路，必须坚持“九二共识”、反对“台独”。这是两岸关系之锚。

习近平曾多次表示，只要这个基础（坚持“九二共识”、反对“台独”）得到坚持，两岸关系前景就会越来越光明。如果这个基础被破坏，两岸关系就会重新回到动荡不安的老路上去。

习近平这次会见连战时明确表示，“台独”损害国家主权和领土完整，破坏台海和平稳定，只会给两岸同胞带来祸害。我们决不容忍“台独”势力兴风作浪，决不容许任何“台独”图谋得逞，一切分裂祖国的行径都是注定要失败的！两岸同胞要坚决反对和遏制“台独”分裂图谋和行径，以实际行动展现正义的力量和声音。

今年3月20日，习近平在第十三届全国人大一次会议上的讲话中指出，维护国家主权和领土完整，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动！

互相尊重

在反对“台独”的同时，必须深化两岸交流。对此，习近平表示，扩大交流，深化合作，符合两岸同胞共同利益。两岸同胞对一些问题的看法分歧，不应影响两岸正常交流合作，更不应成为阻挠限制两岸交流合作的借口。

深化合作交流需要互相尊重。习近平这次在会见连战时特别提到，我们完全理解台湾同胞的特殊心态，充分尊重台湾同胞现有的社会制度和生活方式。同样，大陆同胞历经长期努力、不懈奋斗，走上了中国特色社会主义道路，取得了举世瞩目的巨大成就，也值得台湾同胞尊重。两岸同胞要推己及人、将心比心，增进理解认同，实现心灵契合。

而在2014年2月18日会见连战时，习近平指出，台湾同胞因自己的历史遭遇和社会环境，有着特定的心态。我们完全理解台湾同胞的心情。熨平心里创伤需要亲情，解决现实问题需要真情，我们有耐心，但更有信心。亲情不仅能疗伤止痛、化解心结，而且能实现心灵契合。我们尊重台湾同胞自己选择的社会制度和生活方式，也愿意首先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。历史不能选择，但现在可以把握，未来可以开创。

同等待遇

近来，大陆为促进两岸交流、为台湾同胞来大陆创业发展提供了诸多便利。在会见连战时，习近平再次派出定心丸。他表示，中华民族伟大复兴展现更加光明的前景，我们为同胞谋福祉的能力更强、条件更多。逐步为台企台胞提供与大陆企业、大陆同胞同等的待遇是我们的庄严承诺。今年2月，我们发布实施了促进两岸经济文化交流合作的31条措施，两岸各界反应良好。我们还会深入研究，适时推出更多新的政策措施，把同等待遇逐一落到实处。

​△福建平潭的台湾创业园（资料图）

今年2月28日，国台办、国家发展改革委等29个部门发布《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。《若干措施》涵盖产业、财税、用地、金融、就业、教育、文化、医疗等多个领域，共31条具体措施，力度空前。这31项措施可以分成两部分，一是积极促进在投资和经济合作领域加快给予台资企业与大陆企业同等待遇，二是逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。

习近平的讲话再次明确，大陆为台湾同胞谋福祉的措施不会减弱，而其核心内容就是同等待遇：提供与大陆同胞同等待遇。

充满信心

对于两岸关系的未来发展，习近平表示充满信心。他提出了四点原因：

因为推动两岸关系和平发展、携手致力民族复兴，是符合民族整体利益、顺应时代潮流、造福两岸同胞、得到两岸同胞拥护的正确道路； 因为不管经历多少风雨，两岸同胞在民族、文化认同和情感上从未分离； 因为尽管数十年来两岸关系跌宕起伏，但总体趋势是向前发展的； 因为两岸是密不可分、休戚与共的命运共同体。两岸同胞对更加美好生活的共同追求，对两岸关系走近走好的一致向往，是任何人都阻挡不了的。

两岸关系归根到底是一家人的内部关系，两岸同胞同文同种，血脉亲情割不断。习近平多次强调两岸一家亲，台湾同胞是我们的骨肉天亲。历史表明，民族强盛是同胞共同之福，民族弱乱是同胞共同之祸。民族复兴道路上，台湾同胞不应该缺席，也一定不会缺席。

习近平这次会见连战释放的信息很明确，两岸同胞要走正确之路，顺应历史大势、共担民族大义，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

来源：央视新闻客户端