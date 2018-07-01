展现对两岸统一的高度自信 ——台湾舆论热议习近平对台重要讲话

新华社台北７月１４日电（记者查文晔 陈君）中共中央总书记习近平１３日在北京会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团，就两岸关系发表重要讲话。台湾主流媒体和各界人士对习总书记讲话予以高度关注和积极评价，认为展现了大陆方面对两岸和平统一大势的高度自信，呼吁民进党当局务实调整对大陆政策。

台湾《中国时报》《联合报》《旺报》等主流媒体１４日均以头版头条，多版面大幅报道习近平会见连战一行。

《中国时报》发表社论表示，习近平在此次会谈中对两岸和平统一大势展现了高度自信。他坚定地表示，人心所向，势不可挡，将继续坚持两岸和平发展与和平统一。社论说，习近平一向坚持两岸和平发展、以扩大交流促进彼此的心灵融一，而非诉诸统“独”情绪的激化与对决。他对连战推动两岸交流、促进两岸和平发展大势的肯定，反击了绿营的反中宣传。

社论说，近来陆客锐减，苦撑待变的台湾观光业和产品严重滞销的农渔业都出现抗议声浪，对当局造成强大的政治压力。此次会见再次彰显两岸回到和平交流的正轨不但刻不容缓，而且符合两岸最大利益。两岸交流累积的庞大经济协作机制与各级产业的广大交流，已形成民族复兴和时代的潮流，两岸都无法置身事外。

社论说，两岸关系已到非务实调整不可的地步，“绿色媒体”长期沉醉于逢中必反，不能面对世局的剧烈变化，实在应该反省检讨，应向对岸传达新的务实走向。

《旺报》当日用包括头版在内的多个版面，大篇幅刊发了特别报道。报道认为，从“新习四条”内容看，除重申反对“台独”的坚定立场，还聚焦两岸交流、同胞福祉和民族复兴，大篇幅以软性诉求直接攻取台湾民心。习近平直接向台湾民众发声：“民族复兴道路上，台湾同胞不应该缺席，也一定不会缺席。”

《联合报》当日也刊发系列报道聚焦习近平总书记重要讲话。报道认为，讲话重申坚持“九二共识”及反“台独”等四个“坚定不移”，显示习近平对大陆自身发展极具自信。

报道说，习近平态度平和，更直接向台湾民众喊话，除重申完全理解台湾同胞的特殊心态，尊重台湾同胞现有的社会制度和生活方式外，还指明，大陆同胞走上了中国特色社会主义道路，取得了巨大成就，也值得台湾同胞尊重。

台湾中国文化大学教授庞建国表示，习近平总书记讲话最重要的部分就是提出“四个坚定不移”，重申坚持“九二共识”、反对“台独”，释放的善意则更丰沛。坚定不移扩大深化两岸交流合作、坚定不移为两岸同胞谋福祉、坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴，这三点创造了巨大的想象空间，两岸可以通过更多的交流合作为台湾同胞创造福祉，形塑两岸和平统一的大局势和大气候，让和平统一成为两岸关系唯一正确的走向。这是两岸有识之士共同努力的方向。

中国国民党发言人洪孟楷１３日对媒体表示，此次会见对两岸和平稳定发展有非常正向的意义。目前国民党在两岸交流中坚持“九二共识”，坚决反对“台独”，追求两岸人民共同和平稳定发展，这点从未动摇。国民党民意代表林德福认为，民进党当局唯有跟对岸建立和平共识，把经济搞好，才是人民所乐见。

来源： 新华网