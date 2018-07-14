【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】晋江经验：爱拼才会赢

央视网消息（新闻联播）：改革开放40年，晋江从一个土地贫瘠的贫困县，发展成为全国最具经济活力的县级城市之一，连续24年领跑福建县域经济。

晋江为什么能成功呢？早在2002年，时任福建省省长的习近平在总结“晋江经验”时就指出，各地在学习借鉴晋江经验时，必须认真学习借鉴晋江人民的这种“敢拼、爱拼、善拼”的精神与经验。

十六年过去了，晋江人“爱拼才会赢”的独特精神气质，正在新时代孕育着更多的发展硕果。

国际中学生体育联合会主席 劳伦特·佩楚卡（资料：2017年10月15日）：2020年第18届世界中学生运动会的主办城市是——晋江。

2017年10月，晋江在与匈牙利布达佩斯等城市激烈竞争后，赢得了2020世界中学生运动会的主办权。22年前，上海为中国第一次赢得这个运动会的主办权，而这回担起重任的是晋江这个县级市。

晋江世中运执委会工作人员 蔡朝阳：评委提出了一个质疑，就是说晋江作为一个县级市，你们这些场馆三年能建成功吗？我们第一个反应就是，我们一定行。作为晋江人，爱拼敢赢，我们一定把它做成功。

晋江提出把大部分比赛场馆建在学校里，这样赛事过后还能为当地学生留下运动设施。这个理念获得国际中体联执委会专家的一致认可，晋江人场馆建设上的苦干、巧干、实干，把小城劣势变成了优势。

申办世中运福建省代表团成员 蔡金垵：爱拼才会赢，这代表了一种激情，这代表了一种我们永无止境的这种追求。

2002年，时任福建省省长的习近平总结“晋江经验”时指出，“晋江人民正是凭着这种‘爱拼才会赢’的顽强拼搏精神，硬是把制鞋、纺织服装、陶瓷建材、食品、纸制品、制伞六大传统产业发展成为晋江的支柱产业”，要“始终坚持在顽强拼搏中取胜”。

福建省泉州市委书记、市长 康涛：总书记总结的晋江经验，既是一种提炼升华，更是一种前瞻的思考，它不是管一时一地的，而是管全局，管长远。晋江经验也是在不断发展，完善，深化的。

16年来，晋江经验，引领这座小城走出独具特色的县域发展之路。步入发展新阶段，当年总结的晋江精神正焕发出新的活力。

每逢周末，晋江城里这些被称为“富二代”的年轻人，都会聚在一起，共同学习、讨论，这个当地政府建立的名为“领航计划”的培训机制，激活的是晋江企业年轻掌舵者们的拼搏基因。

福建省泉州市晋江市委组织部副部长 黄建华：他们在拼，政府也要拼。我们就是月嫂，就是能够在二代的接班传承的过程中，一对一、点对点地做好这种精准的标杆服务。

开班两年来，晋江“领航计划”90%的学员企业年产值增长率超过了30%，晋江“富二代”正成为“创二代”。

如今，晋江经验总结的爱拼敢赢、坚定不移发展实体经济、全面协调发展等要素，正为晋江乃至整个福建描绘着更加奋进的时代图景。“爱拼才会赢”的晋江精神也渗透到每个晋江人骨子里，这其中就包括占全市人口一半的“新晋江人”。

来自湖北恩施的丁敬堂13年前刚来晋江时，只是雨伞厂的一位流水工，如今已经拥有24项国家专利。2015年，丁敬堂被评为泉州市高层次人才。

新晋江人 丁敬堂：你给我一个支点，我可以撬动地球，那晋江就真的，就是像给我们一个支点一样的，就是可以托付终身的一个城市。

“本地人留恋、外地人向往、更多人可托付终身”，这几句流传很广的话中，透露着晋江人的自豪。16年前总结的晋江经验，引领这座城市的蜕变，也让晋江在新时代站上更高的潮头。如今，晋江民生投入已占总财政支出的65%，就业、教育、医疗、住房等七大领域的改革正走向深入。

中国社会科学院社会学研究所副所长、研究员 王春光：晋江的发展是人民的发展，是不同人群参与的发展。晋江经验，在实践中充分体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓，践行了以人民为中心的新发展理念。