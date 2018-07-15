你永远不知道，明天和意外哪个先到

星期日周刊记者 顾 筝 摄影报道



在重症监护室工作，有时会很惊愕，这样的意外怎么会发生；有时会很沮丧，这么年轻的人怎么这么快就走了；有时也会充满成就感，情况如此严重的病人被救回来了。

不知道意外会以何种形式出现

讲述人：高彩萍 职业：东方医院重症监护室护士长

我2006年就进ICU（重症监护室）工作，这十多年间，已看到了太多的意外，你永远不会知道，意外什么时候发生，会以何种形式发生。

那天，一个孕妇跟着急救病床边哭边跑，床上躺着满身是血的男人。同一时刻，救护车上还送来了一个全身骨折的人。

这两人，同时遭遇意外。当时他们在高速公路上行驶，一不小心，发生了碰撞事故。事故发生后，两个司机从车内走出，查看碰擦情况并进行理论。

就在这时，后面来了一辆车，把他们俩撞了出去。

送来医院后，即将做爸爸的那个人因为内脏破裂，脑部创伤而没能救回来。全身多处骨折的人虽然被救了回来，但只能截肢。

前不久，我们病房收了一个女病人，在厂房工作。那天手上的活做了一半，车床突然坏了，她就关掉开关钻到车床下去修理。没想到，车床一下子压下来。被送来医院时她全身有严重挤压伤，在重症监护病房撑了三四天，就走了，她才30多岁。

还有一个小伙子，现在就住在我们的病房里。他在大楼外擦玻璃，由于楼层低，抱着侥幸心理没做防护，结果不小心从3米高空摔下来。救护车送来的时候，他看上去没有明显的外伤，但颈椎完全粉碎性骨折，他全身没有任何知觉，现在只是靠仪器撑着。由于他才26岁，所以家人和医护人员都还不想放弃。

进重症监护室工作后遇到的第一个死亡病人，具体是什么情况我已经记不清了，但我记得那时的感受。那个病人并非突发意外而死，而是在医院里呆了挺长时间，大家都有心理准备。可等到所有管子都拔掉，医生宣布死亡之后，我还是不能接受。我有点恍惚，前一刻，我们还拼命为这人做抢救呢，而后一刻，他就一动不动地躺着。一直看护着的病人就这样走了，我很难过，心里想哭，但哭不出来。带教老师看到我情绪的变化，特地开导我，她告诉我，这是人生必经的道路，我们能做的就是好好把他送走。

现在经过了这么多年，看到病人死亡，我已经不会再有那么大的情绪波动了，但看到病人走，还是很有感触，特别是那些年轻的病人，很想把他们救回来。当全力以赴抢救的时候，我们总以为自己可以做到，但病情其实并不在我们控制之下，当最后只能宣告不治时，就会感到很难受。

去年冬天一个病人，40岁还不到，一开始是感冒咳嗽，并没当一回事。后来久久不愈，而且越来越严重，就去医院看病。等进入ICU的时候，已严重到呼吸困难，只能气管插管，并使用上了ECMO（体外膜肺氧合）。治疗两周后，情况有所好转，家人们很高兴，以为很快就能好了。没想到两天之后，情况急转直下，患者病情恶化。

家属从满怀希望，到深受打击，他们甚至跪在医生面前，恳求医生挽救病人的性命。但随着时间的推移，他们只能渐渐接受现实，知道病人没有好转的希望。看着亲人躺在病床上，没有知觉，他们也不再忍心让他接受有创治疗，最后只能和他告别。

在重症监护室，会看到很多意外，很多死亡，所以人员流动性很大，有的同事觉得压力太大，特别压抑，就转岗了。我一直没有转岗，并不是没有体会到压力，而是在这个岗位有很多无能为力的时候，但也是最能体会救死扶伤感觉的地方，通过自己的专业技能把一个病情非常严重的病人救回来，看着他一天天好起来，那时的感觉就非常棒，觉得自己没有选错这个行业。

我写了一百多张三联单

讲述人：叶 玮 职业：东方医院重症监护室医生

每个生命在医院到了最后，都会得到一张纸片，这就是我们医务人员要填写的三联单。

单子上会有这个人的姓名，年龄，以及死亡原因。

我在ICU当医生这几年，已经填写了一百多张三联单，每次填的时候，心里总有一些说不出的感受。这张纸，几乎就涵盖了这个人的一生，有时我不免觉得遗憾，如果之前能做点什么，是不是就能改变结局。

很多确实是意外。比如交通事故，一名60多岁的男性逆向骑助动车，一个不慎，被对面而来的车撞倒，大脑先着地，脑出血死亡。

每次我在医院门口的十字路口等红绿灯时，总会看到类似的人，或是逆行，或是骑助动车不戴安全帽，或是乱穿马路，大家总以为“别人都在这么做，没事的”，可万一有事，生命可能就没了，而我恰恰又是看到太多“万一”的人，所以我一直在提醒家人朋友，一定要遵守交通规则。

有个中年阿姨，特别令人唏嘘。她家多年来住房条件一直很差，房子逼仄，光线不好。终于等到了拆迁，分到一套明亮的大房子。她和丈夫乐滋滋地去建材市场选材料，准备装修房子。逛到中午，肚子饿，就出去找小饭店吃饭。谁知就在穿马路的过程中被一辆疾驶而来的土方车撞到了，送来我们医院的时候，脑部全部水肿，瞳孔放大，完全只能靠着生命设备维持一段时间。而这也只是为了给家属留一点时间来缓冲而已。

“她一天好日子都没过过，本来都可以住新房子了，没想到……”她的丈夫在旁边泣不成声。确实，有很多“没想到”的事情，但如果当时他们过马路能走到红绿灯那，是不是“没想到”的事情就不会发生。

几年前，重症监护室送来一个年轻女孩，才24岁。她高中毕业就来上海打工了，一直在做服务行业工作。事情起源是感冒，由于不方便请假，她没有好好休息，也没有去看病。本来以为过两天就能好的感冒越演越烈，最后发展成了重症心肌炎。在宿舍晕厥之后被室友送到急诊，急诊治疗之后送到重症监护室，当时我们用尽了一切办法，联合心内科，心外科多个团队共同抢救，但无奈病程拖得太长，疾病又来势凶猛，最后我只能给她写下了三联单。

当时我29岁，和她同龄，看到她这么年轻就死亡，心里非常难受。疾病固然是造成死亡的原因，但我心想，如果家人能对她有更多重视，不要让她负担家庭重担，那么她是不是就不会连一天假也不敢请？如果老板能对她宽容点，是否就可以让她好好休息？如果她更关注自己的身体，是不是也不会到这样无可收拾的地步？不过这一切，都只能是如果。

在我们还在读书的时候，就流传一句话，叫：人要死，是很容易的。因为当时我们隔壁学校发生了一件事，让人惊讶于生命的脆弱。那是吃完午饭的午休时间，两个男孩在一起打闹，其中一个突然倒下，当场死亡。

那时我们听到消息，都不知道事情到底是怎么发生的，后来我读了医学院，才了解了情况：当时这个男孩应该被打中了肚子，胃里的东西反流出来，被误吸进肺，由于胃酸是酸性物质，很快把肺灼烧，无法进行呼吸，导致了男孩的死亡。

我在重症监护室工作，看到很多因误吸而死亡的病例。去年高考放榜时，由于孩子考上不错的大学，家长在酒店宴请亲朋友好友。席间，考上大学的孩子被大家撺掇着喝酒，喝醉后大吐，之后昏厥。那时我在120值班，跟着救护车过去的时候，我一直在问孩子家长：他到底喝了多少，吐了多少次。家长们被问多了，有点不耐烦。他们以为只是喝醉的问题，心想医生怎么小题大做，其实，他们并不知道，这其中有很大的危险。如果是误吸，会导致窒息，有生命危险，而如果能早点了解采取措施，就可以扭转局面。

一般的人，总会有侥幸感，觉得危险都是新闻上的报道，是别人的，自己不会碰上。但我们做医生做得越久，胆子就越小，越谨慎。因为我们不大记得被救活的病人，反而永远记得那些死掉的人，因为那是血淋淋的教训。

有的人对于健康意识或安全意识很不以为然，有时我会“怒其不争”地劝告他们：我见到的死人比你这辈子见到的还要多，很多都是活生生的教训，请你一定要多爱护自己的身体。