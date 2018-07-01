俄罗斯世界杯最后的决战今晚上演-这一“克”，法国人准备好了吗

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科7月14日电）

俄罗斯世界杯最后的决战将在周日的莫斯科卢日尼基球场打响。赛前最后一天，两队的教练和球员们都已经在憧憬决赛的场景。从技战术的角度来说，各自踢了6场比赛的他们已经都没有什么战术秘密可言，心态如何才是真正的关键因素。

“小”国决战前很放松

克罗地亚有多小，国土面积5万6千多平方公里，人口不到420万。从总人口数来说，他们是这次世界杯32强中倒数第四少的国家，仅仅比巴拿马、乌拉圭和冰岛多。但就这样的一个足球小国却闯出了自己的大场面。

在世界杯的历史上，除了乌拉圭之外，还从来没有一个总人口少于4000万的国家获得过世界杯。而乌拉圭最后一次获得世界杯也已经是1950年的事情了。现在克罗地亚人准备好了去书写属于自己的历史。

连他们的主教练达利奇也在赛前的新闻发布会上表示，作为一个小国家，来到世界杯决赛的赛场上，他们已经没有了任何压力，“我们一点都不在乎决赛场上对面的对手是谁。打进决赛，我的球员们会好好享受这一刻，不管最后的结果如何，我想我们都会十分自豪和开心。因为我们展现了自己的实力，为自己的祖国而战。关于谁会赢得决赛，我要说的是，最好的球队最终会取胜。”

出席赛前新闻发布会的克罗地亚队队长莫德里奇也透露，尽管已经是世界杯决赛，但球队一切都是和以往一样在备战，“没有什么特别的，大家都很放松，和以前一样。我们一直在正确的节奏上，没有必要去改变什么。”

莫德里奇和队友们这两天还通过电视观看了德约科维奇和纳达尔的温网半决赛，“德约科维奇为我们克罗地亚队加油，我也是他的粉丝，希望我们各自都有好运。”

克罗地亚队主帅达利奇认为球队能够在俄罗斯有着出色的表现，是因为球队和谐团结的气氛，“我们有着良好的团队关系，大家相互之间充满尊重和信任。当然这和朋友关系还有些不同，我们彼此坦诚交换信息，最后做决定的还是我。比如，决赛前如果有球员觉得身体状态还不够好，那么他肯定不会为了出场而隐瞒，他会为球队考虑主动告诉我，然后由我来决定派上最合适的首发阵容。即使有球员因为身体原因无法首发，那么我们也有出色的替补球员可以顶上，我一点也不担心这个。”

法国队战术为胜利服务

比起决赛前每次训练都会向媒体开放前15分钟的克罗地亚队，法国队的赛前准备就显得谨慎很多。他们周五的训练就是全部封闭进行的，只有周六的官方赛前训练会根据国际足联的规定向媒体开放前15分钟。

虽然法国队主帅德尚和球员们都谈到了两年前欧洲杯决赛上的失利让球队收获了不少的经验和教训，但其实也让这支法国队背负了更大的压力，可以说这是一场必须赢下的世界杯决赛，他们无法做得像克罗地亚人那样洒脱。

所以在接受媒体采访的时候，法国队的前锋格里兹曼就公开回击了比利时队门将库尔图瓦对法国队的“攻击”言论。库尔图瓦的球队在半决赛中被法国队1：0击败，但这位切尔西球星认为，法国队踢得是保守足球，他们不敢进攻。对此，格里兹曼表示，“库尔图瓦认为他在切尔西俱乐部的时候会按照巴萨的方式踢球吗？不管使用什么方式，我和我的队友们只想得到球衣上的第二颗星。”

对于克罗地亚队，法国队绝对不敢轻视，谈到对手体能可能处于劣势的说法，法国队中场悍将马图伊迪的回答很直接，“那简直就是胡扯！你没有看半决赛吗？克罗地亚人是真正的战士，英格兰队看起来比他们更累！”

阿根廷主裁四年后圆梦

这场决赛的还有一位主角是主裁判、阿根廷人皮塔纳，虽然大家都觉得足球比赛的裁判千万不能成为主角。

如果不是因为四年前的巴西世界杯，阿根廷队闯入了最后的决赛，作为南美最优秀的裁判，皮塔纳原本可以执法那届世界杯的决赛。如果说阿根廷队在俄罗斯世界杯上早早出局对于阿根廷人来说是悲剧的话，那么皮塔纳算是悲喜交加。

从执法了本届世界杯东道主俄罗斯队和沙特阿拉伯队的揭幕战就可以看出，皮塔纳深受国际足联的器重。他也是世界杯历史上第二位既执法了揭幕战又执法了决赛的主裁判，第一位是他的阿根廷老乡埃利松多，那是在2006年德国世界杯。

皮塔纳在得知自己将执法决赛的消息后将这个和自己第一次当父亲的感觉相提并论，“这种兴奋的感觉，大概只有在我被告知要当爸爸的那一刻差不多。任何热爱足球的孩子，梦想都是出现在世界杯决赛的赛场上。现在我和我的搭档们要做的就是，尽可能用最好的方式来对待这场比赛。”