喜迎建军节 共叙鱼水情-2018年普陀区军民趣味运动会开幕

社区晨报记者 李伟丽

日前，普陀体育中心内热闹非凡，阵阵欢笑声从里面传出。这里正在举行“2018年上海市普陀区军民趣味运动会”。此次活动由上海市普陀区体育局、上海市普陀区双拥办主办，旨在为大家奉上一场军民同乐，以比赛增情谊、以运动促融合的体育盛会。

来自驻普陀的武警某部战士和20多个亲子家庭欢聚一堂，同庆即将到来的“八一”建军节，营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的良好氛围。

运动会伊始，由军人带领团队成员，组成队伍，一齐走方阵队，并且高喊队伍口号，显示本次军民趣味运动会的必胜决心。与此同时，驻区武警官兵现场展示了精彩绝伦的军体拳表演，配合军旅热血音乐，尽显军人阳刚之气！

运动会通过“红蓝对抗”军事趣味运动定向赛的方式，军民共同组队，彰显子弟兵风采、提升市民军事素养。值得关注的是，此次军民趣味运动会的竞技项目巧妙地将中国人民解放军的英勇事迹融合在其中，以“飞夺泸定桥”“四渡赤水”“巧渡金沙江”等历史英迹，展现部队与身俱来的优良传统；以“永攀高峰”“军民鱼水”“众志成城”等新时代事迹，展现当代军民团结、共抗磨难的奋进精神。比赛中，军民选手密切配合，奋勇争先，引得现场笑声不断，处处体现着军民鱼水一家亲的和谐场面。

12项竞赛运动的进行，让军人与市民有了深层接触，也让市民更懂军人生活。亲子家庭的参与，给孩子们提供了一个走近军人、认识军队、了解国防的良好机会。

军民心连心，共叙鱼水情！目前普陀区正在新一轮的双拥模范城区创建中，此次首次举办军民亲子运动会，也是拓展双拥领域、丰富双拥内容的一次尝试，期望以此进一步深化双拥共建，推进军民融合发展。运动会特别邀请亲子家庭参与，可以很好地培养青少年热爱祖国、热爱国防、热爱人民军队的情感。