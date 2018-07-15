为了乘客 他们每天都在努力

社区晨报记者 李洁

“乘客们，你们好，我是49路乘务员，工号……；欢迎您乘坐49路红旗路线车，我们将真诚地为您服务，本班车方向汉口路江西中路；上车请买票。”在每班49路发车前，售票员都会向乘客说上这么一段话，这段话不仅是一份承诺，更是一种态度。

为了规范和优化服务，49路车队还推出了“模范之星”车组，对社会有着五项承诺：规范操作执行100%、你赶我等做到100%、特殊乘客搀扶100%、特色服务用语100%、照顾动员让座100%。“模范之星”经过层层筛选，由一批驾驶技术好、服务水平高、参加志愿活动积极的队员组成，队员们带头争做服务零投诉、违章零记录、行车零有责事故的行业标兵，自觉接受广大市民监督。自成立以来，车组结合当前交通运输行业的文创工作，组织开展了一系列活动，发挥志愿者的模范带头作用。

此外，为了给其他车队做出表率，该车队还定期进行文明礼仪培训，从文明语言的使用到举止规范，从个人形象的塑造到交通道德，通过系统培训，让大家加深对文明服务的认识。

日前，为了喜迎“进博会”，49路车队更是全力配合做好各项工作，为展示上海“特色名片”和上海服务贡献力量。车队根据公司提出的“营运供应有序、安全稳定受控、服务品质创优、车容车貌靓丽、站容站貌整洁、管理手段创新”六大主要目标进行深化。车厢内部设备，全部车辆再次升级，语音报站器新增换乘地铁的信息、车内买票新增手机支付方式等，车容车貌也将进行“一周一检查”的模式；车厢外，全体乘务员统一着装，女性售票员盘起长发、化上淡妆，以良好的精神面貌迎接乘客们的到来。

“为了乘客，我们每天都在努力”这句话不是一句口号，而是每个工作人员的岗位座右铭，并一直努力践行着。他们始终拥有着作为上海公交行业排头兵的使命感，每一位工作人员都自觉提高责任心，决心用更高的质量和要求服务好每一位乘客。