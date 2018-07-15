身边的足球小将，梦想在校园起航

社区晨报记者 朱杰 张翠玲 李伟丽 闫冬 俞正丽



世界杯今晚迎来王者归属。而在上海，有一群孩子同样在足球场上追求着属于自己的“王者荣耀”。上海有许多足球特色学校，一代代上海人的足球梦，正是在我们身边的这些校园中起航。世界杯期间，《社区晨报》记者走进这些学校，走近这些“足球小将”，记录下他们的足球故事。

止园路小学：

范志毅的母校中充满足球元素

走进止园路小学，你会发现在校园的各个角落都充满着足球元素。建校60多年来，从这里走出去的毕业生有不少成为了职业足球运动员，例如大家所熟知的范志毅、郑科伟、卞军等多位前申花队主力队员。

为了培养学生的交往与探究学习能力，学校以足球职业体验为载体，开展课题研究。以“足球职业梦想拍卖会”为例，在别开生面的拍卖会上推出9件与“止小”足球文化相关的拍品。精彩的节目、感人的照片、难忘的视频，让每位学生分享到了每件拍品背后的故事，感受“顽强拼搏、兢兢业业”的“止小”足球精神。

相比过去枯燥乏味的带球训练和排队射门，学校现在的训练模式更注重趣味性和可操作性，让学生在游戏中感受足球快乐。经过5年时间的磨练，足球队的队员们从一张张“白纸”成长为具备基本足球素养的合格队员，不仅具备了基本的足球技能，还通过足球懂得为人处事的礼仪。

金沙江路小学：

“做好人、读好书、踢好球”

在普陀，一说起金沙江路小学，就会有人说他们学校女足很牛。据了解，从1993年起，普陀区开始实践探索女足人才培养之路。金沙江路小学成为这一培养模式的大本营，成立了一支小学生年龄段的女子足球队。

这群来自于不同年级的孩子们因为足球队结识，并成为好朋友。集体生活锻炼了她们的自理能力，更磨练了她们的协作和适应能力。学习上不甘落后，绿茵场上全神贯注，日常生活还能处理得井井有条，她们就是金沙江路女足队员。在风雨兼程的校园足球航船上，金沙江路小学女足队员们个个都是“铿锵玫瑰”！

“做好人，读好书，踢好球是金沙江路小学的一个宗旨。”副校长朱雷告诉记者，学校希望用女足精神，激励师生；让校园足球成为学生阳光体育的有效载体，打通课内外界限，将足球作为每个“金小”学生都应掌握的一项体育基本技能，增强学生体魄，促进身心和谐发展。与此同时，学校将足球文化节活动、校本课程开发、实施相结合，立足“德智融合、体智融合”，充分挖掘足球蕴含的“启智”因素，以足球启发智慧，以足球激发潜能。

新泾中学：

为中国女足不断输送后备人才

提及新泾中学与足球的渊源，还得从1990年开始说起。当年，新泾中学开始将注重学生综合素质的培养作为重要的办学理念，并将足球作为发展的重点项目。由于当时还处于摸索期，学校只有男子足球队。1999年，随着男子足球队发展的日益成熟，新泾中学开始成立女子足球队。李佳悦、闫锦锦、闫颖颖、韦竹蔓等众多知名足球运动员都曾是其中的队员。

除了在足球场上进行足球训练外，队员们还在课堂上学习专业的足球理论知识。多年的教学实践也有了成果，作为国家足球特色学校，两年前，新泾中学还与上海女足正式签约，成为上海女足首个后备力量训练基地，为国家队、国青队、国少队输送了多名优秀运动员。如今，大家总会对“伪球迷”有一些有意无意的调侃，而新泾中学的学生们可都是如假包换的“懂球帝”！

保德路小学：

每年都有足球夏令营

保德路小学的很多孩子是在学校看今年的世界杯的。因为每到寒暑假，学校都会举办足球夏令营和冬令营，把具有足球运动潜质的苗子集中进行训练，组织与市区内外兄弟学校间互访性的足球交流比赛。除此之外，学校每年有一次大型足球节，会邀请一些嘉宾，比如在2016年的足球节就邀请了范志毅和卞军。

作为一所足球特色学校，保德路小学可能起步并不算早，但是青训成果斐然。在刚刚结束的2018上海市静安区校园足球联盟赛中，保德路小学喜获U9、U11组别的两项冠军，在2017—2018青少年校园足球精英赛中，该校派出U9和U11组的学生代表静安出战，也双双夺冠。

学校共有5支校级队，14支班级代表队，覆盖面达200余人。学校围绕“让每一个生命都享受成长的快乐”办学理念，多年来一直秉承“让足球成为孩子的快乐伙伴”的宗旨开展这项运动，取得了良好的效果。

静安小学：

外籍教练每周来上课

静安小学有着很好的足球传统，学校体育老师徐晶介绍，这支足球队自成立至今已有20多年的历史，“在申花队的退役和现役球员中，就有几位球员是从这所小学里走出去的”。同时也有多位队员出身于体育世家，有着很好的体育基础。

如今这支学校足球队里，也有很多孩子从二年级就开始踢球了，如今在球场上他们都可以独当一面，足球更是已经深深地融入了他们的生活之中。

静安小学的足球社团也很有特色，训练主要以足球技能的基本训练和相关的游戏课程展开。学校还和静安区体育局合作，每周五都会有外籍教练来学校，给足球社团的孩子们上课。

铁岭中学：

篮球教练带出菁英足球队

2017年，铁岭中学被教育部选为“全国青少年校园足球特色学校”。铁岭中学虽不像传统足球学校那样走出过许多明星球员，但是学校的“菁英足球队”还是很值得一提。球队成立时间不长，却参加了许多“国际级”的比赛，还都获得了不错的名次。

这支校园菁英足球队的成绩，离不开教练董玮的教学管理。他是铁岭中学的体育教师，从事篮球教学工作几十年，近两年学校又将建设校园足球的重担交给了他。

从篮球教学转变为足球教学，董玮不断地学习和了解足球，认真制定教学计划、教学目标。在他看来，作为体育教学管理者，沟通是一门重要的功课，球员在球场上就应该服从团队的要求，不能搞个人主义，同时，教练也应该多考虑学生的个体发展，最大限度地发扬他们的长处。

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