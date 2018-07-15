普陀区真如镇街道出台“物业服务考核办法”-物业服务考核分等级 不合格将取消政府奖励

晨报记者 李晓明

小区物业服务的好坏直接影响业主的居住体验。但物业企业服务得好不好，是否达标，由谁说了算？物业服务的好坏是否有奖惩机制？日前，普陀区真如镇街道出台《住宅小区物业服务考核办法（试行）》，从今年6月开始全面施行，将辖区内87个小区全部纳入考核，每季度根据表现打分，表现优秀者获得更多政府奖励，不合格者甚至被取消奖励，促进物业优胜劣汰，给物业服务这个民生难题提供了一种解题思路。

考核结果每月要公示

小区物业服务，小到水电维修，大到家庭安全，几乎都与物业管理息息相关。真如镇街道共有53个公房和售后房小区，34个商品房小区，共有34家物业企业为各个小区提供服务，物业管理水平层次不齐。

街道领导介绍说，按照以前街道对物业公司的考核规则，达标企业可以得到每平方米0.3元的政府奖励，有的管理面积大的物业公司，一年就可以拿几十万元，对于那些物业费多年没有涨价、入不敷出的企业来说，往往就靠这笔钱过日子。说是奖励，其实就是补助，一定程度上为物业服务进行“托底”，但这样也难以充分发挥物业企业主动作为的积极性，难以拉开差距真正奖励那些认真做事的企业。对此，真如镇街道经过前期大量调研准备，考核办法进一步强化了街道对物业的考核监管，明确了小区环境考核标准及奖励办法，进一步细化了奖惩规则，出台《住宅小区物业服务考核办法（试行）》，从制度层面对物业服务进行考核。考核结果分为优秀、良好、基本达标以及不达标四个等级，每月进行公示。

得分低奖励大幅缩水

新制度下，物业将获得不同的政府奖励额度，打破之前“大锅饭”的模式。根据新的考核标准，公房、售后房小区，每月有不高于20%比例的小区可以评“优秀”，每月奖励0.4元/㎡，最后15%比例的小区每月奖励标准0.15元/㎡，中间段标准为每月0.2元/㎡，而不达标的则不予奖励。

也就是说，奖励的差距拉开了，考核得分较低的企业所获奖励会大幅缩水。对于总盘子里多出来的钱，街道还设立“单项目特色奖”，用于奖励某个管理方面特别突出的小区，公房、售后房小区和商品房小区都可以自荐。

考核中设置了不少硬标准。比如，有些情况属于“一票否决”范围：未按法定程序单方面终止物业服务合同或实际物业服务行为；因物业服务合同自然终止或遭业主大会解聘，被考核小区未配合业委会做好相关移交和善后工作，经督促后仍不整改；因被考核小区原因造成严重影响小区稳定的重大事件等情况。还有些情况是“加分项”。比如，配合社区综合治理做出突出贡献，经街道认定的；相关项目在物业服务方面获得测评部门或新闻媒体正面评价与报道的；物业服务单位及其相关人员收到962121、12345等市民热线表扬，情况属实的。

以下情形则属于扣分项。包括，因物业工作失误致使本小区出现新增或回潮违章搭建现象；物业企业管理的地下空间存在出租、居住现象，造成安全隐患的；因物业服务企业严重失职，不按合同约定及行业规定实施管理，引发重大安全或稳定责任事故的等等。

奖惩落实倒逼服务提升

落实奖惩“动真格”以来，物业公司进行了首次考核。并将结果进行公示，小区物业排名居民均可看见。

根据最新考核结果，只有3家物业公司得到的奖励与同期相比上升，其余均与同期相比有所减少，其中最多的一家物业公司与同期相比减少了30万元。这些数据从侧面反应出街道的决心，也促使企业彻底改变了以往物业奖励吃“大锅饭”的习惯性思维。

光是拉开奖励差距还不够。为更好发挥政府监管督促作用，考核办法对物业企业的整改响应也提出要求。在监管措施下，态度消极、不能有效响应整改的物业企业甚至将被取消评优、奖励资格。

而每季度的物业企业排名情况，也将通过居民区宣传栏、电子显示屏、社区报、微信公众号等宣传渠道公示。如此，真如镇街道居民对哪家物业公司服务的好坏就一目了然。特别是物业公司排名靠后的居民区，居民在选择物业时也有了更可靠的依据。前所未有的严格考核之下，街道辖区内各家物业企业的反应也有些出乎意料，都并未消极应对，反而是激发了企业良性竞争、追求品质的内动力。各家物业企业纷纷表示将积极整改、提升服务质量。

如真如物业针对本季度考核情况的不足，启动了小区非机动车库标准化改造、小区管理处和主要出入口门岗（门卫室）改造等项目。在企业被倒逼想方设法破解难题的同时，实际上也为企业发展带来了新的生机。