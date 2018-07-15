世界杯期间，虹鹰突击队巡逻“老外街”-记者全程直击：每天8点到岗巡逻至次日凌晨2点场比赛结束，引导球迷理性观球

晨报记者 吴艺璇 实习生 向袁媛

7月6日晚，世界杯1/4决赛在法国队和乌拉圭队之间打响。当晚9时，距离开赛还有1个小时，闵行区“老外街”的酒吧里几乎座无虚席。

球迷们越兴奋，有一群特殊的年轻人就要越警觉——他们是闵行公安分局虹桥派出所虹鹰突击队，由25名35岁以下的青年民警组成。为应对世界杯期间可能产生的夜间警情高峰，虹桥派出所组织专项小分队，对辖区晚间酒驾、噪音扰民等警情开展集中排查，在晚间对重点区域开展定点巡逻。

巡逻从每天8点开始

本届世界杯开赛以来，“老外街”在比赛日客流密集，虹鹰突击队作为叠加警力，每天8点到岗开始巡逻，直至次日凌晨2点场的比赛结束。

7月6日晚10时，比赛开始，记者全程跟随虹鹰突击队三名民警陈俊、范豪捷和周佳伟一起巡逻，他们三人从“老外街”北面虹梅路出发，“老外街”道路两侧露天座位坐满了人，这条小路最宽的时候只能并排站下5人左右，三名民警跻身走在路中间，目光无暇放在电视屏幕上，而是随着人群涌动处不停转换。

当晚10时39分，法国队率先攻破乌拉圭的球门，在“老外街”最大的露天观赛场上，一名法国男球迷举起手里的扎啤杯，带动周围和邻桌的球迷一起扭动身体，“法国必胜”的助威声一声比一声高。虽然先失一球，乌拉圭球迷也不甘示弱，三名女球迷用一面乌拉圭国旗将自己裹住，在露天酒吧旁的空地上抱团转圈。

三名民警没有过多打扰激动的球迷，先在一旁观察现场的动向，“Calm down! Please! 大家不要太激动！”陈俊向球迷喊道，待球迷稍微冷静后他们又走向下一个地点巡逻。

“一般情况下，我们路过球迷身边，他们会稍微冷静一点，起到一个警示作用。”虹桥派出所团支部书记、虹鹰突击队小队长莫雯意说：“总体平稳可控，虽然球迷较多，但大多球迷还是理性观球。”

当晚球迷近6000人

据统计，“老外街”共有33家酒吧，是虹桥派出所辖区内最热门的观赛场所之一。在世界杯开赛前，虹桥派出所与“老外街”物业开了一次协调会，要求比赛期间除了街面增加安保力量外，每家酒吧也需要增加保安人数，并确保消防设施完好、有效。

法国队和乌拉圭队的比赛中场休息时间，记者跟随三名民警来到“老外街”物业办公室。客流监控显示，当晚人数近6000人，比平时多了一半以上，但整体秩序仍保持平稳正常。据物业人员介绍，当晚保安人数也比往常翻了一倍，达到25人。

记者注意到，三名民警巡逻时行走速度不快，他们会在人群聚集的地方稍作驻足，还会随机地进入酒吧例行检查。

从物业办公室出来后，虹鹰突击队来到位于“老外街”中部的一家酒吧内，检查灭火器的使用情况，并由负责人带领查看逃生通道，确保畅通无阻。据陈俊介绍，这几家酒吧靠近红春一公寓和虹延小区，经常接到附近居民的噪音扰民投诉。

“我们要求酒吧将室外的电视静音播放，每个店家都有派出所指挥室的联系电话，若出现噪音不可控等紧急情况，直接联系指挥室，我们会有民警过来处理。”周佳伟介绍，世界杯期间，投诉噪音的警情一直保持常态，并没有因为世界杯人流聚集而增多。

“‘白忙’一晚，但挺欣慰”

法国队和乌拉圭队之间的比赛结束后，这条500米长的“老外街”，三名民警仅走了四个来回，“从北面走到南面，一趟大概要15分钟。”当晚的巡逻工作中，整条“老外街”的秩序平稳可控，球迷保持理性观看球赛，没有发生治安隐患的情况。陈俊说：“虽然‘白忙’了一晚，但是我感到挺欣慰。”

另据介绍，世界杯期间，“老外街”未接到一起盗窃、物品遗失的警情，“我们小分队在那兜来兜去是有威慑作用的。”民警莫雯意说。

除了“老外街”，爱情海、阿拉城等商圈也是虹鹰突击队巡逻的重要区域。世界杯期间，街上的醉汉也随之多了起来，就在5日晚，一个热心市民的电话打进了虹桥派出所：“这边有个醉汉睡在街沿不省人事了，满脸是血。”

接到报警后，虹桥派出所民警到场了解情况，发现一名身着咖啡色上衣的男子头顶血流不止，躺在路边呼呼大睡，人行道上的石砖上也沾满血渍。“我们翻找他的随身物品，希望找到信息联系家属。”而正当民警准备呼叫救护车时，这名醉汉醒了。当民警决定送他回家时，却遭到了醉汉的百般推辞。

最终，民警开着警车远远地跟在这名醉汉的后面，直至其进入龙柏新村一栋居民楼内。“看到有人接应他，我们才走。”民警说，当时，这名醉汉还转过身向警车鞠了一躬。

警方提醒，在关注球赛的同时，应适量饮酒，一起观赛的球迷应照顾好身边的朋友，别让朋友成为路边呼呼大睡的醉汉，市民碰到路边倒地的醉汉应及时拨打110、120；更要注意交通安全，勿存侥幸心理，坚决不碰触酒驾红线、醉驾底线。