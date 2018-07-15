宫颈癌和卵巢癌均位于中青年女性发病率前五位-宫颈癌后疫苗时代，筛查与接种缺一不可

晨报记者 陈里予

日前，第三届东方妇产科学论坛上传出信息，根据2018年2月国家癌症中心发布的最新一期全国癌症统计数据显示，宫颈癌和卵巢癌均位于中青年女性发病率的前五位。

随着二价、四价宫颈癌疫苗的露面，也迎来了HPV接种热潮。第三届东方妇产科论坛主席，复旦大学附属妇产科医院华克勤教授表示：“从国外数据来看，尤其是欧美地区，HPV疫苗上市后，其宫颈癌发病率的确有所下降。但对于国内，至少还需要十年来观察HPV疫苗对宫颈癌防治的效果。”

打疫苗一针不能一劳永逸

第三届东方妇产科论坛大会执行主席、上海市妇科肿瘤重点实验室主任、仁济医院副院长狄文教授在接受采访时告诉记者：“近20年来，我国宫颈癌发病呈年轻化趋势，这不仅仅是一个医学问题，还是一个社会问题。”

宫颈癌发病年轻化与其高危因素的特点直接相关，即初次性生活过早（小于16岁）、拥有多个性伴侣、长期口服避孕药、吸烟等不良生活方式。

随着研究的深入，研究人员发现人乳头瘤状病毒（HPV）与宫颈癌的发生息息相关。这也使得宫颈癌成为目前人类所有恶性肿瘤中唯一病因明确的肿瘤。

许多女性也因此将HPV感染与宫颈癌挂钩，终日惶惶不安。华克勤教授指出：“HPV感染并非等于宫颈癌，HPV有许多分型，持续性高危型HPV感染是宫颈癌发病的危险因素。如果短期内一过性HPV 感染对宫颈癌发生并不造成影响，不必太过恐慌。”

HPV疫苗接种热潮之下也引发了一些“冷”思考。狄文教授认为：“必须理性地对待HPV疫苗，不要妄想打一针真的就能一劳永逸。HPV疫苗在全球范围上市十多年，确实证实有一定的益处，尤其推荐9-26岁的人群（无论男女）接种，并且是在尚未有性生活之前完成接种效果最佳。但是，HPV疫苗接种人群发现宫颈病变的也不少，这些都需要大数据来进一步分析和解释。”

专家们指出，许多发达国家正在或已进入后疫苗时代，而我国疫苗接种尚处于起步阶段。疫苗接种后筛查中存在困惑与挑战需未雨绸缪。

宫颈癌筛查诊治莫松懈

目前我国宫颈癌防治分为三级：一级预防的主要措施是开展健康教育和适龄女性接种HPV疫苗； 二级预防是对适龄妇女定期开展宫颈癌筛查； 三级预防主要是根据临床分期开展适宜的手术、放疗、化疗及姑息疗法。

华克勤指出，过去70年，美国通过规范的宫颈癌筛查使宫颈癌新发病率至少减少50%，死亡率减少85%。对于普通妇女而言，一般推荐每年进行妇科检查，每5年行宫颈细胞学联合HPV检测。

随着HPV疫苗的普及推广，以单纯HPV16/18分型检测的初筛方法已不再被单独推荐。

本届会议设置12大分论坛，内容涵盖母胎医学、妇科肿瘤、妇科微创、妇科内分泌等各个亚专科领域，将重点讨论近年来国内外妇产科学基础和临床研究方面的最新进展。