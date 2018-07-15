本地产部分优质水果 今起在6个公园销售

晨报记者郁文艳报道 为了让市民品尝到最新鲜优质的本地水果，今天起，由市绿化市容局和市农业部门组织本地产部分优质水果将在上海植物园、中山公园等中心城区6个公园销售，由果园一早采摘后送达，保证水果的新鲜度。

专家介绍，预计全市水果产量较去年将稳中有升。另外，今年的梅雨季属干黄梅，高温少雨，水果糖分比往年同期高。

第一批水果展销点分别位于上海植物园（3号门）、杨浦公园（1号门）、金桥公园（台儿庄路408号）、黄兴公园（1号门）、中山公园（3号门）、共青森林公园（军工路2180号），展销时间为7月15日至9月20日，每天上午6:00-10:00，根据产品的销售情况可延长时间，中间遇雨日或其他恶劣天气暂停销售，会提前在公园入口处张贴公告。

展销果品全部是来自浦东、嘉定、奉贤、金山等区的当季成熟产品，品种有水蜜桃、葡萄、梨、黄桃、蟠桃、火龙果等，由果农当天采摘后送至公园展销点，保证水果的新鲜度。