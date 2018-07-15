习近平“四个坚定不移”为两岸关系定向导航

央视网消息：7月13日，中共中央总书记习近平会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团，当晚《新闻联播》用时6分多钟播发了此条消息。习近平总书记在对当前台海形势下，如何牢牢把握正确方向，坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程再次指明方向。

习近平指出，“不忘初心，方得始终。”正确道路要坚持走下去。特别是在当前台海形势下，两岸同胞更要坚定信心，团结前行。这一讲话深刻揭示两岸关系发展的主流和大势，明确指出推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程的方向、路径、任务和目标。“四个坚定不移”更是体现了一直以来他对对台政策以及两岸关系发展的高度重视。

央视网就总书记讲话中提到的“四个坚定不移”，结合十八大以来涉台重要讲话，为您一一梳理。

坚定不移坚持“九二共识”、反对“台独” 我们决不容忍“台独”势力兴风作浪，决不容许任何“台独”图谋得逞，一切分裂祖国的行径都是注定要失败的！ ——2018年7月13日，习近平会见连战一行 一个中国原则是两岸关系的政治基础。体现一个中国原则的“九二共识”明确界定了两岸关系的根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题，台湾任何政党和团体同大陆交往也不会存在障碍。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 我们坚决反对“台独”分裂势力。对任何人、任何时候、以任何形式进行的分裂国家活动，13亿多中国人民、整个中华民族都决不会答应！ ——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话 7年来两岸关系能够实现和平发展，关键在于双方确立了坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础。没有这个定海神针，和平发展之舟就会遭遇惊涛骇浪，甚至彻底倾覆。 ——2015年11月7日，习近平同马英九会面 由于两岸间存在一些差异等原因，两岸关系遇到一些困难和阻力在所难免。越是这样越需要加强交流、增进互信，保持良性互动、相向而行。要尊重彼此对发展道路和社会制度的选择。 ——2014年11月9日，习近平会见萧万长一行 着眼长远，两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，总不能将这些问题一代一代传下去。 ——2013年10月6日，习近平会见萧万长一行

坚定不移扩大深化两岸交流合作 扩大交流，深化合作，符合两岸同胞共同利益，对两岸都有利。两岸同胞对一些问题的看法分歧，不应影响两岸正常交流合作，更不应成为阻挠限制两岸交流合作的借口。 ——2018年7月13日，习近平会见连战一行 我们愿意首先同广大台湾同胞分享大陆发展机遇，欢迎台湾同胞来大陆投资兴业。我们将继续研究出台相关政策措施，为台湾同胞在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。我们也将切实维护台胞合法权益。 ——2017年5月24日，习近平致全国台湾同胞投资企业联谊会成立10周年的贺信 国共两党要积极发挥交流管道作用，顺应经济发展规律，创新方式，推动扩大两岸经贸往来，加强两岸产业合作，支持两岸企业合作创新、共创品牌、共拓市场，扩大两岸中小企业和农渔业合作，扩大基层民众参与面和获益面。 ——2016年11月1日，习近平会见洪秀柱 我们将保持对台大政方针的连续性，继续实施行之有效的各项政策，促进两岸关系发展不断取得新成就，更好造福两岸同胞。 ——2013年4月8日，习近平会见萧万长一行

坚定不移为两岸同胞谋福祉 改革开放40年间，两岸同胞始终同舟共济、砥砺前行。中华民族伟大复兴展现更加光明的前景，我们为同胞谋福祉的能力更强、条件更多。 ——2018年7月13日，习近平会见连战一行 两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。我们秉持“两岸一家亲”理念，尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式，愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。 ——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟，是血浓于水的一家人。民族强盛，是同胞共同之福；民族弱乱，是同胞共同之祸。两岸双方应该胸怀民族整体利益，携手为实现中华民族伟大复兴的中国梦共同打拼。 ——2016年7月1日，习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话 希望两岸双方秉持“两岸一家亲”的理念，顺势而为，齐心协力，推动两岸关系和平发展取得更多成果，造福两岸民众，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。 ——2014年2月18日，习近平会见连战一行

坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴 民族复兴道路上，台湾同胞不应该缺席，也一定不会缺席。两岸同胞要顺应历史大势、共担民族大义，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。 ——2018年7月13日，习近平会见连战一行 两岸是割舍不断的命运共同体，两岸经济同属中华民族经济。增进同胞福祉和亲情，把民族命运牢牢掌握在自己手中，是两岸同胞的共同心愿。 ——2017年5月24日，习近平致全国台湾同胞投资企业联谊会成立10周年的贺信 国共两党应该加强交流、总结经验、开拓创新，擘画两党关系发展新前景，共同开创两岸关系未来、建设两岸命运共同体。 ——2015年5月4日，习近平会见朱立伦 大陆和台湾是休戚与共的命运共同体。近代以来，中华民族饱受列强欺凌。想起那一段屈辱的历史，每一个中国人都会心痛。实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。现在，我们比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个梦想。“兄弟齐心，其利断金。”实现中华民族伟大复兴，需要两岸同胞共同努力。 ——2013年2月25日，习近平会见连战一行

（整理：邢斯馨）

来源：央视网