把科技发展主动权牢牢掌握在自己手中

“关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。”在13日中央财经委员会第二次会议上，习近平总书记发表重要讲话，就切实提升关键核心技术创新能力再次做出重要部署并提出明确要求。总书记的重要讲话，为我们进一步增强提高关键核心技术创新能力的重要性紧迫性提供了强大思想指引，为更好发挥科技创新对经济社会发展的引领作用指明了方向。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央观大势谋全局，推动全社会在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用，我国科技实力和创新能力得到显著提升。从“中国天眼”落成启用到“慧眼”卫星漫步太空，从超级计算机连续10次蝉联世界之冠到复兴号高速列车领跑全球，我国科技事业取得一系列世界瞩目的成就，科技强国目标扎实推进。

同时，我们也清醒认识到，我国科技发展水平特别是关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距，同实现“两个一百年”奋斗目标的要求还不相适应。

对此，习近平总书记在多个场合反复强调科技创新的重要性，多次强调要掌握核心技术。总书记曾经一针见血地指出，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。而核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生。总书记的重要讲话，具有极为鲜明的针对性和前瞻性。特别是在美国蓄意挑起中美经贸摩擦的今天，重温总书记的系列重要讲话，格外催人警醒！

当今世界，谁走好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。在科技创新的大赛场上，我们必须丢掉幻想、迎头赶上。尤其要在关键领域、卡脖子的地方下更大功夫，稳扎稳打，紧追不舍。正如习近平总书记所强调的，要切实增强紧迫感和危机感，坚定信心，奋起直追，按照需求导向、问题导向、目标导向，从国家发展需要出发，提升技术创新能力，加强基础研究，努力取得重大原创性突破。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。在实现中华民族伟大复兴的道路上，早日步入世界科技创新第一方阵，是中华儿女的普遍愿望。提高关键核心技术创新能力，要充分发挥社会主义市场经济的独特作用，充分发挥我国社会主义制度优势，充分发挥科学家和企业家创新主体作用，形成关键核心技术攻坚体制。同时，我们要立足长远，聚焦国家所需，形成更有针对性科技创新的系统布局；要坚持开放合作创新，充分利用国际创新资源，开辟多元化合作渠道，在更高起点上推进创新。

当前，国际形势云谲波诡，美国挑起贸易战，华盛顿不仅把矛头对准经贸，而且更是剑指中国的高科技产业发展，摆出了全面遏制中国科技进步的姿态。白宫高级官员就直言，这次行动针对的目标就是《中国制造2025》中涉及的各个领域。这从侧面说明，发展核心技术时不待我，已成为牵系“国运”的大事。越是浪高越向前，越有压力越昂扬。“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”我们要有不信邪、不盲从的志气，奋力拼搏，把科技创新当做头等大事来抓，把核心技术“硬骨头”一点一点啃下来。

“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。” 让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，发扬光大“两弹一星”精神，牢记“核心技术是国之重器”这一重要论断，奋发有为、攻坚克难，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。

来源：央视网