“大道之行、人心所向，势不可挡。我们有充分的信心和足够的能力，牢牢把握正确方向，坚定不移推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。”习近平总书记13日在会见中国国民党前主席连战率领的台湾各界人士参访团时，指明了两岸关系发展大势。总书记鲜明提出四个“坚定不移”：坚定不移坚持“九二共识”、反对“台独”，坚定不移扩大深化两岸交流合作，坚定不移为两岸同胞谋福祉，坚定不移团结两岸同胞共同致力民族复兴。

习近平总书记此次关于两岸关系的重要讲话，拨云见日，高瞻远瞩，为当前和未来两岸关系发展指明了方向，受到海峡两岸有识之士的热烈欢迎。岛内主流舆论对习总书记讲话予以高度关注和积极评价。台湾《中国时报》发表社论指出：习近平在此次会谈中对两岸和平统一大势展现了高度自信。海峡两岸同胞是打断骨头连着筋的同胞兄弟，是血浓于水的一家人。

中共十八大以来，习近平总书记亲自擘画和开辟两岸关系新前景，推动两岸关系和平发展持续取得新进展。从倡导“两岸一家亲”，到提出“两岸命运共同体”，习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴的高度，为推动两岸关系和平发展提出了一系列富有远见的新理念新主张，体现了大陆方面对发展两岸关系、维护台海和平、造福两岸同胞的善意、诚意与责任担当。2015年11月7日，在新加坡举行的“习马会”开创了两岸领导人直接对话沟通的先河，在两岸关系发展史上写下了具有里程碑意义的重要一页。

两岸一家亲，家和万事兴。长期以来，我们秉持“两岸一家亲”理念，同台湾同胞分享大陆发展机遇，落实促进两岸经济文化交流合作的各项措施，为台湾同胞前来大陆学习、创业、就业、生活提供更多便利。特别是今年2月，大陆方面发布《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，出台31条具体惠台措施，对台胞、台企送出全覆盖式的“大礼包”，每一条都打动人心。这是大陆与台湾同胞分享快速发展的历史机遇的具体表现，无不说明大陆有诚意与台湾共创未来。

然而，并不是所有人都乐见两岸关系行稳致远。当前，台海局势波诡云谲，两岸关系面临道路和方向选择。民进党执政以来推行“去中国化”，“台独”势力动作不断，甚至企图挟洋自重，屡屡干出亲者痛仇者快的不得人心之举。一些国际势力也跟风乱舞，明里暗里支持“台独”，试图火中取栗。历史已然证明并还将证明，螳臂当车不自量力，一切损害两岸人民根本利益和中华民族千秋大业的鬼魅伎俩，最终都会被打回原形，彻底失败。

习近平总书记此次提出的四个“坚定不移”，是巩固深化两岸关系和平发展的“定海神针”，是所有关心两岸关系的人们的“定心丸”。我们有充分信心继续坚定不移推动两岸关系和平发展，有充分信心克服各种困难开辟两岸关系新前景。要和平不要冲突、要交流不要隔绝、要协商合作不要零和对抗，已成为两岸主流民意。海峡两岸同胞对两岸关系走近走好的一致向往，是任何人任何势力都阻挡不了的。

“历史不能选择，但现在可以把握，未来可以开创。”登高望远，看清主流、把握大势，我们就能共同推动两岸关系克难前行，共担民族大义，共谋民族复兴。

实现中华民族伟大复兴的梦想与两岸同胞的前途命运紧密相连。民族复兴路上，台湾同胞不应该也一定不会缺席。我们真诚地呼吁台湾各界有识之士和广大同胞响应习总书记的讲话，和大陆同胞一起，顺应历史大势、共担民族大义，共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

央视评论员

来源：央视网