安全，安全，还是安全

文／图 晨报记者 陶 令 实习生 周雨婷

七八月的暑期正在成为又一个如火如荼的出游季。一则普吉岛的海难事件令每个人都为此揪心，既有对家人、对好友的牵挂，更多的是对出游安全的警示。

用生命来警示，这是我们无法承担的代价，但我们可以从点滴做起，旅行的快乐源自安全。

■娱乐我心

在游玩计划前和游玩中，我们应密切关注国家及相关旅游部门发布的权威安全提醒或出行提示。对出游组织方的资质以及设备的安全系数要充分了解。

选择沙滩游或有海上项目的游客，应时刻关注当地气象局或相关部门发布的气象指令，不应单纯依靠导游或个人的说法。应密切注意当地海滩发布的公告及警示：黄旗表示海面有风浪，下水存在危险；红旗则表示海面风浪大，禁止下水。目前，东南亚一些海域已进入雨季，天气多变。要是选择陪伴孩子去游乐园，家长应时刻关注设备是否存在老旧或安全设备不完善的情况，确保孩子在安全中玩耍。如果你已选择跟团游，这能使你省心一些旅途的交通等问题，不过提前审核旅行社的资质，信用和服务质量更能保证一场愉悦的旅行。还有些偏爱极限运动或渴望尝试的人，应时刻结合身体状况考虑，避免在极限项目中出现意外。

■舒适短游

夏日约上好友爬爬山，感受树荫的凉意和自然的舒适，不失为炎热的夏日里的一种选择。但看似仅需要走路的登山，也不能大意哦！

登山前特别要注意服装和鞋子，尽量轻装上山，少带杂物，以减轻负荷；选择球鞋、布鞋和旅游鞋等平底鞋，勿穿高跟鞋，以免造成登山不便甚至危及生命。进入山区前应预先规划路线，注意避开塌方落石与路肩塌陷等危险路段；应注意气象预报，适时增减衣服，带上雨披避雷电，少用伞，防止山上风大连人带伞都被吹走。

要是在登山途中遇到美景，照相时也要注意安全，要选择能保障安全的地点和角度，一定要做到拍照不走路，走路不拍照；同时，照看好老人小孩，不玩火不吸烟，依照警告、禁止标志的规定行进，尽量避免在无人管理的野山徒步、游玩。

■吃出幸福

追求美味是旅行的乐趣之一，只是出门在外，入口的安全理应引起足够重视。正值炎热夏季，如何确保食物的存储、烹制安全，更具挑战性。

首先在餐厅的选择上，苍蝇馆子、路边摊或是大排档，纵然美味也须将食品安全视为第一要素，尽量选择正规餐厅，万一出问题也能规范处理；其次，盛夏的滨海城市是游玩热门，海鲜产品自然丰富，在挑选时务必以干净新鲜为先，海鲜多性寒，为了保持肠胃的良好状态，也需量力而食，切勿贪多。毕竟，无负担才能尽情享受旅行。

■有个好梦

酒店预订的合适与否对一次旅行尤为重要，解去一身的疲惫，迎接明日的风景。近年来热门的airbnb民宿体验，正以个性化的环境设置、服务甚至是适中的房价，吸引了不少年轻游客的热衷。

只是airbnb在一些国家仍处在灰色地带，如日本等，由于法规等不完善，其涉及的安全及隐私隐患一直没能解决。因此在选择去往这些国家游玩时，预订时自己一定要多比较，尤其是入住的安全和后续的权益保障，都要事先做足功课。除了在预订前全面了解出游地的相关法律法规保障，也要对物件损坏的处理办法、赔偿的具体价格等等做些了解，确保自己的正当权益不受侵犯。必要时，尽量选择多人一起入住也很重要。