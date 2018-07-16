夏日的燥热，只需一株荷花便可消解；夏日的闷湿，唯有一款荷叶美味可驱散…… 七月正酣，荷花正值佳时，赏荷、品荷，一席荷花宴正清幽登场-小荷正露尖尖角

文／图 晨报记者 陶令 实习生 周雨婷

荷花节@济宁

地标：微山湖

山东济宁不仅有孔庙和明古城，每年暑假也有吸引众多游客前往的特色荷花节。作为一个充满渔家特色的城市，在赏荷的同时还能体验一回渔家生活呢！先从微山湖的观花台湿地开启一场荷花之旅，赏湖水潋滟，运河山色。

要是赶得巧，一场本地的渔家婚礼即将启幕，看那新郎如何在渔船上过关斩将迎娶新娘，渔家的婚宴也是菜品丰富，四鼻鲤鱼、小笋豌豆、螺……满满的渔家特色，看得人垂涎欲滴。这里的婚宴还有着特别的饮酒规矩，交杯酒、祝福酒和孝敬酒各具特色，说话用词也得避开忌讳，千万别说“翻”字、“浅”字和“无”字。

要是还想体验渔家生活，那就在微山湖附近住上几天，享受荷叶田田，又能看见鱼鹰表演，捕鱼回归的场景，再到微山湖渔家水街吃一餐，尝尝新嫩可口的全鱼宴，那就真是不虚此行了。

漫塘的荷花只怕九宫格都放不下，独特的渔家风情体验独留心中，微山湖荷花节，定能超出想象！

工兵：微山湖的荷花观赏期较长，可从每年的五月至十月。荷花也是济宁的市花，济宁人对“出淤泥而不染”的荷花情有独钟！

地雷：荷花虽美，不可采摘哦！荷花易摘不易留，用相机拍下美景带回去留住记忆为宜。

荷花节@上海

地标：海湾国家森林公园

“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，终于到了荷花盛开的季节，你是否准备好了赏荷赏莲呢？上海海湾国家森林公园的千亩荷花已进入了最佳赏花期，碧绿的荷叶层层起伏，娇嫩欲滴的粉色荷花掩映其中，千姿万态，不由得让人举起相机，怎么拍都觉得没拍出那壮美。

欣赏完了荷花田，各式各样的活动不会让人无聊。可以带着同伴或陪着孩子一起去水上乐园清凉一下，也可自己划船去湖中央赏荷，在拥挤的荷叶中穿梭，只为零距离欣赏一眼荷花，这凉爽劲儿真叫人不愿出来了。

夜幕降临，浪漫灯光展开始绚丽起来。百万灯光争相辉映，各种色彩碰撞出别样的风景，仿若置身于灯海，照亮了另一个世界。要是小朋友玩性大发，每周还有不同的活动主题可以选择，音乐舞蹈骑行弹射，可以不停歇地换场。这一天的荷花节，可真让人玩累了，荷花节上还有各种美食，龙虾节、伏羊节、啤酒节，作为吃货的你可要hold住啊！

工兵：盛会截止8月30日，除了通常的日场，进夜场纳凉也独具夏味。

赏荷@家门口

地标：马陆葡萄主题公园

“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”。七月天的午后来到嘉定马陆葡萄主题公园，却没料想收获的正是这样的一番诗意。刚刚还忙着进大棚辨认各种葡萄急于采摘的一家老小，立马被眼前的这一面碧水粉荷虏获了。

满池的荷花和睡莲。前者已经荷叶田田，荷花或一支独秀亭亭玉立，或含苞欲放点缀在硕大的荷叶间，娇羞的模样更令人期待绽放的盛景。如此养眼的绿粉相间正一波波蔓延开来，直至水中的亭台，瞬间周遭的体感气温直降两三度，清凉感由内而外；而一旁的睡莲池也无惧高温，抢先争艳，一丛丛一簇簇开出了黄的、红的和白的花朵，就如此清幽地静放着，相比近邻身材高挑的荷花仙子，睡莲更显静谧。

身处大都市，却也有着赏荷的近邻便利，正是这一抹独立于世的绿意美景为都市的盛夏增添了丝丝清凉。而对于那些为体验葡萄亲子采摘乐的家庭成员来说，无疑又多了一处让孩子们亲近自然的好地方，儿时头顶荷叶躲猫猫或避阴凉的回忆瞬间浮现眼前。

工兵：自驾前往葡萄主题公园，正值葡萄中熟品种的上市旺季，记得依据你的口感喜好挑选，甜度、口感，甚至是香型都可以选择。

地雷：荷花的赏花期很短，两三个星期的周期，本月底基本都会结成莲蓬了。想欣赏这番美景的，还需抓紧时间了。

品荷@寻味淮扬

地标：桂花楼

总是抱怨夏日没胃口，口感喜好清淡，却不知这荷花、荷叶也能入菜，为夏日的味道添一份惊喜。此次，浦香桂花楼的中餐行政总厨高晓生携手淮扬菜烹饪大师周晓燕，倾力打造了一程寻味淮扬的夏日赏味之旅，将款款夏味请上舌尖。

诗情画意的江南，却拥有味兼南北的淮扬菜系，尤以重刀工、讲火候、食时令而闻名，而当季的食材则将荷叶和荷花纷纷请入席。作为淮扬菜夏令时菜中的代表，一道家家户户常见的荷叶粉蒸鸡，自然是将荷叶的甘美清香为主调，咸中带甜，映衬着鸡肉配以板油，与碾磨炒制后的精米和糯米在上笼蒸后调和出的色香味，将这夏日的寡淡驱之殆尽，唯有齿颊留香。除了荷叶需要精挑细选，就连其中的米类也是别有讲究，别小看这口感滋润软糯的金米，创新以小米取代糯米，颜色嫩黄诱人，补元气易消化的食性也正符合了夏日少食易消化的需求。

荷花奇美，除却观赏也能入菜，为主食材增添一份清凉和养眼。高师傅力荐的一道芹菜香糟鱼中，便能寻味荷花花瓣的别样滋味。这道芹菜香糟鱼，采用了上海人夏日酷爱的糟卤，将鳜鱼先去骨腌制，借鉴清蒸鱼的手法，将鱼肉隔水蒸熟后再浸泡糟卤中，与鲜嫩香芹搭配，最特别之处就是配以新鲜荷花瓣，好一幅鱼儿游弋荷塘之中的夏日美景，别有代入感。作为开胃前菜是再合适不过了，第一眼望去便已令人口齿生津。

工兵：夏日寻味淮扬，此番由周晓燕教授携其团队入驻桂花楼，联手高师傅结合时令食材，匠心打造夏日赏味之旅菜单，其中更有六月黄、大名鼎鼎的“扬州三头宴”等经典菜肴，为这个夏日带来不一样的淮扬味道。