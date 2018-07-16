豫园商城启动新一轮改造升级-世界眼光中的上海故里

晨报记者 钱 鑫

上海“最上海”的地方，豫园当仁不让。30年来，发祥于上海城市腹地的老城厢豫园商圈，正成为传承、展现海派文脉的城市样板。记者日前获悉，围绕着上海全球卓越城市理念和打响上海四大品牌，豫园商城也启动了其升级换代的步伐：空间上的场景重塑围绕着“豫园故里”、“豫园漫步”和“空中豫园”三大主题展开。今后，从豫园商城向西延伸，联接新天地淮海路区域，将与外滩金融中心以及复星艺术中心共同构成一个融合文化、艺术、娱乐、消费、金融、商业和自然景观的综合功能片区，致力于打造一个建筑可以阅读、街区可以漫步、有温度的上海老城名片。

据悉，今后豫园股份将打造成为复星快乐时尚产业旗舰平台，构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的三位一体发展战略，为全球家庭“智”造快乐时尚生活。

豫园商城，将呈现出一种世界眼光中的“上海故里”。

豫园故里

一个可体验的传统街区

豫园的中心是九曲桥广场，其周边聚集了绿波廊、南翔馒头店等老字号聚集的场所，这些百年老店，吸引了中外游客纷至沓来。在豫园新一轮升级改造中，九曲桥以及周边老字号所在的九曲桥广场是重点打造区域，目的就是要让人们能放慢脚步，细细品味豫园的传统文化。

打造“豫园故里”场景，以九曲桥广场为中心，覆盖南北延伸的豫园老街、文昌路这条主动脉，通过嫁接新技术、新体验、新商业模式，丰实文化感知，激活一个传统街区的品质生活，而动线的优化正是打造“豫园漫步”场景重要的举措。

“豫园漫步”一方面将沿着动线打造更多“有趣业态”，也将通过增设休憩功能来营造“悠闲生态”，让行色匆匆的人们能慢下来、停留住，充分感受、体验豫园特有的海派文化、民俗文化以及浓浓的乡愁。比如，老字号王大隆的剪刀、汤婆子，会衍生出可以接驳现代生活的新产品；专卖梨膏糖的老店铺首推“花语系列”，让梨膏糖可以泡茶喝，一解惯常的甜腻。

豫园漫步

一个可漫步的楼宇空间

初到豫园商城的人，置身其中经常搞不清自己具体在哪个位置，也很少会进入楼宇游览。在客流熙熙攘攘的街区，却连一个歇脚的地方也难寻觅，不少人只能席地而坐。

“豫园漫步”是豫园升级改造的又一个场景，将聚焦于休闲娱乐业态与游览动线的调整优化，打造可漫步、可休闲的豫园慢空间，围绕中华文化、海派文化演绎商业内容，给消费者展现一个全新的休憩空间。

而曾经享誉沪上的古玩邮币卡市场华宝楼，通过调整旧业态释放出了大量新空间，部分陈旧业态释放的空间进行了以文化为主题的整体改造，吸引了国家级非遗文化遗产项目及传承人相继入驻，一楼是“大师匠心”板块，吸引以“朱炳仁铜”等国家级非物质文化遗产项目与传承人相继入驻；另外，旨在传递东方美学的东家APP在豫园商城核心地带的华宝楼开设了上海的第一家实体店，向中高端客户提供精选文化艺术类的匠人作品，向游客提供定位于新中式风格的有设计感的平价商品。除此之外，还将设立手作区、茶饮试吃区等互动体验区域，定期开展主题沙龙、匠人讲堂、东家私塾等线下活动，传播中华传统文化精髓。经过业态调整，华宝楼迎来了久违的年轻人、时尚买手甚至亲子家庭。

2018年以来，豫园商城引入了更加多元的文化活动和文化项目。从复兴发源于豫园旧校场路的百年小校场年画，首次在豫园开办“百年小校场年画展”； 到深挖豫园地区文化历史，创新“豫园湖心亭茶文化月”。这些让人耳目一新的文化活动，传承城市历史，让市民能“漫步豫园”。

空中豫园

一个可远眺的高区景观空间

过去，豫园在人们心中是平面的。尽管豫园商城区域内有着和丰楼、华宝楼、天裕楼、皕灵楼、悦宾楼等几幢仿古的四层建筑，但很少有人能站到高处换个视角一览豫园风貌。这使得豫园的高区难受商家青睐。“空中豫园”尝试释放高区的商业潜力，挖掘高区的商业价值，以独特的文化产品和体验为卖点，吸引人们走上来、留下来。

位于和丰楼四楼海上梨园是空中豫园项目的第一个实践。早在两年前，豫园就开始了先期探索——在和丰楼四楼打造“海上梨园”全新的演绎空间，引入上海昆剧团等合作伙伴，定期上演昆曲等传统戏曲剧目，接受企业定制的各类文化活动。中式凉亭、石阶舞台、红木桌椅、户外的平台雅座，这个位于空中的演艺场所古意盎然又不失现代气息，如今成为了整个豫园商城的“文化会客厅”。

今年，公众文化项目“豫园国艺传习社”正式进驻“海上梨园”，以新鲜有趣的沙龙课程面向市民系统性地传授中国传统文化和经典。首期活动，请来上海殷商甲骨文研究院院长讲授甲骨文的渊源，并传授甲骨文拓片技巧。现场“上海细拓”的生动体验，在家长和青少年中牢牢“圈粉”。“海上梨园”的成功探路，让“空中豫园”的启动有了底气。去年，豫园股份将位于华宝楼、天裕楼等高区建筑四楼的办公室全部迁走，探讨通过打造空中连廊的形式，将高区串联起来，引入多元化的商业与文化产品，向市民开放多年来未曾开发、开放的景观平台及空间，营造豫园的别样“高空风景”。

【相关链接】

老字号的新颜值

日前，豫园股份发布对外投资公告，拟以总价16.38亿元收购苏州松鹤楼资产包，包括苏州松鹤楼饮食文化有限公司（以下简称“松鹤楼饮食文化”）100%股权和苏州松鹤楼餐饮管理有限公司（以下简称“松鹤楼餐饮”）100%股权。豫园股份董事长徐晓亮表示：“此次收购是豫园股份在文化餐饮、文化商业领域的最新拓展，进一步强化其聚焦于文化复兴、经典时尚的产业集群布局，有利于旗下老字号品牌的协同发展，打造中华传统文化品牌产业集群。”

被称为“苏帮菜馆第一楼”的松鹤楼创始于清乾隆年间，有200多年历史，逐渐发展为最具盛名的苏州老字号之一。近年来，松鹤楼在北京、上海等重要城市积极开拓市场，“松鹤楼”还出品过不少受食客追捧的“网红食品”。通过收购松鹤楼资产包，苏帮菜与上海菜一脉相承，这一“联姻”将实现老字号品牌协同发展。

豫园商城是上海老字号最集中的汇聚之地，南翔馒头店、上海老饭店、绿波廊、宁波汤团店、松月楼等都是上海人耳熟能详的老字号。因此，豫园一直是上海传统与现代的连接点，也是“最上海”的城市地标。但老字号在发展过程中，如何创新发展，展现新颜值，也成为了豫园在发展中遇到的新问题。

南翔馒头店于今年3月5日，全面重新装修，预计金秋9月重新亮相。在延续百年好味道的同时，深挖百年老店餐饮文化，推出家庭手作体验等互动项目。据悉，豫园通过对餐饮集团旗下多个品牌的战略修订，明确品牌内涵、产品定位，大力发展客户黏连，有望在豫园商圈的升级改造中率先完成多个品牌的旗舰店模式。餐饮产业衍生出的餐饮名点成为文化食品板块的生力军，南翔馒头速冻食品、老字号“乔家栅”的糕点等业务也开始在积极筹备。

文化食品板块是豫园股份旗下颇具特色的老字号集群。老城隍庙食品、五香豆、梨膏糖，都在随着消费者习惯更新产品与品牌定位。在文化商业领域，老字号“永青1908”、“上海印象”已启动品牌升级，并有计划地通过引入文创团队开拓中华文化的文创体系。最具盛名的国家级非遗项目——豫园灯会也将在今年尝试产品形式和运营方式的创新。

豫园股份进入复星战略布局核心层

城市名片升级：快乐时尚地标

除持续打造上海市中心城区无可复制的文化旅游商业品牌“豫园商城”外，未来，在大股东复星“健康、快乐、富足”的顶层战略中，豫园股份将打造成为复星快乐时尚产业旗舰平台，通过践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭入口”的三位一体发展战略。豫园股份的资产结构将以快乐时尚地标为基础型资产，快乐时尚产业为核心型资产，科技引领及C2M模式为成长型资产，智造聚焦家庭客户快乐时尚消费、体现中华文化自信、以现代时尚演绎传统经典的快乐时尚产业集团。

豫园股份董事长徐晓亮表示：“豫园股份的战略发展将执行复星ONE Fosun的战略，全面发展能够触达更多家庭客户的线上线下各类流量入口，以豫园商城为例，每年4500万人次的客流量可以有效转化为线上会员，并与整个复星有叻平台共享。”