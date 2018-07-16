新作《邪不压正》口碑两极分化，姜文称能为观众讲故事很幸运-“能通过拍电影挣名挣利，你就应该感谢所有人”

晨报记者 陆乙尔

“枪声响，火车来，四年一剑，姜文回归。”让影迷期待已久的《邪不压正》于上周五公映，目前累计票房已突破3亿元。影片背景置于全民抗日时期的北平，日本特务、亲日分子、豪门旧户、国际医生、交际名媛，各色人物互相谋算博弈，可以说既是一曲时代落幕的壮丽悲歌，也是一场日暮途穷的英豪传奇。

影片上映后，《邪不压正》仿佛又踏上了《一步之遥》的老路——口碑走向两极分化，豆瓣评分从上映时的8.2分跌到了目前的7.2分。爱姜文的人依旧爱着片中时不时“皮一下”的姜文式黑色幽默以及姜文式浪漫、讲究和隐喻，不喜欢的人则痛批“姜郎才尽”，认为影片凌乱浮夸，平庸且尴尬。对此，在接受晨报记者采访时，姜文坦言，他很幸运也很高兴能给观众讲故事，“这件事不是很多人都能做的，如果你在这个时候还焦虑，还患得患失，我觉得你不配做这个事儿。”

谈角色

“你在制高点可以观察很多事儿”

新闻晨报：彭于晏饰演的李天然为什么有那么多在屋顶上的镜头？

姜文：我不知道你们上没上过房，特别有意思，我从小就老在房顶上玩儿，你可以让底下的人看不着你，但是你想看他就随时看，好多房子能串一块。你从上往下观察，很简单就是制高点，你在制高点可以观察很多事儿，然后别人不知道，非常有意思。

新闻晨报：这次许晴和周韵的角色很出彩，能谈谈吗？

姜文：女人对我来说一直就像神一样的存在，你弄不懂是怎么回事儿，但是你还老想弄懂，老得侍候着，就是神嘛。电影里确实一直是这样表现的。我觉得女人是水做的，男人是土做的，可能随便哪儿的一个女的都看着顺眼，但可不是随便哪儿的男的都看着顺眼。男人需要学习、修炼才能变得像样子，女人先天的悟性比男人好很多，我们男人是需要读书、奋斗，去互相辩论的，女人，我觉得离上帝近一点吧。

谈背景

“作为中国人，这些事情不可以随便忘记”

新闻晨报：为什么选择抗战背景小说改编成电影？

姜文：我拍戏主要是迷恋于创造一个世界，或者把自己感受到的世界呈现出来。1937年中国面临的是国破家亡，全民抗战，抵抗侵略者，这在全世界都是最应该表现的作品，这是一个对人世间负责任的态度。我觉得历史是不能割裂的，如果我们历史上有一些悲剧发生，鸦片战争、八国联军、甲午战争、日本人打中国……作为一个中国人，这些事情是不能够轻易过去，不可以随便忘记。很多事是不能娱乐的。故事在1937年发生，主角面临着给他带来的痛苦和伤害，无论作为个人还是集体，应该怎么反应？我觉得这是很重要的。

新闻晨报：为什么电影里角色的台词都特别长？

姜文：我话特别多我没办法，只能把它变成电影，电影里边我也话多，而且长。有个朋友说过一句话特别有意思，我发现隔几年就得重新说一遍——什么叫导演？第一种是有话说、说得还挺利索。第二种是有话说，哪怕说得磕磕绊绊也很真诚，也是好的导演。最可恨的是没话说，聊得还挺利索，这有点骗人，耽误大伙儿时间，比这还讨厌的是又没话说又聊得不好，这就有点害人了。

谈口碑

“如果你这时候还患得患失，那你不配拍电影”

新闻晨报：前两部作品的口碑差别对你有影响吗？

姜文：《让子弹飞》我真没想到大家那么喜欢，用《一步之遥》找补找补也挺好，这样我心理也踏实，要不然弄那么高的票房不合适，你又没那么响，都是意外。就这样吧，挺好。

新闻晨报：你怎么看电影本身，以及之前参加上影节时“夹带私货”的评价？

姜文：那你得看看私货是什么水平的私货，这私货如果是很高水平的，那就来呗。

新闻晨报：暑期档竞争激烈，你怎么看口碑和票房？

姜文：一个人可以看电影就很幸运了，能拍电影还能通过拍电影挣名挣利，你就应该感谢所有人。这件事不是很多人都能做的，如果你在这个时候还焦虑，还患得患失，我觉得你不配做这个事儿，完全不配。以前就有这么一个故事，一帮耗子忙前忙后累得要死，就看一个耗子躺在那儿什么都不干，为什么呢？他会讲故事，给别的耗子讲故事，别的耗子就把偷来的食品给他吃，他比谁吃得都饱，然后躺在那儿讲故事。我觉得能变成一个讲故事的耗子还要干吗？再干吗就要遭惩罚了。我很幸运而且我也很高兴，你就给人讲一个故事，然后大家伙因为这个故事迷恋你，相信你，可能一辈子都记着你。如果你还不高兴，那真的没法聊了，不好。