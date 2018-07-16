徐惠芬

若论最让人疯狂的赛事，估计非“世界杯”莫属。刚刚落幕的俄罗斯“世界杯”，再一次成为全球狂欢的盛宴。笔者不是球迷，但觉得今年的“世界杯”外交挺有看头。

世界级的体育盛事，很难看不到外交的影子。不过，今年的“世界杯”，外交影子似乎格外浓重。

“世界杯”还没开，英国、冰岛政府就宣布抵制。英国方面宣布，无论王室，还是部长都不会出席世界杯赛事。

至于原因嘛，英俄“双面间谍”中毒案当然是直接“导火线”。在这件事上，欧洲国家纷纷站队在英国这一边，并紧跟英国的脚步驱逐俄罗斯外交官，使得本来因为乌克兰危机而冷却的俄欧关系更是降到了冰点。

对于主办“世界杯”的俄罗斯来说，这可不是什么好消息。欧洲球队可是“世界杯”的主力军，赛事成功也离不开热情的欧洲球迷。这或许也解释了为什么普京将连任后的首访国家选在了奥地利。6月的奥地利之旅，距离普京上次访问西欧国家已经快1年了，而距离“世界杯”开幕则1个月不到。

可以说，俄罗斯借助“世界杯”推进的外交很有效，观赛台上永远“高朋满座”：韩国总统文在寅来了，这还是韩国总统首次前往海外为其国家队加油助威； 日本宪仁亲王妃久子也来现场看日本队的比赛，这是1916年以来日本皇室成员首次访俄；还有沙特王储萨勒曼、葡萄牙总统德索萨、西班牙国王费利佩六世、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、阿塞拜疆总统阿利耶夫、卢旺达总统卡加姆、玻利维亚总统莫拉莱斯……

法国总统马克龙也来观赛，而且还来了两次。一次是法国队和比利时队打半决赛时，当时比利时国王夫妇也来现场观赛，就坐在马克龙旁边，比利时队输了比赛，国王夫妇那个失望，马克龙则兴奋地站起来，挥舞拳头庆祝胜利。法国队赢了半决赛后，普京立马给马克龙打电话表示祝贺，而在决赛时，再度来俄观赛的马克龙还与普京安排了会面……谁能说，“世界杯”与外交无关？

有意思的是，在“双面间谍”中毒案中，法国也是站在英国这一边的，但抵不过法国队在“世界杯”中的绝佳表现，马克龙还是来观赛了。至于法国国民，会说马克龙“说一套，做一套”吗？当然不会，大家只会为总统也来给球队加油而感到振奋！这也是“世界杯”作为外交平台的绝佳优势。

还有在这次“世界杯”上很“抢镜”的克罗地亚女总统科琳达·格拉巴尔-基塔罗维奇。克罗地亚在“双面间谍”中毒案中也是站队英国的，还驱逐了俄罗斯外交官，但克罗地亚队冲进了决赛，结果是，这位女总统也来了俄罗斯两次，还和普京举行了会晤。

“世界杯”的热度，决定了“世界杯”外交不会冷。刚刚过去的周末，普京就举行了近10场会晤，其中包括和法国总统及克罗地亚女总统的两场会晤。

若不是德国队这次被淘汰得太早，“铁杆球迷”默克尔说不定也会来观赛；而若英格兰队冲进了决赛，对于政府抵制“世界杯”的决定，英格兰人又会怎么想？像朝韩那样，用赛事来促进外交，是个不错的主意；但用外交来抵制赛事，真不见得是个好主意，尤其是“世界杯”这么让人疯狂的赛事。