“2018豫园夏日纪”活动昨开幕-豫园夜市：小龙虾外还有音乐、工笔画

晨报记者 徐妍斐

竹椅蒲扇、西瓜绿豆……仲夏之时的“夜市”是老上海人记忆里抹不去的美好时光。而现在，一个位于市中心的升级版市民夜市来了！

昨晚7点半，“2018豫园夏日纪”活动开幕式在豫园商城中心广场拉开帷幕，连接豫园中心广场和黄金广场的凝辉路两侧悬挂着“夏日纪”主题灯笼，好一派热闹的景象。在接下来的20天，音乐和美食将“点亮”豫园夏夜，广大市民多了一个休闲纳凉的好去处，游客也将见证夜豫园的另一番风景。

好吃：

老字号推小龙虾新菜

周日夜晚的豫园，夏风徐徐吹，装饰古色古香建筑的夜灯已经亮起，市民游客不时举起相机记录这热闹的景色。豫园中心广场上，中式风格的舞台吸引了很多观众驻足，文艺演出即将开始，市民开始入座。不远处的小吃市集也是热闹非凡——松运楼、青岛啤酒欢聚吧等，也吸引着人们的目光。

在上海城市中心寻找一处可供市民夏日消暑的广场夜市并非易事。豫园夏日纪活动期间，在白天的商业市集之后，豫园商城在中心广场设置柔性座位区域，开设免费文化表演，同时提供餐饮和酒水服务，让市民一边欣赏表演，一边享用美食。

除了在广场市集上销售盱眙小龙虾新菜的松运楼外，豫园的其他老字号也加入到夜市服务中。绿波廊、上海老饭店前不久刚被授予盱眙龙虾会员店和盱眙龙虾旅游星级饭店，本周特别为夜市档期发布了小龙虾新菜。无论是绿波廊“圆笼蒸小龙虾”配芥末入口的味觉反差，还是老饭店“话梅醉小龙虾”的回味绵长，都能让人食指大动。据了解，这两家老字号共推出了六道小龙虾新菜，供食客品尝。

好听：

钢琴与昆曲“混搭”

如果说小龙虾配啤酒是夏日夜市的“标配”，那么中西合璧的音乐更是点燃夏夜的那把“火”。在这里，钢琴与昆曲“混搭”，中国民乐“恋上”了西方古典乐。

昨天晚上7点半，豫园夏日纪开幕演出《当德彪西遇上杜丽娘》在中心广场舞台准时上演，当典雅的钢琴曲遇上悠悠的水磨调，燥热的蝉声似乎也安静下来。《当德彪西遇上杜丽娘》 是旅法钢琴家顾劼亭创作的钢琴戏曲音乐会。在戏中，她将钢琴与昆曲相结合并融入戏剧中，用全新的方式来阐释东西方文化。当代的词汇、悠扬的琴声、古雅的曲声，带观众在古今交织、东西贯通的意境中畅游。

在夏日纪活动期间，每天19:30—21：30中心广场都将举行古典民乐、吉他民谣、老上海爵士等中国风音乐演出，周末更有专场传统音乐创新演绎，传递东方艺术之美。将中国上千年历史的民族传统乐器笛子、二胡、琵琶、马头琴与西方乐器中的大提琴与古典吉他完美地融合在一起的“恒星乐团”，将在活动周末进行专场演出； 以民乐创新演绎著称的上海民族乐团青年唢呐演奏家胡晨韵应邀前来上演成名之作《丝路狂飙》。

好玩：

甲骨拓印、印泥制作

在不远处的豫园黄金广场，精彩的活动也在上演。这个区域设置了互动游戏和文化体验区，为带孩子游玩的市民提供了家庭欢聚的场所。

豫园商城的品牌文化活动——国艺传习社将在活动现场布置体验区，让青年人和孩子近距离感受传统文化的魅力：甲骨拓印、印泥制作、玩转香道、工笔作画……据悉，豫园国艺传习社是豫园商城2018年创设的公众文化项目，致力于通过丰富的活动形式，以更有趣、更易懂的方式将中国传统文化传递给大众。

记者了解到，围绕上海卓越城市理念和打响四大品牌战略，豫园商圈正在逐步进行调整升级，通过引入多元文化活动，打造特色商圈活动，吸引更多上海市民，尤其是年轻市民的关注。今年的豫园“夏日纪”用一个全新升级的豫园夜市概念，为豫园品牌注入新的年轻活力。