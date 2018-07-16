文/七郎 图/黄欣

在这个资讯被“秒杀”的传播时代，用报纸这种传统的方式来记录世界杯是有些尴尬的事情，就像在我敲击键盘之时，克罗地亚和法国的决战尚未开始，但当列位看到报纸时，世界杯冠军的归属却已经尘埃落定。

法国，或者克罗地亚？姆巴佩天赋爆发，一击致命，亦或是莫德里奇妙脚生花，再演奏出一曲勇气和信念的狂欢？我不知道，但我知道的是，无论谁最终捧起大力神杯，那都将是一个新时代的注脚。

从揭幕时的32支球队群雄聚首，到决赛之夜的双龙会，世界杯对于每支参赛球队而言都是公平却又残酷的，能走多远取决于实力、战术，取决于勇气、信念，甚至要依靠运气的垂青，走到最后的可能是最好的球队，但也可能是最识时务的球队。

无论法国队最终是否夺冠，这支球队都势必对今后世界足坛的风格走向产生巨大的影响。作为本届杯赛发挥最稳定的强队，法国队拥有最豪华的阵容和最稳定的体系，甚至以人员的技术能力而言，他们完全可以高举攻势足球的大旗，奉献出华丽的表演。但在以锦标为唯一价值取向的世界杯上，主帅德尚却以无比吝啬的方式收敛着这支身价超10亿欧元球队身上的天赋，以严谨、高效却又近乎无趣的打法走到了决赛的舞台。

实事上，作为传统欧洲拉丁派代表之一，法国队的进化或者说异化并非个例，从两年前葡萄牙夺得欧锦赛冠军开始，欧洲拉丁派足球就已经明显向更务实、更保守的方向转变。不再刻意追求控球，强调就地反抢之后的反击，给进攻球员创造更大的纵深和宽度，让拉丁足球华丽的一面更精准而高效地释放——德尚的顿悟应该就是来自于两年前那场失利的决赛，现在他的法国队也终于活成了别人（葡萄牙）的样子。

的确，法国队完全有资本踢得更开放，但看看德国和西班牙的相继出局，也许就明白开放进攻的代价。虽然传控打法在本届杯赛上的没落和德西两强自身的懈怠和惰性有关，但过度强调传控却很容易走向效率的反面，毕竟足球不是传球的游戏，而是进球的比赛。

再看看季军之战中比利时的表现——即使已经是一场“表演赛”，比利时依然拿出击败巴西时的那一套战术思路，将控球优势拱手相让，给出阿扎尔、德布劳内和卢卡库足够的纵深，如果不是卢卡库有点心不在焉，比利时的快速反击早已把英格兰彻底击溃。

当法国、比利时这样攻击线上天才云集的球队，却以防守为立身之本时，欧洲拉丁流的“猥琐”化已经是不争的事实。和已经陷入自我陶醉乃至最终麻醉自我的传控打法相比，这种“猥琐发育，别浪”的拉丁流以效率为最高诉求，而法国队在快速出脚，个人突破上的天赋优势则找到最佳的释放口，这也是这支法国队和1998年那支法国队相比最不法国，却又最成功的地方。

其实，巴西队的出局才是这届杯赛的最大遗憾。在保守主义盛行之下，巴西也是传统豪门中有资本、有能力，还有胆色、气质放手强攻的球队。尤其是在阵地攻坚的能力上，巴西人的天赋和技巧依然是无人可比。可惜，他们却成为本届世界杯判罚争议最大的一场比赛的受害者——被比利时阻击的那一战，与其说是比利时主帅马丁内斯的战术成攻，不如说是VAR裁判系统的消极怠工。而这一战的结果也几乎宣告了强势进攻足球的湮灭，好在还有克罗地亚。

脱胎于素有欧洲巴西之称的前南足球，球员又常年在欧洲联赛中发育，这支克罗地亚队则代表了欧洲拉丁派进化的另一个方向。他们不惧任何身体对抗，却又有足够的技巧来放大身体硬朗的优势；他们整体攻守平衡、体系完整，却又有不时的随性和冲动——和几乎无懈可击的法国队相比，克罗地亚队显然不像一台机器，但却更像他们自己。

你可以把他们视为一支身体更强壮、打法更简单的巴西队，但他们其实更像一支更富有进取心，也更自信、坚韧的比利时队——无论和法国队的决赛结果如何，这支克罗地亚队早已经不再是所谓的最大黑马。从宜将剩勇追穷寇般击溃阿根廷，到历经三场加时赛走到最后的舞台，克罗地亚的坚韧可以被两场点球大战渲染得更加铁血，但他们的强队本色绝不会因为三场加时赛的疲劳而有丝毫褪减。

活成自己的样子，莫问冠军是谁。