投身街道宣讲团，义务宣讲600余场-84岁老人义务宣讲十余载

晨报记者 杨天弘 实习生 姚沁艺

会议室里，丁昆源摇着扇子，翻看着材料，时不时又与身边的人细说些什么。84岁高龄，阅读全然不靠眼镜；满头白发，但思路十分清晰。

他参军30年，屡获嘉奖；亦下入企业，当过党员干部，宣传政策引导思想。丁昆源的一生都在学习党，宣传党。就当他卸下所有的身份，只是上海青浦区夏阳街道桂花园社区的一位普通居民时，但他仍不忘自己还是一位党员。他积极参与社区志愿者服务，又从2005年开始，投身街道宣讲团，手写宣讲稿75篇，累计40万字；开展宣讲600余场，听众达4万多人次。

他说，自己一生最大的成就，不是部队的几个功，不是国企厂里办下的几件大事，也不是做了多少宣讲，而是听党话，跟党走。而这一生最大的遗憾，就是时间过得太快，想做的事很难全部做完。“生命是有限的，为人民服务是无限的。”

有求必应 义务宣讲

7月5日清晨5点，和往常一年，丁昆源起床第一件事，总是要把床铺先整理干净，被褥叠成四边形。他说，30年的军旅生活早已让他习惯于这样的规律生活。

老伴的身体一直不好，为了兼顾照顾家人和外出讲课，丁昆源总是先做好早午饭，才放心出门。早餐很简单，剩饭加水煮成泡饭，配上榨菜、甜蒜、小青瓜，清淡又可口，有时再蒸上个肉包，就很满足了。

这天，他还额外做了一锅西红柿蛋汤。因为8点，他还要赶到青浦博物馆为社区居民进行宣讲，怕赶不回给老伴做午饭。他笑说：“到时候，她只要下个面，一碗西红柿蛋花汤面就出来了。”

丁昆源的生活很简单，看报、宣讲。无论寒天酷暑，刮风下雨，只要群众有需求，再远的地方，他都会有求必应、有请必到。丁昆源的宣讲内容很丰富有趣，所以颇受居民乡亲欢迎。《西藏今昔》、《金融危机对我国的影响及对策》、《党史知识》、《两会精神》、《毛泽东亲人的故事》、《十九大精神》 ……从党的十七大讲到十九大，从历史事件讲到近期热点，从国家大事讲到身边小事。

每天阅读9份报纸

作为一名“业余”的理论工作者，他总是在第一时间学习和传播党的创新理论。六年前十八大召开，他每天坚持收听收看大会盛况，翻阅相关资料，十八大闭幕没几天，他就拿出了近万字的手抄宣讲稿。之后，他深入20多个居民区巡回宣讲35场，迅速传播党的十八大精神。去年9月起，他持续关注党的十九大，收集了40余份参考资料，撰写了21页的宣讲稿，准备了三套针对不同听众的备课方案，至2018年6月25日，共开展十九大精神宣讲51场。

除了讲课，他剩余的时间都用于阅读报刊。为了让宣讲内容丰富有趣，每次讲课前，他都要精心备课。他订阅了十几种学习刊物，每天至少要阅读9份报纸，“《解放日报》，政策纲领性强；《新闻晨报》信息量很大……”但凡大众媒体，他基本上都能说上一二。

在他家里的书桌上堆着各种读书笔记，不会电脑的他全部手抄。他说，每天基本上要花费4个小时对资料进行剪辑、分类，并对讲稿进行编排和设计，讲课已经成为了他生活的一部分。每次讲课前一晚他总是要在脑中再过一遍讲课内容，一旦发现不合适或者不确定的内容，不管是多晚他都要翻看资料查证清楚。“灵感这东西很怪，总会出现在深夜。”好几次，凌晨2点醒来，突然想到一个点，他都能爬起来翻查《辞海》。不知又有多少次，丁昆源的老伴在睡梦中醒来，仍看见丁昆源伏案而坐，埋头整理的背影。

对于他忙于奔波的义务讲课，家人是支持的，但还是会担心他的身体。2015年，他还因胆结石两次住院。对于家人的心情，丁昆源是理解的，但是“我只有84岁，我还干得动呀。”他说得中气十足。

两眼一睁，忙到熄灯

谈及自己，他总用平平淡淡形容。可是，他这一生，在旁人看来，原就是充满故事的。

丁昆源出生于虹口一户中产家庭。1938年，年仅4岁的他，就随家人过着颠沛流离的生活。但是他始终没有停止学习，最终以优异的成绩考入重庆市广益中学。老一辈无产阶级革命者项阳信更是他的班主任。在校期间，他就加入了新民主主义青年团，并担任了解放后第一届广益中学学生自治会文化宣传部部长。

1950年，丁昆源开始了他长达30年的军旅生涯。他先随陆军赴藏，为当地百姓“上党课”。后又被选为空军飞行员，先后任空军飞行大队副政委、政委等职务。期间除常规飞行训练外，主要负责授课带教工作，内容涵盖飞行基础教学、飞机构造学、近代史、政治经济学等内容。

像丁昆源这样的老一辈飞行员在缺少技术指导和设备支持的情况下，不分昼夜废寝研究，攻克各方面壁垒，为国家的航空事业作出了不懈的努力，也为我国空军的发展奠定了坚实的基础。在30年的军旅生涯中，他先后荣立三等功3次，屡获嘉奖殊荣。

退伍回来，转入企业，他依旧不忘初心，坚持为群众宣传政策，引导思想。如今他退休了，但是在他看来，他还是一名党员，党的任务尚未完成。

“两眼一睁，忙到熄灯。”他用这句话来形容自己的生活状态。他讲得很淡然，但听者很动容。