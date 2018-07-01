城管公众开放日，市民体验执法装备-城管社会满意度提升到“良好”

记者 郁文艳

晨报讯 为了让公众更多地了解城管队伍，昨天，以“有温度的城市、可信赖的城管”为主题的城管公众开放日在浦东图书馆举行，各区也同时开展公众开放日活动，这是第三年城管公众日活动。同时，上半年城管执法社会满意度测评结果也公布了。

公众开放日现场，市民体验了各种城管执法装备：集群对讲机、视频取证眼镜、无人机、动态超限检测仪、移动车载监控设备、墙体探测仪、测距仪、声级计、VOC快速检测仪、便携称重仪……随着“智慧城管”建设地进行，这些设备很好地帮助了城管执法。比如，如今不少违法建筑搭建在楼顶，借助无人机航拍，就可以发现这些楼顶违建。此外，上海国际旅游度假区城管中队还利用拍摄角度更佳的视频取证眼镜来辅助对黄牛的执法。

现场，浦东城管执法局的部分“首席执法员”为市民提供咨询。“首席执法员”是浦东城管执法在全市的独创，是浦东城管队伍中的最高荣誉。他们有丰富的一线执法经验和扎实的政策理论。

昨天，上半年城管执法社会公众满意度测评报告也同步发布。经测评，2018上半年全市城管执法工作社会满意度综合评分为80.33分，相比2017下半年提高了1.91分。对照“较差、一般、尚可、良好、优良、优秀”六个等级，全市总体评价从之前的“尚可”等级提升到“良好”等级。其中，虹口、徐汇、杨浦、黄浦城管综合评分居中心城区前4名。

测评结果显示，受访对象对“旅游景区”满意度最高，对“流动商贩聚集地”满意度最低。测评结果显示，受访对象对城管执法的“执法行为”和“依法履职”方面给予了较高评价，但对“执法实效”和“为民服务”方面的评价相对而言还不够高。其中，“执法实效”方面的“建筑垃圾运输整治”、“违法建筑整治”、“住宅小区整治”测评得分均有较好表现；但“无序设摊/跨门经营整治”和“非法小广告整治”测评得分和2017年下半年相比有所下降。

市城管执法局表示，针对本次测评反映出的不足之处，下半年将着力提升城管执法精细化水平，深入推进街面环境治理等专项执法。