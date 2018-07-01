华泾西排水工程具备通水条件-将为西南区域排涝防汛发挥重要作用

记者 钟 晖

晨报讯 炎炎夏日，强降雨不可避免，城市最怕积水成“泽国”。为弥补应对“短板”，位于沪上西南片区的新建华泾西排水系统工程（泵站标段）近日具备通水条件，汛期每天最多可为城市处理超过176万立方米涝水，将为申城西南区域排涝防汛发挥重要作用，有效缓解“城中看海”的景象。

华泾地区每逢雨季，往往会被击中“软肋”，周边道路出现严重积水，城区变成“汪洋一片”，水积成涝，容易造成交通堵塞，对市民出行带来极大不便。

为改变每年都可能出现的“司空见惯”的一幕，华泾西排水系统工程（泵站标段）适时新建，且已经顺利具备通水条件：伴随着嗡嗡的水泵运行声，水流通过泵机进入出水箱涵，排入淀浦河中，华泾西雨水泵站将有效消除该区域存在的排水空白，改善和提升地区的环境质量。

据工程建设方上海隧道股份路桥集团介绍，在上海的排水系统中，华泾西排水系统将担负起至关重要的角色，其横跨徐汇、闵行两区，服务范围东起东新港，西至梅陇港-外环线-华泾港一线，北起淀浦河，南到华泾港。项目负责人殷经理表示，此次华泾西雨水泵站通水后，城市内涝与雨污混排问题将迎刃而解。

在运营时，新建排水泵站能加强干线截流，保证截流泵最大能力运行，并充分利用排水能力，抢排雨水，同时提高污水收集率，尽可能将“走错”管道的污水截流，输送至污水厂处理，改善社区水体及生态环境，发挥着“造血”与“循环”的重要作用。

记者昨天还获悉，除了华泾西排水系统工程已经基本建成外，沪上松潘、丹东、民星南、庙彭等四处排水系统也已经大功告成，将在今年主汛期期间发挥防汛作用。