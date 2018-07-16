梅园公园露天大合唱吵得居民很头疼-附近居民：耳朵震得嗡嗡响　合唱队员：人太多了，七八十人声音“压不住”

晨报记者 佟继萍

“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走……”7月10日8点半，七八十人合唱队嘹亮的歌声回荡在浦东新区梅园公园一处古色古香的回廊中。每天8点半到10点半，梅园公园这支合唱团都会准时在公园开唱。

“不是清唱、练嗓那种，都是带伴奏音乐的卡拉ok，声音响得很，耳朵震得嗡嗡响，头疼得要炸了。”对于公园里传来的嘹亮歌声，一墙之隔的林山小区居民叫苦不迭，“声音太响了，长期休息不好，跟合唱团提意见也没用，不知道该怎么办”。

一边是爱好音乐的歌友，一边是饱受噪音困扰的隔壁小区居民，如何做到既照顾到老人们唱歌的爱好，又不影响小区居民的日常生活呢？

公园“卡拉ok”常年不断

7月10日8时30分，随着音乐伴奏声，嘹亮的大合唱准时从梅园公园响起，一首接着一首，雄浑高亢，连绵不绝。虽然当天天气很热，但林山小区居民李阿婆，还是选择了关紧门窗。

“小区跟公园只隔一道空心墙，5米宽的过道边就是6层高的居民楼，我身体患病，需要静养，但公园的歌声实在太吵了。”她有点生气，“每天8点半到10点半，下午2点到傍晚，一直有人唱歌，声音响得很”。

李阿婆用手机下载的分贝仪在家中窗外1米处测到的噪音达到80分贝，关窗还有70多分贝。她说：“这远超《上海市区域环境噪声标准》 规定的居民区白天（7点-21点）噪音55分贝的上限。”

无独有偶，同住林山小区的范先生因为工作原因，需要夜晚上班、白天在家补觉。隔壁公园里的歌声也令他叫苦不迭：“公园‘卡拉ok’常年不断，风雨无阻，我也很佩服老人们的精力和毅力，但能不能在娱乐的同时考虑一下邻居，把音量稍微调小一点，不要用扩音喇叭。”

不少家住林山小区的居民，把隔壁公园唱歌的声音太响这一问题，反映给了居委会主任金丽霞。

“唱歌是一项积极、健康的活动，我们都可以理解，但噪音太大，干扰到周边居民的正常生活确实不好。”金丽霞无奈地说，为协调歌声扰民的问题，林山居委与陆家嘴街道相关部门一起去找过公园管理方，也曾与组织者商谈过，但收效甚微。

7月10日9点，夏日毒辣辣的太阳将梅园公园里的人们，逼到了香樟树郁郁葱葱的浓荫下和长廊里，他们有的提笼架鸟，有的聊天打趣，有的推车“遛”娃，有的踩着音乐节拍翩翩起舞，有的躲在角落里练习乐器演奏……这个面积仅有17567平方米的小区配套公园，游客几近饱和。

嘹亮的歌声回荡在梅园公园东南角一处古色古香的回廊中——这是公园内最引人瞩目的一支歌唱队伍，七八十人围在一处，跟着音乐伴奏齐声歌唱。他们大多是60岁以上的老人，大家站在一起，双目紧盯回廊大屏幕上的歌词，唱着年轻时熟悉的老歌。

从人群的缝隙走到回廊，才发现这更像是一场演出，一名身着连衣裙的女士打着手势在中央指挥，另一位红衣女士熟练弹奏着雅马哈电子琴为大家伴奏，还有一位白发苍苍的男音响师负责调试音响。

“乐队”唱歌时，投影幕布上蓝底绿字的超大字号歌词不断滚动着。“字特别大，站10米开外都能看得清清楚楚。”一位唱歌的老人说。

“组织者因陋就简，义务组织大家唱歌，也是发挥余热。”说着，一位歌者难掩喜爱之情，放声高歌。

梅园公园内这支合唱团，还有一个响亮的名字，叫“梅园阳光歌咏队”。队长高先生是一位77岁的“热心肠”，虽然门牙掉了几颗，说话有点漏风，但他对唱歌还是一如既往地热爱。

“现在已经不用麦克风了”

据介绍，“梅园阳光歌咏队”已经开办8年了，现有200多名队员，男女比例4：6，“歌咏队志愿者人才济济，有音乐学院退休教师负责教大家唱歌，有幼儿教师弹琴伴奏，志愿者也都是分文不取、义务劳动”。

“我们每3个月收10元费用，用来购买和维修设备、打印歌词等。老年人记不住歌词没关系，有大屏幕提词。”高队长说，除了高考、中考期间活动暂停外，其他时间，歌咏队成员风雨无阻，每天都有70-100人参与活动。

这么大型的合唱活动，会不会对邻居造成影响呢？

“我们唱歌的时间安排在白天，之前用麦克风，现在不用了，已经将影响降到最小了。”高队长后来又补充说，“关键是人太多了，七八十人唱歌声音‘压不住’。”

[公园管理方]

考虑辟出房间将合唱团转移到室内

一边是爱好音乐的歌友，一边是饱受噪音困扰的隔壁小区居民。对于这一两难的问题，公园管理方也是绞尽脑汁。姚先生是梅园公园的管理者之一，他说因为唱歌噪音问题屡屡被投诉，公园工作人员也曾多次苦口婆心劝说歌咏队，甚至曾给歌咏队断过电，但收效甚微：“一开始说音量小一点，过一会儿情绪一到位，音量又飙高了。断电也没用，老人们众筹买了蓄电池。”

前不久，公园方想到一个不错的方案，打算由公园开辟出一间房间，将合唱团转移到室内，从而降低音量，减轻对周边居民的影响，但是这一方案还没最后拍板。

姚先生说，不管后续方案如何，公园方都将尽力降低歌咏队对周边居民生活的影响。