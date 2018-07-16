明天入伏，本周继续试探高温-今年又是个“加长版”伏天

记者 徐妍斐

晨报讯 出梅以后，申城的天气一直晴好。这些天虽未触及高温线，但每天也是妥妥的“30℃+”，而展望未来的天气，在中旬过完以前，依然是这个晴热少雨的模板。明天申城就将入伏，周中也将再次向高温发起冲击。与此同时，海上又出现了三个活跃的热带扰动，下一个台风可能就从中而出。

昨天，申城仍在副热带高压控制下，天气晴热，白云悠悠，蓝天为伴； 早晨全市最低气温都在25℃-27℃，中心城区徐家汇站在26.7℃。白天东南风吹拂，全市最高气温都升至31℃-34℃，中心城区徐家汇站为33.8℃，各区中，嘉定站最高，为34.1℃。

今天将迎来新的一周。随着副高稳步西伸，中东部地区的高温范围将迅速扩张。预计未来一周的工作日，上海将继续受副热带高压控制，以晴热少雨天气为主，气温稳定在27℃-35℃之间，周三周四出现高温可能性更大，防暑降温工作要继续做好。因盛吹东南风，体感热而不闷，不过日照充足，外出要注意防晒。

今年又是个“加长版”的伏天，初伏从7月17日-7月26日，为期10天； 中伏从7月27日-8月15日，为期20天；末伏从8月16日-8月25日，为期10天。

预计周末受东风气流影响，本市将会有分散性的短时阵雨出没，虽然雨量较少，但可能是天气格局发生转变的开端。

目前仍值台风活跃季，我国南海的北部湾附近海域和菲律宾东部海域活跃着三个热带扰动，分别为92W、93W和94W。未来几天，这三个热带扰动都将可能影响我国，尤其需要特别关注的是当前位于菲律宾东部海域的92W和94W。中国气象爱好者科普微信分析，三个热带扰动中，92W最有可能发展成今年第9号台风，且其影响我国的可能性较大。