蒙牛CEO卢敏放做客央视聊“要强”-少年强，中国足球的希望

晨报记者 金 昊

历经一个月的鏖战，俄罗斯世界杯落下大幕，作为世界杯史上第一家乳业赞助商，蒙牛的全汉字广告惊艳赛场，而梅西主演的电视广告片在网上也非常热门，还出现了不少段子。7月15日，蒙牛集团CEO卢敏放做客中央电视台莫斯科演播室，畅谈首次参与世界杯的收获，也回应了关于蒙牛和梅西的热辣问题。

梅西做代言 最正确的选择

世界杯开始前，梅西是最受瞩目的球员之一，他率领的阿根廷队也被视作夺冠大热。然而最终止步第一轮淘汰赛的成绩，网上也出现了不少段子。

“阿根廷队和梅西的成绩让蒙牛尴尬吗？”面对主持人的热辣提问，卢敏放表示，当初蒙牛选择代言人的时候，确实讨论研究过阿根廷能走多远，“但是选代言人不是猜冠军，蒙牛更看重的是梅西的性格、品质中那份独特的精神。”

卢敏放表示，阿根廷队遇到了很多麻烦，但梅西没有被种种不利因素压垮，他不但用关键的进球和助攻带领球队奇迹般小组出线，更在团结队友、稳定军心方面做了一名队长应该做的一切。“我们相信，每个人身上都蕴藏着梅西这种天生要强的自然力量，它将激励我们战胜挫折和困难，朝着人生的目标不断迈进，这正是蒙牛想传递给世界的一种信念。”

助力小球员 编织中国希望

本届世界杯期间，蒙牛发起了足球公益行动“踢球吧!少年强”。从全国遴选出的88名少年球员，登上了世界杯8场关键战的赛场。

利用非常珍贵的赞助商权益做公益活动，蒙牛这么做的初衷是什么？卢敏放表示，一个国家足球成功的根基在青少年足球。作为一家民族乳企，蒙牛一直将助力青少年健康成长作为企业的重要责任。在与国际足联的携手努力下，蒙牛为中国小球员争取到了世界杯历史上第一次赛场亮相机会。“这不光是为88个孩子圆一个梦，更期盼通过他们向全中国的足球少年播撒希望。”

7月4日，随“踢球吧！少年强”活动来到俄罗斯的蒙牛中国少年队与俄罗斯的少年队进行了一场友谊赛，中国小球员不但以绝对优势战胜对手，而且在个人技术、整体配合上表现出了很高的水平，让俄方的教练和球员都很佩服。