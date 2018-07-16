饮水当思源 先富帮后富

吃水不忘挖井人，致富不忘党的恩。这是革命年代人民群众的朴素心声，也是新时代脱贫百姓的热情礼赞。

“增强饮水思源、不忘党恩的意识，弘扬为党分忧、先富帮后富的精神，对于打赢脱贫攻坚战很有意义。”近日，习近平总书记对浙江省安吉县黄杜村农民党员来信提出向贫困地区捐赠白茶苗一事作出重要指示，肯定当地干部群众主动帮扶贫困地区群众的精神，勉励大家把帮扶困难群众这件事做实做好做出成效，带动更多人为脱贫攻坚贡献力量。殷殷嘱托，给人温暖，催人奋进。

落其实者思其树，饮其流者怀其源。从20多年前全县有名的穷村，到如今远近闻名的“白茶第一村”，黄杜村走出一条经济与生态互融共生、互促共进的绿色发展之路，让“一片叶子富了一方百姓”“一片叶子成就了一个产业”的故事成为致富典范。“我们有今天，靠谁？”“我们富裕了，该做什么？”当地干部群众的思考，彰显一个朴素的道理：脱贫致富的接力奋斗，离不开中国共产党的坚强领导；翻天覆地的生活变化，源于“先富带后富”的发展逻辑。

黄杜村向贫困地区捐赠白茶苗的举措，是中国多层次、多形式、全方位扶贫协作和对口支援格局的一个缩影。在广西，由广东援建的移民异地安置新村，见证了“两广一家亲”的区域合作；在宁夏，“闽宁情谊割不断”的花儿民歌，道出福建宁夏两省区齐心协力战胜贫困的亲密协作；在云南，“沪企入滇、滇品入沪”的经贸往来，成为上海和云南两地从单向帮扶到合作共赢的生动注脚……事实证明，实施扶贫协作和对口支援，开创了优势互补、长期合作、聚焦扶贫、实现共赢的良好局面，有助于推动区域协调发展、协同发展、共同发展，有助于加强区域合作、优化产业布局、拓宽对内对外开放新空间，有助于实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标，充分彰显了我们的政治优势和制度优势，必须长期坚持下去。

党的十八大以来，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深，前所未有。当前，脱贫攻坚已经到了决战决胜阶段。“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”各级党政机关、人民团体、企事业单位、社会组织、各界人士等积极参与脱贫攻坚工作，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量有机结合的“三位一体”大扶贫格局，必将凝聚起脱贫攻坚的强大力量。聚众力、汇众智、集众志，构筑全党全社会扶贫的强大合力，不断涌现饮水思源、先富帮后富的扶贫典型，我们就能打赢脱贫攻坚战这场硬仗，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。