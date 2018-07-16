生逢1978，我的故事 | 谈剑峰：“魔兽”打到世界第一，他研发的“中国芯”保卫3亿用户安全

人物小传

谈剑峰，1976年1月出生于上海，祖籍江苏常州。全国政协委员、上海市政协常委，众人科技董事长。

他倡导“互联网＋安全”产业模式，坚持“自主可控”核心技术的创新发展模式，研发的多项密码技术填补国内空白，获得多项国际发明专利，有效解决移动支付中安全与便捷的平衡性问题，并牵头制定了动态密码技术的相关国家和行业标准。

从2007年他带领团队创业，研发出完全自主知识产权的动态密码技术和产品，一路走来，带动了国产动态密码产业的整体发展，打破了境外产品充斥国内市场的局面，见证了国家互联网信息安全的自主创新之路。

■谈剑峰在军校读书

谈剑峰自述

1976年，我出生在上海一个军人家庭，从小就梦想着要“保家卫国”。80年代的上海，伴随着全国改革开放的浪潮，几乎每年都会发生很大的变化。受父亲工作的影响，我从小学四年级便开始接触计算机，当时，计算机是很奢侈的设备，家里没有，我就去少科站上机。潜移默化中，我对计算机产生了浓厚的兴趣。1994年，中国开始接入互联网，当时的网速很慢，一般只能看看BBS和WEB聊聊天，而网吧里的大多数人，都在玩局域网游戏，打“红色警戒”。

我后来的创业，与“密码”相关，契机便源自打网游。1997年，我和两个在WEB聊天中结识的小伙伴一起，创立了国内第一代民间安全技术平台“绿色兵团”。2005年，我玩了整整一年当时最火的网游《魔兽世界》，没想到和团队打出了“世界第一”。但是，在玩游戏的过程中，不少团队成员都曾被盗号，价值上万元的装备瞬间蒸发。当时国内的密码保护产品普遍使用U盾，而国外普遍采用的是动态密码产品，用起来更便捷安全。

我开始思考，怎样才能把账号密码保护起来？2007年，我找了从游戏里认识的五个小伙伴，开始了“密码”创业之路。那时，国内没有相关技术标准，国外资料也极为有限，我们只能从零开始研发。我和团队夜以继日，查资料、编程序、补漏洞，困了就找个角落眯一会儿，醒了继续。通过近一年的研发，我们终于推出了在动态密码技术中使用的安全芯片和产品。

密码技术是信息安全的核心，与核技术、航天技术并称为国家安全三大支撑技术，国家对此有很高的准入门槛。当时动态密码技术在国内还是空白，产品要想进入市场，必须通过层层安全评审和检测，光是技术测试就有297项。花了近四年，我们才把相关许可证照拿到手。在这四年里，公司没有一分钱收入，有一段时间，我几乎每周都要出去借钱。多次想放弃，但是团队给了我力量。连续四个月发不出工资时，50多个员工没有一个离职，大家还不断鼓励我。

■“中国芯”在这里初创

2011年，我们的iKEY动态密码身份认证技术获得国家密码局、国家保密局等相关部门的许可，并被中科院认定为“填补国内空白，国际先进水平”。我一直认为，安全是基石。网络安全关系国家安全，一味采用国外技术，就等于自己的命脉被别人掌握，必须走自主创新的路子。

但是，新的难题又摆在了我们面前。由于是新技术、新产品，开拓市场十分艰难，尤其进入金融领域更为敏感。我们的主要目标客户是政府和金融系统，2011年，上海浦东一家知名券商给了我苦苦盼望的第一个订单，尽管金额不多，但我们有案例了！如今，使用我们“中国芯”的用户越来越多，已超过3亿，在国内动态密码市场占有率超过60%。

我们还牵头制定了动态密码领域的国家标准和相关行业标准，其中“国家标准”还成为国内首个被国际上采用的身份认证领域的技术标准。2015年12月，我们自主研发的创新性密码体制——SOTP技术诞生，这项技术再次填补了国内空白，并获得了多项国际发明专利。

■2017年5月27日，作为全国6位代表之一，谈剑锋在人民大会堂向党和国家领导人作“全国年轻一代民营企业家理想信念”主题报告

创业十年，也是国家网络安全巨变的十年，网络安全已经不仅是国家政府的事，而与我们企业、与百姓的生活息息相关。2014年，国家网络安全和信息化领导小组成立，总书记在“4•19”和“4•21”几次全国网络安全与信息化工作会议上把网络安全信息产业提高到国家战略的高度。作为一名在信息安全领域创业的老兵，我已在国产密码核心技术上奋斗坚守了十余年。一路走来，离不开党和政府的关心和支持。2017年5月27日，我作为6名企业家代表之一，在人民大会堂向党和国家领导人，以及全国各地的青年企业家代表们作了题为《把信息安全核心技术掌握在中国人自己手中》的报告。最近的中兴事件我们才知道，在很多核心技术方面，我们都受制于人的，我们国家的网络安全人才也有很大的缺口，这让我更加坚定地在这条道路上走下去。改革开放40年来，上海取得了长足的进步发展。我希望，上海继续随着国家改革开放大环境的变化，出台更多更好的改革新政，给老百姓更多可以享受的改革红利和安居生活。