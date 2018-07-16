瞭望刊文：接力十五载 蓝图绘新篇——“八八战略”引领浙江高质量发展

2018-07-15 12:57 | 新华社客户端

“八八战略”实施十五周年，恰逢改革开放四十周年，浙江作为中国改革开放的先行地之一，以深化改革纪念改革，以扩大开放推动开放，全面推进“八八战略”再深化，改革开放再出发。

2016年9月18日，记者在浙江海宁市盐官镇占鳌塔上拍摄的钱塘江“一线潮”。新华社记者 黄宗治 摄

“浙江之潮，天下之伟观也。”钟灵毓秀、山海交融的浙江，是中华文明重要肇始地、中国革命红船起航地、改革开放先行地之一。大潮奔涌，千帆竞发，这方水土哺育出了“敢为人先”的浙江精神。

思接千载，视通万里。

十五年前，在总结浙江经济多年发展经验的基础上，时任浙江省委书记习近平在省委十一届四次全会上，全面系统地阐释了浙江发展的八个优势，提出了指向未来的八项举措——“八八战略”，这个着眼发展大格局、指引浙江改革发展和全面小康建设的宏图大略焕然而生。

2003年7月，浙江省委举行第十一届四次全体会议，提出了面向未来要进一步发挥八个方面的优势、推进八个方面的举措，即“八八战略”。

“八八战略”内涵丰富，主要包括：

进一步发挥浙江的体制机制优势，大力推动以公有制为主体的多种所有制经济共同发展，不断完善社会主义市场经济体制；

进一步发挥浙江的区位优势，主动接轨上海、积极参与长江三角洲地区合作与交流，不断提高对内对外开放水平；

进一步发挥浙江的块状特色产业优势，加快先进制造业基地建设，走新型工业化道路；

进一步发挥浙江的城乡协调发展优势，加快推进城乡一体化；

进一步发挥浙江的生态优势，创建生态省，打造“绿色浙江”；

进一步发挥浙江的山海资源优势，大力发展海洋经济，推动欠发达地区跨越式发展，努力使海洋经济和欠发达地区的发展成为浙江经济新的增长点；

进一步发挥浙江的环境优势，积极推进以“五大百亿”工程为主要内容的重点建设，切实加强法治建设、信用建设和机关效能建设；

进一步发挥浙江的人文优势，积极推进科教兴省、人才强省，加快建设文化大省。

十五年间，浙江全省GDP和人均GDP增长均达到4倍以上；浙江完成了第三产业比重首超第二产业的关键性跨越；浙江大力推进政府效能建设，“四张清单一张网”“最多跑一次”改革持续领跑，“枫桥经验”不断创新升级……

十五年间，发展成果遍及城乡海岛。“千村示范、万村整治”工程造就万千美丽乡村；杭州成为数字经济重镇，培育了一批享誉海内外的知名企业；经济后发地区丽水多年来坚持走绿色发展道路，站上发展新风口；原本孤悬东海的舟山，藉着大陆连岛工程成为开放高地……

浙江省委书记车俊说，“八八战略”是引领浙江发展的总纲领，是推进浙江各项工作的总方略。全省各级党组织和广大党员干部要坚定不移地沿着“八八战略”指引的路子走下去，一任接着一任干，一张蓝图绘到底，努力做到“干在实处、走在前列、勇立潮头”。

今天的浙江，在“八八战略”指引下，围绕抢占高质量发展战略制高点，更加坚定了“发展现有优势在哪、潜在优势在哪、哪些优势将失去、哪些优势能再造、哪些优势能培育”的“优势论”。

今天的浙江，“八八战略”已成为发展的总钥匙，围绕中国特色社会主义发展的规律展开，用一张生动答卷，联系浙江实际，回答了在一个省域范围内“怎么发展、靠什么发展、为了什么而发展”的命题。

放眼中国，“八八战略”为新时代中国提供了浙江实践，是新世纪“红船精神”的自觉践行。

十五年来，包括“八八战略”在内的一系列新的发展理念，事关浙江乃至中国未来的永续发展大计，也成为习近平新时代中国特色社会主义思想的理论源头。

风至自灵动，策高当行远。“八八战略”在浙江实践的十五年，正为到本世纪中叶前的“两个十五年”，打开浙江全面实现现代化的未来之门。

正在崛起的杭州城市新中心——钱江世纪城。图片来源：《瞭望》

久久为功续蓝图

时光回溯到十五年前。2002年，浙江经济增长12.6%，2003年达14.7%，成为增速最快的时期。

然而，山越高越难爬，车越快越难开。曾一路高歌猛进的浙江率先遭遇到“成长的烦恼”：产业结构处于低层次，增长方式粗放；城乡居民收入差距加大；生产要素供给日趋紧张；生态环境问题比较突出；社会发展相对滞后；市场经济秩序不够规范；就业和社会保障等方面压力加大……

本世纪初的杭州淳安县下姜村，曾流传着“土厢房，半年粮，烧木炭，有女莫嫁下姜郎”的民谣，发展陷入尴尬的怪圈：一边不堪忍受环境之差，一边涸泽而渔破坏生态。“以前缺少挣钱门路，村民纷纷扛着斧头上山，6000多亩林子不见了，群山成了瘌痢头。40多座木炭窑同时开烧，整个村庄烟雾缭绕。”原村支书姜银祥回忆说。

下姜村的例子当年随处可见。高增长背后，是不蓝的天、不清的水、不绿的山，是不平衡、不协调、不可持续的发展模式。“莫言下岭便无难，赚得行人错喜欢。正入万山圈子里，一山放过一山拦”，南宋诗人杨万里的诗句被浙江干部广为引用，如何破解难题，处理好发展和保护的关系，考验着决策者的智慧。

2003年7月，浙江省委举行十一届四次全会，提出了面向未来要进一步发挥八个方面的优势、推进八个方面的举措，即“八八战略”。

“党的十六大提出全面建设更高水平的小康社会，而浙江省率先找到了全面建设小康的短板，也率先找到了面向未来的优势，提出了面向未来的举措。”浙江省咨询委三农发展部部长顾益康说。

“八八战略”精准把握住了省情国情与世情、优势与短板、当下与长远，将科学发展观与省域实际有机结合，从全局的高度，以辩证的思维，构成了浙江改革开放和现代化建设的总体战略布局。

“八八战略”解决的是浙江全面建设小康社会，继而率先实现现代化的重大问题；解决的是浙江科学发展和转变发展方式的重大命题；解决的是浙江全面深化改革的关键性问题；解决的是浙江经济、政治、文化、社会、生态协调发展的全局性问题。

守卫青山绿水，是最普惠的民生福祉；坚持绿色发展，是关于发展的一场深刻革命。

浙江安吉县不少干部群众清晰记得，2005年8月15日，习近平在安吉余村调研时，得知村里关闭矿区、走绿色发展之路的做法后高度评价说：“下决心关停矿山是高明之举。”在这次调研中，习近平首次明确提出“绿水青山就是金山银山”，强调不以环境为代价去推动经济增长；在随后发表的《之江新语》中，习近平这样阐释：“我们追求人与自然的和谐，经济与社会的和谐，通俗地讲，就是既要绿水青山，又要金山银山。”

蓝图绘就，行动有方。

十五年间，无论深化改革、全面开放、转型升级、城乡统筹，还是绿色发展、区域协调、环境优化、文化自信，历届省委以钉钉子的精神，一任接着一任干，久久为功，接续奋斗，持续推进“八八战略”在浙江的生动实践。

持续深化经济转型，“五水共治”“三改一拆”“亩产论英雄”，是对“绿色浙江”“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”等的延续；“千村示范、万村整治”工程实施十五年，成就了万千美丽乡村；“四张清单一张网”“最多跑一次”改革，源自机关效能建设，将“放管服”改革推向深入……

2003年，浙西生态屏障、钱塘江源头所在地衢州提出了生态市建设目标。15年间，衢州历经六任党委领导班子，但发展思路一以贯之，确保一江清水送下游，并未因岗位调整、班子换届而改变或中断。现在，长三角唯一的国家公园体制试点区落户这里。

蓝图既定，就要矢志不移、久久为功。发挥浙江的块状特色产业优势，加快先进制造业基地建设，就是一口打了15年的转型发展深井。

2003年起，浙江省着手提升传统特色工业园区，推动产业向城镇发展的交通要道位置集聚，打造环杭州湾产业链等三大产业带。随后推动产业集聚区建设，在发展现代产业集群的同时，推动产城融合。现已成为新的增长极的宁波杭州湾新区、杭州大江东等区域，就在这轮发展中走上历史舞台。

一分部署，九分落实。浙江省各级干部始终如一接续奋斗，一步步展开，一项项分解，一件件落实，一年年见效。今日的安吉，竹海连绵，青山叠翠，溪流清澈，民居古朴，俨然一个全域大花园。而下姜村则山水如画，晴耕雨读，吸引着八方游客，脱贫致富的大路越走越宽……

2018年4月3日，杭州市淳安县千岛湖汾口镇的景观池塘、盛开的郁金香与周边数千亩油菜花相映成趣，构成美丽的春季乡村图景。新华社记者 徐昱 摄

浙江省省长袁家军说，“八八战略”蕴含着历久弥新的“优势论”“竞争力论”，引领着中国特色社会主义在浙江的生动实践。加快推动高质量发展，必须坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的，不断提升浙江核心竞争力。

回望蓝图，追抚初心，一个事关全局的发展脉络清晰可循。从“美丽浙江”到“美丽中国”，从“法治浙江”到“法治中国”，从“平安浙江”到“平安中国”，从“海洋强省”到“海洋强国”……从浙江到中央，一系列战略布局、重大改革发展举措及创新实践理念一脉相承。以“八八战略”为指引，浙江率先迈上高质量发展新征程。

统筹推进促均衡

“八八战略”不谋一时、不为一事，而是为浙江发展留下了长远性、全局性的擘画，开启的是创新、协调、绿色、开放、共享发展的新境界。这本身就是很完整、系统、协调的科学体系，浙江省则是在系统、协调中不断推进。

“八八战略”告诉人们：发展并不只有速度，还要协调、均衡。

浙江15年发展的一个重要特点就是协调、均衡。

2004年，浙江率先制定统筹城乡发展推进城乡一体化纲要。十五年来，浙江把城乡协调发展作为一个有机的整体统一筹划，加快城乡一体化进程。2017年，城乡居民人均收入倍差缩小至2.05:1，为全国城乡收入差距最小的省。浙江省统计局数据显示，全省农村居民人均可支配收入连续33年位居全国各省（区）第一。

浙江拥有丰富的海洋资源，海岸线占全国的一半。“海洋是浙江发展优势所在，也是潜力所在，更是开放的前沿。”曾担任过浙江省海洋与渔业局局长的浙江省咨询委副主任夏阿国说，当时省委提出“陆海一体”的协调发展理念，成立由省委主要领导担任组长的海洋经济工作领导小组。时至今日，舟山大陆连岛工程的完成、宁波舟山港的发展、浙江海洋经济发展示范区的批复、浙江自贸区的设立等，都是当年确定的重大项目和战略目标，拉开了海洋强省的发展格局，为经略海洋奠定了坚实基础。

2017年5月9日拍摄的宁波舟山港穿山港区集装箱码头，以北仑港为核心的宁波舟山港年货物吞吐量连续9年位居世界第一。新华社记者 黄宗治 摄

浙江实施的山海协作工程，到2018年一季度，累计实施特色产业合作项目3601个，到位资金2664亿元。如今的浙江，山海协作已成为解决发展不平衡不充分的重要抓手。浙西南欠发达地区获得了项目、资金和平台，实现了加快发展；沿海地区获得了要素、资源和空间，加快了转型升级。

十五年间，浙江不断创新精准扶贫方式，持续实施“低收入农户奔小康”“低收入农户收入倍增行动”等举措，消除了农户人均年纯收入4600元以下的贫困现象。自2017年7月，浙江针对年收入10万元以下的薄弱村，率先全面部署“消除集体经济薄弱村三年行动计划”。当年年底，全省6920个集体经济薄弱村中的5053个实现了“摘帽”。

十五年来，浙江主动接轨上海、积极参与长三角地区交流与合作。距离上海市中心不足百公里的嘉善就是浙江主动接轨长三角的缩影，走出了“小县城大开放”之路，全国唯一的县域科学发展示范点建设之路越走越宽。

“八八战略”告诉人们：发展的整体观就是全面系统可持续。

“八八战略”的核心要义就是牢固树立科学发展的理念，注重扬长避短、取长补短，高度重视发展的质量和效益。浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心主任胡坚说，“八八战略”绝不是单打一的，而是涉及经济、政治、文化、社会、生态等各个领域，并从体制机制、区域合作、特色产业、城乡协调、生态环境、山海资源、环境保障、人文优势等各个方面，对发展中的各种重大问题和举措进行全面系统的思考与部署。

作为一个科学的发展体系，“八八战略”的八个优势与八个举措，是一个互为依托、互为促进、不可分割的有机体。例如，浙江省市场主体的培育、活力的迸发，就同机关效能建设有密切关系。

据浙江省统计局数据显示，至2017年末，工商部门注册登记市场主体达593.4万户，是全国最具发展活力的省份之一。数字背后，是从“四张清单一张网”到“最多跑一次”改革的持续深入推进。浙江2018年“最多跑一次”清单提出：力争年底前实现所有民生事项和企业事项“一次办结”，其中50%以上民生事项“一证通办”。

浙江省自2004年作出建设“平安浙江”的重大部署以来，每年都会颁发“平安鼎”，近年来还针对治水设立了“大禹鼎”。这两尊鼎背后是各级干部的“三张报表”：经济报表连着百姓钱袋子和财政民生支出，平安报表关系着百姓生命财产安全，生态报表后面是可以游泳的河、可以畅快呼吸的空气。

中国特色社会主义制度的不断完善、成熟，必须依靠全面系统的改革和推进，必然是各领域的联动和集成，从而形成总体效应，取得总体效果。实践证明，“八八战略”就是这样的一个科学体系的生动样本。

“八八战略”提出后，浙江省委先后作出全面建设平安浙江、加快建设文化大省、建设法治浙江等决策部署，提出进一步完善经济、政治、文化和社会建设，向着“全科生”大步迈进。

“八八战略”告诉人们：要做到统筹兼顾，就要善于运用唯物辩证法认识和处理发展中的问题。

十五年前的浙江，正处于发展转型、体制转轨、社会变革的关键时期，在解决一些矛盾和问题时，往往面临两难选择。想问题、做决策、办事情，已不再是非此即彼，而注重两点论与重点论的统一，这正是浙江在过去十五年间发展的重要特点。

“两山论”就是一个经典的辩证关系。人们在认识绿水青山与金山银山的关系时，经过了“用绿水青山换金山银山”“既要绿水青山，又要金山银山”“绿水青山就是金山银山”的不同阶段，“两山论”的提出，使生态账和发展账不再是对立矛盾，而是和谐统一，形成了发展的更高境界。如今漫步浙江，到处绿水青山、鸟语花香，生态环境持续改善，美丽乡村星罗棋布，绿色产业不断崛起，绿色生活方式深入人心，美丽浙江、美好生活正在成为现实。党的十九大把“绿水青山就是金山银山”写入党章，十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》，又将建设“美丽中国”和生态文明写入宪法。

又如，“两只手”：手摇拨浪鼓叩开开放之门，“鸡毛换糖”换出“世界超市”——从破冰市场经济起步的义乌，得益于群众首创和党政有为这“两只手”的巧妙灵活运用，实现了“莫名其妙”的发展、“无中生有”的发展、“点石成金”的发展。如今的浙江，充分用好“看不见的手”和“看得见的手”，形成了市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局，极大解放了生产力，“亲”“清”新型政商关系不断构建，政府甘当“店小二”，“最多跑一次”改革经验走向全国。

再如，“两个市场”：浙江放眼看世界，统筹国际国内两个市场，进一步打开国内经济和参与国际经济合作相得益彰的通道，从产品走出去到企业走出去，再到模式走出去，成为中国对外开放的高地。国际上，浙江出口从2002年的294亿美元增至2017年的2869亿美元，年均增长16.4%，出口规模居全国第三，占全国出口的12.7%。国内消费市场规模不断扩大，社会消费品零售总额从2002年的3166亿元增至2017年的2.4万亿元，年均增长14.6%。

“两字辩证法”不止如此。浙江大力实施“腾笼换鸟”“凤凰涅槃”，将存量与增量、立与破的辩证关系，用于推进经济结构的战略性调整和增长方式的根本性转变。民营经济和国有经济两种所有制经济互为推动、相得益彰，成为浙江发展的重要特点，民营经济创造了全省55.6%的税收、65.2%的生产总值、76.9%的外贸出口、80.4%的就业岗位，国有经济不但总量跨上万亿台阶，并在重要行业和关键领域占据主导，形成了强劲的带动力和有效的控制力。

创新实践再出发

“八八战略”实施十五周年，恰逢改革开放四十周年。浙江作为中国改革开放的先行地、模范生，以深化改革纪念改革，以扩大开放推动开放，全面推进“八八战略”再深化，改革开放再出发。

2017年的浙江省第十四次党代会提出，要更加深刻地领会和把握“八八战略”中蕴含的优势论，根据形势发展变化探索创新“八八战略”的实践载体；2018年新年伊始，浙江召开全面深化改革大会，强调以深化“最多跑一次”改革推动重点领域改革；2018年5月的全省对外开放大会，提出坚持“一带一路”统领，全面推进开放强省建设。

作为“八八战略”的坚定践行者，浙江再次以排头兵的姿态走在前列。

“八八战略”把改革开放作为推动发展的制胜法宝。浙江正全力推动国家级重大改革试点落地见效，扎实推进中国（浙江）自由贸易试验区、浙江海洋经济发展示范区、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区等建设。加大“放管服”改革力度，深化“四张清单一张网”，以“最多跑一次”改革为突破口撬动各领域全面改革。

为更大力度把新时代对外开放推向纵深，浙江将聚力实施“十大举措”，如谋划推进中国（浙江）自贸试验区2.0版；打造以数字贸易为标志的新型贸易中心；以更大创新力度建设高质量外资集聚先行区和境外并购回归产业园；对标世界一流水平打造宁波舟山国际枢纽港和“义新欧”中欧班列统一品牌等。

2017年11月8日，在义乌西站，满载出口货物的中欧班列即将启程。新华社记者 徐昱 摄

绿色，永远是未来浙江发展的基础和底色。近日召开的浙江省生态环境保护大会提出，高标准推进生态文明建设，高质量建设美丽浙江，力争2035年全面建成美丽浙江，生态环境面貌根本改观，人民对优美生态的需要得到有效满足。

在总体推进高质量发展的同时，浙江各地亮点频现，部分领域更成为全球领跑者。

从城西科创大走廊的重要支撑“人工智能小镇”、互联网创业高地“梦想小镇”，到深度参与智慧城市的“城市数据大脑”……近年来，杭州数字经济异军突起，涌现了海康威视、华三通信、聚光科技等一大批行业领军企业，阿里巴巴集团成长为全球最大的网上交易平台。统计数据显示，杭州成为数字经济重镇，信息经济增加值年均增幅超过20%，占生产总值比重超过25%，对全市经济增长贡献率达50%以上。到2020年打造万亿级信息经济产业群的目标，今年底有望提前实现。

敢为天下先的温州人，成为“一带一路”上的“垦荒牛”和“拓路者”。目前，温州在境外已设立了3个国家级境外经贸合作区和1个省级境外经贸合作区，入驻中国企业228家，年产值22亿美元，带动出口8.8亿美元。新近发布的《温州“一带一路”经贸白皮书》统计，已有68.8万温州人在世界131个国家和地区经商创业，其中有38万人分布在“一带一路”沿线57个国家。

义乌始终坚持“兴商建市”发展战略不动摇。从主动拥抱互联网，到深化国际贸易综合改革试点、开通全国唯一民营资本主导的中欧班列，曾在改革开放中走在前列的义乌，再次凭着互联网、铁路网这“两张网”的创新实践，在世界经济增长乏力的背景下站上了发展新风口。

浙江省持续大力发展信息经济、智慧经济，推进大数据、云计算、智能制造等，随着数字技术与各产业的融合和创新，新兴产业蓬勃发展，新动能不断累积增强。2017年，浙江“三新”经济增加值约1.25万亿元，对生产总值增长的贡献率达37.1%。全省创业创新热度持续升温，人才活力明显增强，初步形成以浙大系、阿里系、海归系、浙商系为代表的创业创新人才队伍。

创新是由实践来完善和检验，也是由实践来赋予活力的。浙江坚持与时俱进，在实践中完善，在创新中发展。

浙江深入践行“两山理论”，在全域范围内打响治水攻坚战。如今，由基层群众首创的“河长制”正迈向“河长治”，并向全国推广，“湾长制”“湖长制”纷纷出现。在一座座“大禹鼎”奖杯背后，碧波荡漾、水清鱼现的江南水乡风光重现浙江大地。

浙江大力推进平安浙江、法治浙江建设，坚持和发展诸暨市枫桥镇创造的“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决”为要义的“枫桥经验”，通过机制创新、科技赋能打造“枫桥经验”升级版，继续成为社会治理的一面旗帜。如今的浙江，人民群众安全感满意率连续14年位居全国前列，正在打造平安中国示范区的道路上大步迈进。

浙江文化大省建设不断取得新进展，文化活动蓬勃活跃，文化设施遍布全省，文艺繁荣、精品力作不断涌现，家风家训和乡贤文化蔚然成风，近8000家农村文化礼堂成为基层农民的精神家园。积极培育和践行社会主义核心价值观，传承发展中华优秀传统文化，深入推进精神文明建设，“最美”现象实现了从盆景到风景、从风景到风尚。

践行“八八战略”，浙江不仅有传承的使命，还有着更加伟大的创新征程在等待着实践者们开启。

浙江省咨询委主任、省委原常委、省政府原常务副省长章猛进说，在新时代下，“八八战略”依然具有强大的生命力。从改革开放到高质量发展，浙江人不能骄傲，仍需继续努力。

南湖泱泱秀水，承载百年红船。“八八战略”正是进入新世纪的浙江对“红船精神”的自觉践行，汇聚成激荡之江大地的时代强音。从“八八战略”到“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，为实现中华民族伟大复兴的中国梦开山铺路，为“四个自信”提供坚实支点。

车俊强调，“八八战略”不是管一地一域、管五年十年的，是管全局、管长远的，是必须长期坚持的指导思想和总纲。接下来，浙江省将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子走下去，秉持浙江精神，干在实处、走在前列、勇立潮头，高水平谱写实现“两个一百年”奋斗目标的浙江篇章。

凡是过往，皆为序章。进入新时代，“八八战略”必将开出更加艳丽的理论之花，结出更加丰硕的实践之果！

（原标题《接力十五载 蓝图绘新篇——“八八战略”引领浙江高质量发展》，原作者何玲玲 李亚彪 王俊禄。编辑王金帅）