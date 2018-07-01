强本领 求真经 显担当

“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇，勇立潮头方显担当。”连日来，习近平总书记对浙江工作的重要指示在我省引起强烈反响。大家认为，总书记的重要指示是巨大的鼓舞，我们要把它转化为深入开展“大学习大调研大抓落实”活动的强大动力，推进“八八战略”再深化、改革开放再出发。

“信不弃功，知不遗时”。“大学习大调研大抓落实”，是打开浙江高质量发展通道的钥匙，是淬炼党员干部优良作风的“三昧真火”。党员干部表示，要以上率下，深入基层、深入群众，察实情、求实效，以“大学习大调研大抓落实”的成果推进“两个高水平”建设。

在大学习中强本领

习近平总书记的重要指示体现了对浙江发展的新期望新要求。我省干部群众表示，开展大学习，首先就是要领会总书记的指示精神，面对新时代新的发展机遇，我们要主动学习，把握大势，提升抢抓机遇的本领。

余杭区委书记毛溪浩说：“对总书记重要指示精神的学习让我们充分感受到，余杭的发展能有今天，正是遵循‘八八战略’，扬长避短、取长补短的结果。今后，我们要继续坚持以数字经济‘一号工程’为引领，撬动经济高质量发展。”

“如果干部自己都不知道独角兽是什么，怎么展开工作？”毛溪浩说。2017年，余杭数字经济同比增长30.6%，其增加值占全区GDP的一半以上。余杭区利用区块链产业园、独角兽企业园、世界工业设计大会等平台，举办专业论坛，邀请专家为党政干部授课，强化全区干部发展数字经济、培育新动能的理念，提升相关专业知识水平；同时，面向海内外招引人才，提升干部队伍素质，为企业提供更优质精准的服务。

“总书记对浙江工作的重要指示，让我们进一步感到肩上责任重大。”桐乡市委书记盛勇军说，总书记在浙江工作期间，亲自指导乌镇保护和开发。桐乡要以坚定的思想自觉和行动自觉，深入学习贯彻习近平总书记对浙江工作重要指示精神，进一步深化对“八八战略”的认识，特别是要抓住互联网大会永久举办地的重大机遇，大力发展互联网经济。要充分发挥自治、法治、德治的融合作用和协同效应，持续深化“三治融合”桐乡经验，努力将其打造成为浙江基层社会治理的金名片，不断培育好、发挥好桐乡的环境优势。

在大调研中求真经

“‘八八战略’来自于大量的调查研究，体现出中央精神与浙江实际的结合，见效于浙江广大党员干部群众的共同奋斗。”习近平总书记对浙江工作所作重要指示中的这段话，让全省党员干部倍感鼓舞、感同身受。

调查研究是党的优良传统和传家宝，既是学习的一种重要方式，也是推动工作落实的一个重要手段，更是密切联系群众的一个重要渠道。习近平总书记当年在浙江工作时，进工厂、访农家，走遍了浙江的山山水水，为全省党员干部如何做好调查研究作出了科学示范，培养了大兴调查研究之风的好风气。 （下转第四版）

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7月13日中午，记者见到杭州湾上虞经济技术开发区管委会主任金山中时，他刚从位于开发区的浙江中贤生物科技有限公司调研回来。开发区工业经济总量占上虞区的近二分之一，如何加快传统产业改造提升是开发区亟待解决的重点问题。上虞经济技术开发区的大调研从一开始就坚持问题导向，围绕开发区深入实施“八八战略”、坚定不移推动新型工业化还面临哪些问题等展开。

金山中告诉记者，通过多次进企蹲点调研，他深刻感受到，开发区在传统产业提升中面临的整体基础设施配套相对滞后等问题很典型。“如何把党的十九大关于推动高质量发展的精神，省委、省政府关于改造提升传统产业的部署和开发区的实际结合起来，是我们调研的重点。”

几个月来，他们主动对接国家和省市专家，召集了多次论证会、企业代表见面会，梳理、形成了一批意见建议。“我们将以‘八八战略’为指引，把杭州湾上虞经济技术开发区打造成为全国领先的化工行业先进制造集聚区，谋划5年再造一个千亿级产业基地。”金山中说。

大调研要取得大成效，要突出一个“谋”字，围绕突出问题和重点工作深谋远虑。

“今年3月以来，围绕以‘一带一路’为统领构建全面开放新格局，聚焦自贸区建设、国家进口博览会等中心工作，我在4个多月时间里开展调研25次。”省商务厅厅长盛秋平说，近几个月来，通过对标国际标准、向上争取政策支持、到兄弟省市学习考察找差距，到基层倾听企业反映、群众呼声和项目需求，一个个问题的破解办法逐渐找到，一个个难题正在解决……

“调研要有所得，必须多一些耐心、多一些较真、多一些前瞻性的思考。”盛秋平表示，下一步他们将通过“互学互看互比”，把“大学习大调研大抓落实”推向深入。

在大抓落实中显担当

大抓落实，要在“效”字上做文章。省水利厅厅长马林云表示，“八八战略”正如习近平总书记所说“见效于浙江广大党员干部群众的共同奋斗”，要用共同奋斗的精神来大抓落实，要与省委的部署要求同频共振，实实在在为老百姓谋利益。

前不久，省水利厅有关负责人先后赴全省各地走村入户开展调研。调研组了解到，随着新农村建设的推进，一些地方“农民上楼”后，供水水压跟不上，饮水安全不能保障；一些地方消毒设施简单，水质保障不稳定；一些江河源头的自然村和少数海岛渔村农民饮水工程抵御干旱能力差，保障能力跟不上。马林云说，水利部门已把农村饮水安全作为当下要抓落实的一个具体目标，正抓紧制定“农民饮用水达标提标专项行动”实施方案。

马林云表示，根据“八八战略”再深化的要求，省水利厅“要像抓保障城市供水一样抓巩固提升农村饮水安全”。要为乡村振兴提供可靠的优质用水保障，实现城乡供水协调发展。到2022年，浙江力争再提升改善800万农村人口的饮水条件，力争城乡同标准，让全省农村居民喝上和城市居民一样的水。

大抓落实，要立决立干。7月8日，刚刚试营业的人工沙滩，让山坳坳里的常山县何家乡一下来了上千名游客。这个兼顾生态保护和农民致富增收的项目是今年3月在乡党委会上定下来的。党员干部马上带领群众一起干，短短100多天后，总面积达十万平方米的人工沙滩就已在常山港沿岸建成。

这样的速度背后，是何家乡党员干部的担当精神，是他们带领百姓高水平全面建成小康社会的决心和行动。何家乡乡长汪峻说，山乡发展旅游，不可能一蹴而就，“我们要沉下心来，扑下身子，以担当带动担当，以作为促进作为，形成说一件、干一件、成一件的‘滚雪球效应’，一步步地把目标变为现实、变为百姓的福祉。”

（本报记者 陈文文 陈佳莹 翁杰 唐骏垚 报道组 魏衍方 袁伟江 胡江平）