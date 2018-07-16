习近平要求中央和国家机关在这三个方面作表率

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在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上作表率。这是新时期全党全国的首要政治任务。习近平在十九大报告中指出：“全党要深刻领会新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，在各项工作中全面准确贯彻落实。”中央和国家机关广大党员干部岗位重要、责任重大，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面要有更高标准、更严要求，必须提高政治站位、树立历史眼光、强化理论思维、增强大局观念、丰富知识素养、坚持问题导向，要从历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合的宽广视角来学习、来把握，要自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。中央和国家机关各级党组织要全面落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，充分发挥各级党委（党组）理论学习中心组的龙头作用，努力打造学习习近平新时代中国特色社会主义思想的“示范组”、“模范班”。

在始终同党中央保持高度一致上作表率。事在四方，要在中央。对于中央和国家机关各级党组织和广大党员干部来说，同党中央保持高度一致不仅是政治要求，而且是政治纪律。习近平指出：“看一名党员干部特别是高级干部的素质和能力，首先看政治上是否站得稳、靠得住。站得稳、靠得住，最重要的就是要牢固树立‘四个意识’，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在各项工作中毫不动摇、百折不挠贯彻落实党中央决策部署，不打任何折扣，不耍任何小聪明，不搞任何小动作。”中央和国家机关广大党员干部要带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”，增强维护核心的思想自觉和行动自觉，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移把党中央决策部署落到实处。习近平指出：“同党中央保持高度一致必须是全面的，在思想上政治上行动上全方位向党中央看齐，做到表里如一、知行合一；必须是具体的，不能光口头讲讲，要落实在各个方面、各项工作上；必须是坚定的，党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决照办，党中央禁止的坚决杜绝，任何时候任何情况下都做到政治立场不移、政治方向不偏。”

在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。“万山磅礴必有主峰”。中央和国家机关各级党组织要坚持党中央的集中统一领导，确保党总揽全局、协调各方的领导核心地位。习近平形象地说：“这就像‘众星捧月’，这个‘月’就是中国共产党。在国家治理体系的大棋局中，党中央是坐镇中军帐的‘帅’，车马炮各展其长，一盘棋大局分明。”中央委员会、中央政治局、中央政治局常委会，是党的领导决策核心。党中央作出的决策部署，党的各个部门要贯彻落实，人大、政府、政协、监察委、法院、检察院的党组织要贯彻落实，事业单位、人民团体等的党组织也要贯彻落实。中央和国家机关广大党员干部不折不扣贯彻落实党中央决策部署，对党中央作出的重大决策、提出的原则性要求，对来自党中央的重要批示指示，通过建章立制、督促检查等手段，一个一个跟踪问效，推动各项工作部署落到实处，确保党中央政令畅通。

“人不率则不从，身不先则不信。”中央和国家机关要不负习近平总书记的希望和重托，强化标杆意识，做好“三个表率”，成为让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

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