【技能上海|头条】715两大公共实训基地首次试水，无人机、小小服装师等5大项目精彩镜头频现，首批“大国小工匠”出山

技能上海 今天



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上海市人力资源和社会保障局副局长张岚等领导来到中国（上海）高技能人才公共实训中心、中国（上海）创业者公共实训基地对五个体验项目进行视察，与培训教师与体验学生进行交流。

那么，如此受欢迎的”大国小工匠“究竟有什么新”名堂“呢？三大亮点带你走进年轻的”大国小工匠“品牌。

两大实训基地首次试水

“大国小工匠”强势出山

“大国小工匠”是上海两大公共实训基地首次推出面向青少年的技能体验服务。通过五大课程团队与上海人社部门的首次试水，摸索专业公共实训基地青少年技能服务模式，全力打造“大国小工匠”这一青少年技能服务品牌。

未来，“大国小工匠”不止是在7月15日上线，还会穿插在全年各个时段，为全市中小学生带来更多技能体验活动，走进职业技能的新世界。“大国小工匠”旨在打造一个系统性与实践性兼具的技能服务品牌，提供系统完善的技能体验课程，让孩子从理论到动手实践都能获得充足的学习和展示机会，发掘传统型或高科技型技能苗子。

业内大咖+创意前沿融合助长

打造非遗传承+高科技前沿之旅

本次活动的开设的五大项目，凸显了两大公共实训基地的鲜明特色。中国（上海）高技能人才公共实训中心推出的小小中医和小小服装设计师，倚靠天山路1800号专业的实训设备的优势，传承中华非遗项目，邀请的都是本专业的“技能大咖”出山。负责中药项目的樊水玉老师，是全国劳动模范，获得中华技能大奖，享受国务院特殊津贴，中药调剂员高级技师。她是上海市中药行业的一块金字招牌；负责服装的张祖芳教授原是东华大学服装工艺专业的学科带头人，在服装工艺，特别是技能培训这块，没有不知道她的。

中国（上海）创业者公共实训基地则因地制宜，吸收园区优秀创业团队深入合作开发体验课程，成功孵化出建筑模型制作、3D设计及3D模型搭建、无人机搭建与操控三大新颖体验课程，立足现代高新技术与科技，创新创业与技能体验创造性融合，迸发不同的火花。

90个体验名额近500人竞争

"小小发明家"杨牧歌现身其中

“大国小工匠”青少年技能体验活动7月8日上线报名，仅仅2天，90个体验的名额吸引了近500名学生报名，竞争非常激烈，其中不乏世界外国语中学、平和双语学校、兰生复旦中学等这样的名校学生，也涵盖了沪上大部分中小学校。“第46世界技能大赛全国选拔赛开幕式上的小小发明家杨牧歌”的身影也出现在了报名者中（参与3D体验）。

中间为杨牧歌

无人机、3D搭建、建筑模型制作、中医、服装设计都是在学生之间十分受欢迎的项目。今天，来到两大实训基地体验的学生，都表现出了良好的素质，对技能体验也抱有十分的热情。

除了老师提出的小任务，孩子们在学习和实践中表现出的特别创意也让老师们感到惊喜和意外。

许多孩子都表示，一天的课程还意犹未尽，期待与大国小工匠的下次相遇。

无人机项目虽然人数不多，但是人气却一点都不弱。从无人机相关知识到VR眼镜体验，各种高新技术让孩子大开眼界。

系统学习完无人机的飞行原理与系统，孩子们开始动手组装自己的无人机，其中还穿插了户外试飞环节，让孩子在蓝天下享受了一把飞行快乐。

看着自己组装的无人机从横冲直撞到平稳飞行，孩子们通过自己不断的进步的操控技巧与团队合作，掌握了无人机飞行秘诀，对他们来说，着实是个宝贵的回忆。

课程一开始，孩子们就听老师们讲解了世界上经典的建筑构架案例，了解了空间模型中所应用的材料及使用标准。

接下来的动手实践环节，孩子们分成三组，使用纸板、绒布、彩泥等材料构建自己心目中的植物园、茶艺馆和运动馆。

有些出乎老师们预料的是，孩子们充分发挥创意，创造出了海洋、森林、花圃，恐龙园等各式建筑，采用荷塘月色、小桥流水等元素，将场景三维立体呈现，可谓创意无限。

此次活动不仅让孩子们脑洞大开，也锻炼了动手能力，让孩子了解造型之美，收获颇丰哦。

上午由老师通过对立体3D的理论知识结合将2D影像转换成3D影像的实践教学，以小组形式并借助Photoshop软件及3D眼镜，使同学们能够自己动手设计并完成一幅3D视觉影像作品，让孩子大呼神奇。

接着，老师从孩子喜欢的动漫、影视等人物形象出发，介绍3D模型搭建的基本知识和技巧，自己动手尝试构建一个简易的3D模型。



同学们以小组形式完成3D设计与搭建，都有了各自的作品。充分体验到了当一个小工匠的快乐。

天山路1800号公共实训基地的小小服装设计师体验活动现场被小女孩们包了场。

看到缝纫机、剪刀、玲琅满目的纽扣、针线各类“真枪实弹”的工具后，连家长都表示想来体验一下。

经过来自东华大学张祖芳教授团队老师们手把手的技艺传授后，小朋友一个上午就在老师的帮助下，制作出了围裙的出雏形。

下午则是创意课，小朋友们可以天马行空的为自己手工制作的围裙“个性定制”，蕾丝花边、彩虹印烫、纽扣装饰……

在老师们一天的耐心指导下，一条条精美绝伦的围裙问世啦！小朋友们纷纷表示自己别具匠心设计的全世界独一无二的围裙，自己一定要好好珍藏呢！

中医是中华民族的瑰宝，虽然古老，但是对小朋友的吸引力可是一点都不小哦～

小朋友们分成四个小组，穿上小白褂子，化身小小中医，聆听中医药大师们讲解了中医药发展的历史渊源、实际应用和现代意义等内容。

在经过简单有趣的教学后，小朋友们就动手开始体验制作药丸、香囊和中药识别调配等实践活动。了解中医药日常工序和技能，感受传统医药学的博大精深。

看着自己制作的像模像样的纸包和药丸，“小中医”们一定会更加热爱老祖宗所留下的珍贵遗产，甚至未来可以真的穿上白大褂悬壶济世。

供稿：上海市人力资源社会保障局就业促进中心