一曲“五个一百” 激荡网络正能量最强音

来源：人民网-理论频道



7月13日，由国家互联网信息办公室指导，中国互联网发展基金会主办，人民网、环球网、央视网、中国新闻网、中国青年网五家中央新闻网站承办，以“网聚正能量 唱响新时代”为主题的第三届“五个一百”网络正能量精品评选活动进入初评网上展示投票阶段，激荡起网络正能量最强音，朋友圈、微博等可谓满屏皆是“五个一百”。

落目我们的日常生活，现今如果遇到“生活是什么？”之问，也许不同的人会有不同的回答，正如一千个人眼中有一千个哈姆雷特。但不可否认，“网络就是生活”，会是人们的必然回答之一。的确，如今普罗大众生活周遭无处不是互联网的痕迹，购物消费上淘宝和京东，饮食娱乐看大众点评，便捷出行自有滴滴和共享单车……让一个生活在本世纪初的人突然穿越到这个时空，怕是对生活翻天覆地的改变无所适从、难以适应了。

必须得承认，生活因网络发生了令人咋舌的变化，不单有事例更有一串数据明证。从2018年1月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》看，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%。互联网模式的不断创新、线上线下服务融合加速、公共服务线上化步伐加快，网络日新月异，让生活丰富多彩。

正因此，有人说，手机俨然成为身体的又一器官，网络成为我们生活的又一维度空间。是什么让我们的网络空间可以井然有序蓬勃发展呢？网络正能量无疑是保障网络空间和谐有序发展的四梁八柱之一，而言及网络正能量，绝对绕不开的是那一曲“五个一百”的主旋律，从首届“五个一百”网络正能量精品评选激发网民指尖阳光，到以“网聚正能量 共绘同心圆”为主题的第二届“五个一百”网络正能量精品评选活动吸引更多人群参与，再到“网聚正能量 唱响新时代”为主题的第三届“五个一百”网络正能量精品评选扬帆起航，伴着“五个一百”，涌现激荡的是更多网络正能量。

“五个一百”网络正能量精品评选活动网上展示的“百名网络正能量榜样”，有“初露峥嵘”的新人物，也有“老而弥坚”的老面孔；展示的“百篇网络正能量文字作品”中，有激情昂扬催人奋进，也有力透纸背发人深省的；展示的“百幅网络正能量图片”中，有生活，也有技艺；“网络正能量动漫音视频作品”，有家国重大主题，也有市井些微创意；“百项网络正能量专题活动”，也是丰富多彩。总而言之，其中百味都不是光靠语言尽可描述的，但不变的是其中永恒的正能量，是他们让网络空间更加风清气正。

党的十九大报告提出“要加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。”习近平总书记也曾强调“要加强网上正面宣传，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，用新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结、凝聚亿万网民。”跟随着旗帜，“五个一百”网络正能量精品评选活动犹如音乐旋律，既有下里巴人，也有阳春白雪，包罗万象，如此老少咸宜，雅俗共赏，也让更多的人投入到网络正能量传播的事业中，用网络正能量传播推动网络空间清朗向上和互联网事业蓬勃发展，助力“中国号”巨轮在实现中华民族伟大复兴中国梦的征途上乘风破浪济沧海。

新时代，新榜样，新力量，屏幕前的网友们，“五个一百”，呼唤你！让我们共同奏响这曲网络正能量最强音，砥砺前行为实现伟大中国梦凝聚起最强大的网络正能量！（蒋妥）（网站首页图：新华网图片）