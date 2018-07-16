《习近平谈治国理政》中阿读者会在阿联酋举行

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新华社阿布扎比７月１５日电（记者苏小坡 汤沛沛）在国家主席习近平对阿联酋进行国事访问前夕，《习近平谈治国理政》中阿读者会暨中国图书展销周活动１５日在阿布扎比举行。中宣部常务副部长、国家电影局局长王晓晖和阿联酋包容部部长纳哈延、国务部长兼国家新闻委员会主席苏尔坦、阿联酋文化与知识发展部部长努拉以及两国政界、学界、出版界、新闻界人士共２００多人出席活动，围绕阅读《习近平谈治国理政》进行了热烈探讨和分享。

王晓晖在致辞中表示，《习近平谈治国理政》是习近平主席的重要著作，是了解掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的权威读本。这部重要著作，从哲学和历史角度，深刻阐明了中国从哪里来、往哪里去的重大命题；回应当代中国面临的种种现实问题，集中反映了中国共产党治国理政的理念和方略；深入思考人类未来，系统阐释了解决人类问题的中国智慧、中国方案。相信阿联酋和各国朋友通过阅读这部著作，能更好地理解习近平新时代中国特色社会主义思想，更好地了解当代中国取得历史性成就、发生历史性变革的深层原因。

努拉在致辞中说，《习近平谈治国理政》帮助阿联酋读者很好地了解了习主席对国家治理的深刻思考，也使读者更好地认识中国，推动阿中文化交流和友好关系达到新水平。两国应该翻译出版更多这样有思想性的作品，不断深化文化交流合作。

中国驻阿联酋大使倪坚表示，习近平主席将对阿联酋进行的历史性访问，必将进一步丰富中阿战略伙伴关系内涵，全面提升中阿各领域务实合作水平。本次读者会的举办不仅为阿联酋人民更加深入了解当代中国提供重要机遇，也将为习主席对阿联酋即将进行的国事访问吹响嘹亮的“号角”。

阿联酋前驻华大使欧麦尔说，在习近平主席领导下，中国把人民的利益放在首位，满足人民需要，鼓励创新，重视科技发展。习主席还提出共建人类命运共同体，倡议推动“一带一路”建设。中国更好的发展，将使中国和世界同时受益。

埃及出版人艾哈迈德表示，这部著作是中国主动与世界沟通的一个标志，回应了一个时期以来国际社会对中国的种种关注，也解开了国际社会对中国的一些误解。大家关心的许多问题，习主席在书中都作出了率直而详细的论述。

来自阿联酋文化遗产俱乐部的法蒂玛曾就读政治学专业，她非常关注中国政治和国家治理，认为中国的快速发展离不开坚强有力的领导。她还表示，中国的“一带一路”倡议将中国和许多国家联系起来，帮助越来越多的国家一起进步、一起发展。

此次活动由中国国务院新闻办公室、阿联酋文化与知识发展部、中国驻阿联酋大使馆、中国外文局主办。近期，中宣部还在阿联酋组织举办了《中国剧场》开播仪式、中国电影周、“拥抱中国”艺术节专场演出等一系列媒体文化交流活动，积极为习近平主席访问阿联酋营造良好氛围。（网站首页图：新华社资料图片）