养老问题不容忽视，养老目标基金已入场

养老，是全社会共同关心的一个话题。上周末中国养老金融50人论坛在上海召开，主要就第三支柱个人养老金的问题进行探讨。证监会信息显示，截至6月底，已有29家公募基金公司上报了54只养老目标基金产品。

构建全社会的养老保障体系主要由三个支柱构成，第一支柱公共养老金，第二支柱职业养老金，第三支柱个人养老金。在会上，中国养老金融50人论坛秘书长、中国人民大学教授董克用分享了一组数据，截至2017年底，美国第二、三支柱养老金资产占同期GDP比重约为134.1%；加拿大第二、三支柱养老金资产占同期GDP比重约为159.2%；而我国第二、三支柱养老金资产占同期GDP比重约为1.6%，远远落后于美国、加拿大等国家。

同时董克用教授也提出世界养老金改革的总体趋势是多支柱共同发展，20世纪80年代以来全球逐渐进入老龄化社会，过往以现收现付制或完全积累制为主的单一养老金直都面临巨大挑战，在此背景下，世界银行倡导三支柱模式成为各国养老金体系改革的共同趋势，三支柱模式最大优势是能较好时间政府、单位和个人三方养老责任共担，促进养老金体系可持续发展。中国证券投资基金协会副会长钟蓉萨也表示，我国养老金体系就像是一个缺腿的板凳，第一支柱所占比重较高，第三支柱才刚刚开始起步。

公募布局养老目标基金

今年3月2日中国证监会发布《养老目标证券投资基金指引》后，证监会官网显示，截至6月底，中欧、兴全、汇添富、华安等29家公募基金公司上报了54只养老目标基金产品。7月初，就有9只养老目标基金接到第一次书面反馈，加上早前反馈的20只，共有29只养老目标基金产品得到了反馈意见。

记者注意到，申报的养老目标基金产品中主要分为两种，分别是养老目标日期基金和养老目标风险基金。根据证监会发布的指引要求，这些基金在发行初期都将采用FOF（基金中的基金）的投资形式。

养老目标日期基金，简言之就是根据投资者的退休日期进行合理的资产配置，例如投资者处在青壮年时期，承受风险能力强，可以增加对风险收益都高一点的权益类资产的配置，随着其年龄增长，退休日期临近，逐渐缩小权益类资产的比重，增加对固定收益类产品的配置。

而养老目标风险基金，就是根据投资者特定的风险偏好来设定权益类资产、非权益类资产配置比例的基金。养老目标风险基金会根据投资者承受风险的能力和等级将基金分为长型、稳健型和保守型等。

养老目标基金未来前景

根据公开资料显示，中国人口的老龄化程度正在加速加深。2017年，全国人口中60周岁及以上的人口数占总人口的17.3%，其中65周岁及以上的人口数占总人口的11.4%。预计到2020年，老年人口达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%；2025年，60周岁以上人口将达到3亿，成为超老年型国家。养老又是我们每个人都绕不过去的一个问题，可见，未来养老目标基金前景广阔。

上海某公募基金工作人员告诉晨报记者，从目前得到的相关信息看，养老目标日期基金对于普通投资者来说最大的好处就是方便又省心，把未来用于养老的钱交给专业的基金管理人打理，由其进行资产配置，从某种程度上来说更加科学。而普通投资者在投资时往往会出现非理智情形或资产配置不当，最终造成收益损失的可能性会加大。

但也有业内人士向晨报记者表示，养老目标基金还未落地，目前看不出其与其他基金的主要区别之处，要让普通投资者拿未来养老的钱认购产品，初期还是要靠相应政策的支持。

养老目标基金三点思考

董克用教授在中国养老金融50人论坛上海峰会会上，提出了第三支柱个人养老保障体系建设中的三个实质性问题：

首先是安全性。养老金的性质决定了资金要把安全性放在首位，资金长时间不去，如何保证安全；即使受托公司发生变故，积累的资金也不能消失。

其次是收益性。如果只考虑安全，毋庸置疑排在第一位的肯定是银行存款。但简单的银行存款会使资金效率损失过多；所以要考虑高效率投资的机制和有效的风险控制机制。

最后是便捷性，民众的金融知识有限，金融机构要提供便捷、清晰的投资渠道。

而养老目标基金作为第三支柱投资的重要组成部分，同样适用以上三点。与此同时，也要加强对投资者的保护、加强养老金融教育和投资顾问的培育。（网站首页图：晨报资料制图）