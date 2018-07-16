习近平会见欧洲理事会主席和欧盟委员会主席

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平16日在钓鱼台国宾馆会见来华出席第二十次中国欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克。

习近平指出，中国和欧盟同为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方愿在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上，同欧方共同努力，推动中欧全面战略伙伴关系百尺竿头更进一步，促进双方经济社会发展和民众福祉。

习近平强调，中国一贯将欧盟视为一支有利于国际格局稳定发展的重要力量。双方要牢牢把握中欧全面战略伙伴关系正确方向，继续推进和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设。要积极推进中欧各领域对话合作，加强政治对话，共同推动国际和地区热点问题政治解决，维护多边主义，特别是维护和支持联合国的地位和作用。要挖掘中欧经贸合作潜力，促进双向投资，加强创新领域合作，丰富“一带一路”框架下合作，包括探索行之有效的三方合作。要探索中欧文明对话的新领域新模式，扩大人文领域交流合作。要增进相互了解，加强交流互鉴，尊重彼此核心利益和重大关切，夯实全面战略伙伴关系的互信基础。中欧作为当今世界两大市场、两大文明，要坚定不移推动中欧关系行稳致远，坚持平等相待、合作共赢，为国际社会注入更多稳定性和正能量。

习近平指出，今年是中国改革开放40周年，中方在这具有历史性意义的年份推进新一轮改革开放，宣布并开始实施了一系列开放举措，未来还将向中国人民和世界交出全面深化改革、扩大开放的更好成绩单。中国和欧盟都处在世界最大经济体、贸易体之列，也都是多边贸易体制受益者、维护者。双方应当顺应世界多极化、经济全球化的时代潮流，加强战略沟通和协作，携手维护多边主义、基于规则的自由贸易体系，共同维护开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化、完善全球治理、推进人类和平与发展事业。

图斯克和容克表示，欧中全面战略伙伴合作意义重大。欧盟感谢中国支持欧洲一体化进程，愿同中国扩大各领域合作，密切在国际事务中沟通协调。欧盟和中国都致力于多边主义，都主张维护以规则为基础的国际秩序，在相互尊重基础上处理国家间关系，通过多边协商完善多边贸易体系。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。