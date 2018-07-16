习近平会见联合国科教文组织总干事

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平16日在钓鱼台国宾馆会见联合国教科文组织总干事阿祖莱。

习近平欢迎阿祖莱总干事首次访华。习近平指出，当今世界，各国人民前途命运越来越紧密相联。人类文明是多元并存的。进入新时代的中国，我们一方面坚持文化自信，大力发展教育、科技、文化事业，提高文明素质，一方面秉持“世界大同”、和合共生的传统理念，主张各国文化相互尊重，交流互鉴。中国提出“一带一路”倡议，既要促进共同发展，也要促进民心相通。中国愿为促进世界文明对话和人类发展进步作出更大贡献。

习近平强调，联合国教科文组织作为全球最大的智力合作组织，可以为构建人类命运共同体发挥重要作用。中国同联合国教科文组织的关系持续稳定发展，这有利于世界和平与繁荣。中方重视联合国教科文组织，坚定支持联合国教科文组织在促进世界发展中发挥的重要作用，愿深化双方合作，共同造福世界各国人民，特别是助力发展中国家教育、科技、文化事业进步。

阿祖莱表示，当今世界，孤立主义、单边主义抬头。国际社会应开放包容，坚持多边主义、坚持对话交流，这也是全球治理的重要内容。联合国教科文组织感谢中国的坚定支持，高度评价双方合作，赞赏中方致力于多边主义。联合国教科文组织同中方理念高度契合，赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体主张，愿积极参与“一带一路”合作，为世界和平、安全与合作作出贡献。

杨洁篪、王毅等参加会见。