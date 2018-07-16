上海“一网通办”再推进！到政府办事要像“网购”一样方便（附图解）

应勇指出，“一网通办”是政府职能转变的重要标尺，是智慧政府建设的核心标志，也是高效政务服务的金字招牌。要通过几年的努力，基本实现以政府部门管理为中心向以用户服务为中心转变，基本实现群众和企业办事线上“一次登录、全网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，基本建成“一网通办”的框架体系和运转机制，基本建成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府。

抓好“三个载体”：市大数据中心、全流程一体化在线服务平台、依托在线服务平台的各个节点

应勇强调，推进“一网通办”，重点是要抓好“三个载体”、突破“三个关键”、处理好“三个关系”。

“三个载体”一是市大数据中心，这是“一网通办”最重要的推进主体。要全面摸清政务数据、政务信息系统等“家底”，聚焦数据整合和应用，协调各区、各部门建好节点、再造业务流程，协调各类审批服务事项上网，形成强大合力。

二是全流程一体化在线服务平台，这是“一网通办”的基础性平台，是政务服务“一网通办”的总门户、总操作台、总数据库，实现全流程服务、一体化运作。各区、各部门要加快数据和业务接入，使平台尽早运转起来。

三是依托在线服务平台的各个节点，这是政府直接面向群众和企业的窗口，包括社区事务受理中心，行政服务中心，各种政务APP、政务微信公众号“微服务”移动端等。不在于数量多少，而要有功能、有特色，要实用、管用、好用。

突破“三个关键”：数据整合共享、业务流程革命性再造、广泛深度应用

应勇指出，要突破“三个关键”。

一是数据整合共享。要抓紧制定实施《上海市政务数据资源整合实施方案》，推动各类数据整合共享，坚持“共享是原则，不共享是例外”，统一标准和制度。

二是业务流程革命性再造。要对部门内部职责职能、处室架构、人员配备、操作流程等进行全面系统彻底的整合重构，进行大刀阔斧的根本性重塑。衡量的标准就是“四个减”：减环节、减证明、减时间、减跑动次数。要大胆再造业务流程，该取消的坚决取消、该归并的坚决归并、该整合的坚决整合。

三是广泛深度应用。所有的政务服务事项都要上网，所有行政审批事项原则上也都要上网，尽快实现全程、全网、全市通办，切实做到网上能办事、快办事、办成事。

处理好线上和线下的关系、安全和发展的关系、近期突破和持续推进的关系

应勇指出，要处理好“三个关系”。

一是线上和线下的关系。线上要逐步成为主渠道、主出入口、主操作台，但在相当长的一段时间内，社区事务服务中心、行政服务中心等线下的出入口还要保留，方便不能熟练使用网络的人。

二是安全和发展的关系。要坚守安全底线，完善应急预案，强化技术支撑，切实保护好数据安全、系统安全、设施安全，在确保安全的前提下加快推进。

三是近期突破和持续推进的关系。近期重点要在服务平台建设、数据整合共享、业务流程再造等方面聚焦突破。同时，不断适应群众和企业新需求，适应业务发展新变化，以钉钉子的精神持续深化拓展。

加强组织领导， 强化协同配合， 强化督查考核

“推进‘一网通办’动的是奶酪，碰的是利益，必须勇于担当、压实责任。”应勇强调，要加强组织领导，切实保障“一网通办”有力有效推进。要强化协同配合，抓紧制定工作清单和责任清单，形成工作合力。要强化督查考核，纳入政府目标管理，促进落实落地。