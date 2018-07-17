沪上三大博物馆首次联合办展，原亚洲文会上海博物院旧藏亮相-典藏印证中国最早的博物馆在上海

晨报记者 詹 皓

由上海科技馆、上海博物馆、上海市历史博物馆（上海革命历史博物馆）这沪上三大博物馆联合推出的特展“世纪典藏——上海博物溯源”，7月17日至10月21日在上海历史博物馆免费展出。该展集中三馆资源，展出了原亚洲文会上海博物院旧藏的自然史和人类学、考古学、艺术类藏品及相关展品共151件，珍贵藏品印证了上海拥有中国最早的博物馆这一事实，挖掘出上海城市深厚的文化底蕴。展览上，世界最早的白鳍豚标本和中国最早的大熊猫标本等展品十分夺人眼球。

三个板块

展示亚洲文会收藏

本次特展包括“让东方绽开文化之花——溯源亚洲文会”、“中国的兽类走向世界”、“上海记忆——上海自然环境变迁的见证者”三个板块，展览通过标本、文物展示、复原小景箱、图文板、经典绘画、小视频、手机APP等形式实现。

展览选取了中国最早的博物馆亚洲文会上海博物院曾经收藏的具有代表性的兽类标本83件、人类学标本7类、文献图书资料17本进行展示，另外还选取了文物旧藏以及与其类似的古代艺术品共计44件，观众可以一览当时亚洲文会上海博物院的收藏研究概况。

复原性场景

带来代入式体验

沪上三大博物馆为何选择在亚洲文会的藏品方面进行首次联合办展？

据三大博物馆的负责人介绍，亚洲文会上海博物院成立于19世纪70年代，是中国最早的自然博物馆，它开启了中国自然博物馆事业，而随自然类收藏派生出来的人类学、考古学与艺术藏品的收藏，也为世界了解当时的中国及中国了解相邻国家的社会风貌打开了一扇窗。

1952年，亚洲文会关闭，其自然类藏品绝大部分被上海自然博物馆收藏，历史文物类部分藏品为上海博物馆收藏。本展览即是以上海自然博物馆传承于亚洲文会的兽类标本、人类学收藏为主体。

而今，上海自然博物馆成为上海科技馆的分馆，而上海历史博物馆（上海革命历史博物馆）所在的昔日跑马厅大楼与亚洲文会当年的大楼同属于新古典主义建筑风格，展厅复原性的场景设计会令观众有一种代入式的体验。

此次除了上海科技馆分馆从库房内找出昔日亚洲文会的自然标本以及其他藏品，上博也拿出5件来自1952年亚洲文会移交的藏品，其中包括商周时期青铜器、东晋墓志、唐代陶瓷等，配合亚洲文会相类似的藏品老照片，试图让观众穿越历史。

白鳍豚大熊猫标本

令人惊叹

现场展品中，有世界最早的白鳍豚完整骨骼标本和一副下颚标本，有中国最早的兽类标本——采于1871年的金钱豹标本，有世界现存最早的海南长臂猿充填标本，有中国收藏最早的大熊猫标本，还有珍贵的普陀山考察研究手稿、写于植物叶片上的经文——贝叶经等等。

生态景箱这种新颖的展示方式，在当年曾吸引了大量观众，也令今天的观众感受到当年亚洲文会上海博物院在展示理念和展示手段上均处于世界前沿的状况。观众可以在生态景箱内看到大熊猫、羚牛、西藏棕熊、岩羊和獐的生活环境，所用动物，也都是当年景箱所用的动物标本。

以本次特展为契机，上海博物馆和上海科技馆还联合主办了首届“艺术与科学”学术研讨会，专家学者共同探讨“都会里的博物精神”这一主题。