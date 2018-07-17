贺宇（英足总持证教练，PP体育评论员）

开赛前曾说过，法国是本届杯赛纸面实力最强的球队；而在相对孱弱的下半区之中克罗地亚的确也是实力要略胜一筹。说这个的原因，就是因为两队的教练都不够出色，于是决赛变成阵容实力的比拼。克罗地亚的问题更大一些，所以也导致他们淘汰赛前三场过得费劲，造成了过度消耗，埋下隐患。

两队问题有点像，都是后腰周围、中卫身前的区域容易被轻松打到，原因都是中卫不敢顶，其他人也帮不上。克罗地亚后场被吉鲁、格里兹曼连续顶到一二点（之后丢球），法国被对手一个大脚直接形成危险地带的机会（之后丢球），然后克罗地亚又被法国一个后场大脚直接打成角球（之后丢球），已经说明问题了。

用类似单后腰的体系最好用三中卫思路的后场体系来庇护，或者必须要中卫具备强力上顶的能力（前两步的速度、动作精确性和力度），要么就需要中前卫能够封死肋部。很早就说过，乌姆蒂蒂和瓦拉内不适合再加上坎特打单后腰这个配置。现在坎特的位置容易暴露他技术和体格的问题，上一场靠博格巴拉回来堵肋部才能过关（这时候再说一句，拉比奥能堵肋部），这一场继续让博格巴来帮着堵这个空间，未免让人继续怀疑德尚的用人。

即便如此，法国上半时还是领先了。并且进入下半场，克罗地亚体能急剧下滑。同时，德尚及时用恩宗齐换下了坎特——这成为比赛的重要转折点。恩宗齐补充了中场的体格，这让克罗地亚遇到了困难，暴露出了进攻套路不足的问题，同时体力的影响在持续着，然后出现了博格巴的关键进球。从凌空直传到跟进射门，博格巴完成了本场比赛对法国队最重要的瞬间。

克罗地亚已经进入不设防模式。他们后腰位和中卫身前的区域空如大海，接下来卢卡斯·埃尔南德斯快速带球到前场给到姆巴佩时，克罗地亚已经没人能跟上了，法国打入第四球，锁定胜局。尽管之后洛里斯出现了匪夷所思的失误，但法国冠军到手没有悬念，克罗地亚已经后继乏力。

这是一届人才凋零的世界杯，因此阵容实力毫无争议最强的法国队能够问鼎，也很有说服力。克罗地亚的斗志值得赞扬，但实力最强的笑到了最后。德尚的用人和战术有诸多值得质疑的地方，但至少本场换下坎特是准确的，而队中的明星球员也适时发挥了作用。这届世界杯的决赛或许技战术含量不高，不过依然值得铭记，在莫斯科卢日尼基球场的大雨中，法国的黄金一代重现了二十年前的辉煌，他们令人信服地捧起了大力神杯。